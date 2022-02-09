«Анчартед: на картах не значится»: Рецензия Киноафиши

Серия игр «Анчартед» вышла в далеком 2007 году и уже тогда выглядела отличным кандидатом для будущей экранизации. Тут есть харизматичный герой, постоянно отпускающий шуточки, а также яркие приключения с обширной географией по всему земному шару. Фильм находился в разработке очень долгое время, но после утверждения Тома Холланда на главную роль, проект сдвинулся с мертвой точки. Трейлеры внушали надежду. Нас ждала не попытка пересказать знакомые сюжеты, а самое начало пути Нейтана Дрейка, только готовящегося стать профессиональным искателем сокровищ. Игры показали этот период лишь вскользь и ограничились флешбэками. Вполне логично, что, даже отойдя в сторону от первоисточника, создатели все равно попытались усидеть сразу на двух стульях: и угодить фанатам, и сделать универсальное приключенческое кино для всех.

Нейтан Дрейк всю жизнь увлекался историей и рассказами о сокровищах. Тем более погибшие родители утверждали, что в их жилах течет кровь пирата Френсиса Дрейка. Но детство закончилось. В реальной жизни он простой бармен, по мелочи подворовывающий вещи у нерасторопных посетителей. Все меняет встреча с Виктором Салливаном, который предлагает Нейтану заменить в команде пропавшего брата Сэма и отправиться на поиски сокровищ. Для этого им предстоит разгадать подсказки и отыскать корабли Магеллана, где спрятан клад, найденный во время кругосветного путешествия.

Первой претензией к экранизации стал Том Холланд, который не имеет внешнего сходства с игровым прототипом. Изначальным прообразом героя был Джони Ноксвил, а идеальным попаданием в глазах фанатов виделся Нэйтан Филлион. Вот только возраст уже не позволял последнему встать во главе новой большой франшизы. Холланд же все равно выглядел не самым плохим вариантом. Его Питер Паркер чем-то пересекается с Дрейком по характеру, а популярность последнего «Паука» способна привлечь зрителей в кинотеатры. Поклонникам придется смириться с такой внешностью и, возможно, подождать следующих фильмов. Перед нами совсем молодой Дрейк, только приходящий к знакомому образу. Довольно неожиданно изменился Виктор Салливан в исполнении Марка Уолберга. Из него сделали типичного «наставника» приключенческих фильмов, наглого, хитрого и помогающего скорее вопреки.

Анчартед: на картах не значится

Несмотря на самостоятельную историю, создатели не смогли полностью абстрагироваться от первоисточника и переработали его не идеальным образом. Известные сцены и повороты из разных частей игры попытались собрать в некий новый базовый сюжет. Основой стала финальная часть игр, рассказывающая о поисках пиратских сокровищ Генри Эвери и Либерталии. Почти все позаимствованные сцены все-таки проигрывают оригинальным в кинематографичности и выглядят тусклыми, а самой картине не хватает изюминки. Как будто «Анчартед» двигается по типичному приключенческому чек-листу: вот типичный герой, попадающий в нелепые ситуации и саркастично отшучивающийся по поводу происходящего, разнообразные локации по всему миру с катакомбами в Европе и тропическими островами в финале, погони, перестрелки, акробатика и старые корабли, которые ждут не дождутся, пока заглянут в их трюмы и вынесут запылившееся золото. Неудивительно, что персонажи не забывают пошутить про «Пиратов Карибского моря» и «Индиану Джонса», как бы намекая, на кого все это время они равнялись. Хотя есть и удачные подмигивания фанатам. Например, камео Нолана Норта, озвучившего Дрейка в игре.

Но даже отсутствие ярко выраженной оригинальности (что можно с легкостью сказать и о первоисточнике) не мешает сохранить дух приключения. Здесь есть примечательные сцены и интересные загадки, шутки хорошо работают в моменте (особенно, про кошку), локации разнообразны, и никто не застревает надолго в одном месте, экшен не вынуждает зевать, и только персонажи выглядят отчасти слишком типичными искателями сокровищ. Неожиданно, но отсутствие знакомства с игрой может пойти на пользу. Заимствования не бросаются в глаза, равно как и спорные кастинговые решения и измененные герои. Главным в картине становятся легкость и ощущение яркого аттракциона, которое еще заметнее на фоне последней «Лары Крофт», явно не понимающей, что же хочет увидеть зритель, идущий на приключенческое кино.

Анчартед: на картах не значится

«Анчартед» – далеко не лучшая экранизация видеоигр, но точно неплохое кино. Ключевым для картины стал Том Холланд, на котором здесь держится все. Есть небольшие опасения, что актер застрянет в образе «дружелюбного соседа». Но даже в таком формате картина выглядит глотком свежего воздуха в мире блокбастеров, оккупированных кинокомиксами. О минусах практически не хочется вспоминать, стоит увидеть абордаж кораблей, летящих в воздухе. Остается надеяться, что создатели смогут почувствовать почву под ногами, обрести уверенность и пойти своим путем, без оглядки на игры. А мы уж точно не откажемся от яркого приключения и очередного поиска давно утерянных сокровищ.