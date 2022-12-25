Вавилон, 2022

Постановщиком и сценаристом картины «Вавилон» является признанный американский режиссер Дэмьен Шазелл, создатель таких фильмов, как «Одержимость» и «Человек на Луне». Шазелл также является почетным носителем множества кинонаград, в том числе премии «Оскар» в категории «Лучший режиссер».

Одну из главных ролей в фильме «Вавилон» сыграл Брэд Питт – один из самых известных американских актеров, который также является обладателем премии «Оскар» за работу в ленте «Однажды в… Голливуде». Для Питта и Шазелла «Вавилон» стал первой совместной работой.

Главную женскую роль в «Вавилоне» исполнила австралийка Самара Уивинг, перспективная молодая актриса, которую можно было увидеть в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а также в ряде популярных сериалов. Самара является близкой родственницей Хьюго Уивинга.

В основу сюжета «Вавилона», по словам режиссера Дэмьена Шазелла, войдет история «золотого века» Голливуда. По всей видимости, в ленте будет представлено множество культовых актеров и актрис, пик карьеры которых пришелся на 60-е годы XX века.

Композитором драмы «Вавилон» станет Джастин Гурвиц, обладатель премии «Оскар» за свою работу в ленте «Ла-Ла Ленд», которая также была снята Дэмьеном Шазеллом. «Вавилон» станет пятым совместным проектом двух этих талантливых личностей.