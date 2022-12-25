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Вавилон
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Вавилон, 2022

2022 / США
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Постановщиком и сценаристом картины «Вавилон» является признанный американский режиссер Дэмьен Шазелл, создатель таких фильмов, как «Одержимость» и «Человек на Луне». Шазелл также является почетным носителем множества кинонаград, в том числе премии «Оскар» в категории «Лучший режиссер».

Одну из главных ролей в фильме «Вавилон» сыграл Брэд Питт – один из самых известных американских актеров, который также является обладателем премии «Оскар» за работу в ленте «Однажды в… Голливуде». Для Питта и Шазелла «Вавилон» стал первой совместной работой.

Главную женскую роль в «Вавилоне» исполнила австралийка Самара Уивинг, перспективная молодая актриса, которую можно было увидеть в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а также в ряде популярных сериалов. Самара является близкой родственницей Хьюго Уивинга.

В основу сюжета «Вавилона», по словам режиссера Дэмьена Шазелла, войдет история «золотого века» Голливуда. По всей видимости, в ленте будет представлено множество культовых актеров и актрис, пик карьеры которых пришелся на 60-е годы XX века.

Композитором драмы «Вавилон» станет Джастин Гурвиц, обладатель премии «Оскар» за свою работу в ленте «Ла-Ла Ленд», которая также была снята Дэмьеном Шазеллом. «Вавилон» станет пятым совместным проектом двух этих талантливых личностей.

Картина «Вавилон» собрала целую плеяду известных голливудских актеров, среди которых есть очень известные – например, Марго Робби, – а также менее популярные, но перспективные, как Кэтрин Уотерстон. При этом их точные роли до сих пор не раскрываются.

Изначально главную женскую роль в фильме «Вавилон» должна была исполнить признанная в Голливуде и любимая многими актриса Эмма Стоун, однако из-за конфликта графиков она выбыла из проекта еще до начала его производства. По ходу дела Стоун заменила красотка Марго Робби.

Для самих Питта и Робби «Вавилон» станет вторым совместным проектом. До этого актеры уже играли в исторической ленте «Однажды в… Голливуде», которая также была сконцентрирована на творческой среде Лос-Анджелеса.

Оператором «Вавилона» станет Линус Сандгрен, постоянный напарник Шазелла в его фильмах. В свое время Сандгрен работал на площадках «Одержимости», «Человека на Луне» и «Ла-Ла Ленда». Кроме того, Сандгрен выступил оператором в последней части бондианы с участием Дэниела Крейга.

Изначально съемки фильма планировались в середине 2020 года в северной части калифорнийского полуострова. Однако из-за мировой пандемии и последующего локдауна они были перенесены на весну текущего года. Это повлияло на итоговую дату премьеры «Вавилона».

Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 декабря 2022
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Дэмьен Шазелл
Дэмьен Шазелл
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Трэвис Санчес
Марго Робби
Марго Робби
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вавилон 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Брэд Питт утверждает, что его актерская карьера находится на заключительном этапе В этом году выйдут две картины во главе с именитым исполнителем.
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23 июня 2022 10:06
На CinemaCon показали первые фрагменты из фильма Дэмьена Шазелла «Вавилон» Брэд Питт, Марго Робби и Тоби Магуайр сыграли легенд немого кино.
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29 апреля 2022 11:45
Завершились съемки фильма «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом Режиссером фильма выступает автор «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл.
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