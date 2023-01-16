«Отзвуки прошлого»: Рецензия Киноафиши

Главный герой вестерна Колтон Бриггс много раз оступался в прошлом. Но он решил начать свою жизнь с чистого листа – теперь у него есть любящая жена и дочь, ради которых мужчина готов на все. Вот только кара за грехи внезапно настигает Бриггса, угрожая и его близким.

Действие фильма разворачивается в XIX веке на Диком Западе. Страсти, кипящие в прериях и каньонах, противостояние хороших, плохих и злых людей, обезумевших из-за палящего зноя, – все главные составляющие старых вестернов режиссер Бретт Доноху перенес в свой новый фильм «Отзвуки прошлого». В центре картины – поучительная история о том, что от судьбы не уйти, а от крови – не отмыться.

Отзвуки прошлого

Николас Кейдж, играющий примерного семьянина Колтона Бриггса с темным прошлым, убедительно показывает напускную трансформацию своего героя, скорее необходимую для того, чтобы спокойно существовать в обществе. Хотя, конечно, люди, склонные к социопатии, не могут осознать свои ошибки и измениться, но не стоит забывать, что перед нами вымышленная история, поэтому бывший бандит пытается все исправить, подарив заботу и тепло своей жене и дочери. Он посвящает себя тому, чтобы обеспечить им лучшую жизнь.

Отзвуки прошлого

Линия отношений между героем Кейджа и его ребенком, – то, за что действительно можно зацепиться в этом посредственном и блеклом вестерне. Но даже трогательных попыток двух близких людей найти общий язык и обнаружение ими схожих черт личности (и Бриггс, и Брук из-за проблем с коммуникацией и асоциальности испытывали трудности с тем, чтобы вписаться в общество) недостаточно для того, чтобы спасти этот фильм.

Отзвуки прошлого

Бандиты не блещут остротами и лишены безграничной отталкивающей злобной энергии, которая присуща антагонистам в вестернах. Главный противник Бриггса – головорез Джеймс Маккей в исполнении Ноя ле Гро («Йеллоустоун: 1883», «Отжиг», «Старые счеты») – выглядит ужасно безвольным и даже нисколько не пугает своей одержимостью местью и «безумием», хотя и именует себя вторым дьяволом на Диком Западе (первый – это персонаж Кейджа в прошлом). Почему-то этот злодей никак не выделяется среди всех остальных преступников и сливается с ними, хотя именно его зацикленность на травмирующем прошлом определяет финал картины, но хотелось бы узнать антагониста в лицо вплоть до развязки.

Отзвуки прошлого

«Отзвуки прошлого» не привносят ничего нового в историю вестерна. Фильм не переосмысляет жанр, как это сумела сделанная со вкусом и бунтарским панковским духом «Подлинная история банды Келли» с Джорджем Маккеем в главной роли, больше напоминающая манифест. Заторможенная и однотонная картина Донохью не давит на психику замкнутым пространством, населенным мерзавцами, как затянутая, но любопытная из-за своего подхода «Омерзительная восьмерка». «Отзвуки прошлого» не блещут харизмой, оригинальностью и запоминающимися персонажами, как высмеивающая человеческие пороки «Баллада Бастера Скраггса» братьев Коэн.

Отзвуки прошлого

Драма с Николасом Кейджем паразитирует на любимых во всем мире классических вестернах о мести и справедливости. Но в отличие от знаменитой итальянской «Долларовой трилогии» с ее характерным черным юмором и брутальным Клинтом Иствудом, наводящим порядок на Диком Западе, «Отзвуки прошлого» не берут вообще ничем. Центральная история о погоне Колтона Бриггса за бандитами, убившими жену, развивается так вяло и предсказуемо, что утомляет (точнее, усыпляет) зрителя еще на моменте, когда отец и дочь отправляются в путь.

Из «Отзвуков прошлого» могла бы получиться сложносочиненная драма о проживании утраты и встрече двух одиноких и непонятых душ, но попытки Доноху сделать вестерн «под старину», не увенчавшиеся успехом, портят все впечатление от ленты. Бессмысленные и карикатурные разборки туповатых бандитов, каждый из которых готов загрызть другого, чтобы занять место лидера, получились настолько нелепыми, что вовсе кажутся лишними. Их как будто впихнули в фильм в самый последний момент, чтобы добавить ожидаемого от вестерна напряжения и экшена.

Отзвуки прошлого

Лучше бы вместо перестрелок и насилия в «Отзвуках прошлого» режиссер больше внимания уделил развитию семейной драмы и истории о человеке, который ощущает себя чужаком в любом месте и любом обществе. Довольно сильный дуэт Кейджа и Райан Киры Армстронг из новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» подавал надежды на хрестоматийное олицетворение здоровых отношений между отцом и дочерью, но экранное время у них периодически крадут нелепые конфликты преступников и не влияющие на ход повествования жестокие смерти в середине фильма.

Отзвуки прошлого

Нежные рассветы и закаты, красивые, обласканные солнцем пейзажи не привносят в «Отзвуки прошлого» ни поэтичности, ни запоминающейся атмосферы. Картина Доноху – непростительно утомительный, тоскливый и предсказуемый вестерн, дальнейшие события и финал которого можно раскусить уже в открывающей сцене. У создателей «Отзвуков прошлого» были все шансы снять качественную драму, но они, увы, их упустили.