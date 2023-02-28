«Здоровый человек»: Рецензия Киноафиши

Если фильм называется «Здоровый человек», будьте готовы, что на самом деле ни одного здорового человека в нем нет. Есть лишь готовые образы, с которыми можно сверяться, как с нормами анализов. Причем скорее чтобы понять, какой показатель не в норме, а не наоборот. И не надо полагаться на рецепт от доктора-режиссера. Он тут выступает не терапевтом или хирургом, а больше психологом. Курс лечения не пропишет, но покажет, что, возможно, в вашей жизни стоит пересмотреть. И в целом на этом диагноз фильму можно заканчивать. Но в современной медицине все жалуются на огромное количество бумажек, которые надо заполнять. Вот и я сейчас заполню этот лист неким текстом под характеристикой «рецензия».

Егор и Майя – ведущие дневного информационного шоу на спортивном канале. То есть в целом обычные сытые, но не пресытившиеся столичные жители, крепкая семейная пара, дочка вон растет. Но однажды ночью Егор просыпается от истошных криков во дворе, спускается и вступается за девушку, которую «убивал» ее друг/сожитель/неважно кто. Все бы ничего, но на следующий день он обнаруживает, что девушка все равно мертва: не битьем, так выбрасыванием из окна. И так начинается его путь к деланию добра. «Я хочу людям помогать, искренне», – скажет Егор на собеседовании в некоем фонде. И нет сомнений в его намерениях. Но есть сомнения в том, что эта помощь в итоге не потребуется ему самому.

Здоровый человек

Во всех рецензиях обязательно звучит история о том, что идея фильма родилась, когда режиссер и сценарист Петр Тодоровский точно так же услышал крик во дворе на улице и… не вышел. А потом думал о том, а что было бы, если бы вышел. Похожую историю совсем недавно, осенью, рассказывал и другой молодой режиссер – Максим Кулагин, когда представлял свою картину «По-мужски». И если вы ее видели, то при просмотре «Здорового человека», при всей непохожести сюжетов, внутренняя рифма будет возникать сама собой. Кулагин ищет ответ на вопрос, кто такой настоящий мужчина в современном мире. Тодоровский задается скорее вопросами кризисов возраста, семьи, самоопределения вне зависимости от пола и того, «что такое хорошо, а что такое плохо», опять же в современном мире с его искаженными стандартами. И, наверное, поэтому в названии фигурирует слово «человек», за которым может скрываться любой из персонажей картины.

Безусловно, Егор выглядит доминирующей фигурой, как будто бы главным героем. Ведь это у него рефлексия и метания, ведь это он выходит за рамки привычного и весьма даже комфортного, это он переодевается в костюм чебурека, ходит по заброшенному заводу и пьет двойной, тройной, четверной бурбон, чтобы справиться с внезапно окутавшим его чужим горем, таким вселенским, непостижимым и неисправимым. А Никита Ефремов в этой роли еще больше захватывает зрительское внимание. Ведь даже в самом жалком виде он источает привлекательность и витальность, а его актерская смелость и гибкость подкупают вдвойне. Ведь играть что-то житейское, повседневное и понятное, а не маньяка или супергероя сегодня оказывается делом куда более сложным. А Ефремов словно даже не напрягается, проживая эту чужую жизнь.

Здоровый человек

Но чем дальше раскручивается действие, тем больше становится понятно, что «нельзя жить в обществе и быть свободным от него». И нельзя творить добро, не причиняя условного зла своим самым близким, а это жена и дочь. И тут невозможно не отметить работу Ирины Старшенбаум, такую же человечески понятную и очень зрелую. Она очень точно передает и образ, и мысли обычной столичной или из большого города молодой женщины чуть за 30. Уже нет вот этой печати усталости и старости от того, что муж/ребенок/ипотека. Но нет и оторванности от реальности, за которую Старшенбаум поругивали, когда писали про «Джетлаг», где она тоже переживала кризис брака, но в каких-то очень богемных тонах. Есть очень логичные реакции и эмоции и очень зрелая оценка ситуации, когда ее Майя произносит: «Он думает, что я в таком состоянии не смогу с ним развестись», имея в виду беременность (и поверьте, это не спойлер). Это лучший пример современной женщины, чем типичные страдалицы телемувиков выходного дня, для которых мужчина – до сих пор свет в окне и земля под ногами.

В итоге главным героем оказывается семья как ячейка общества. Ведь трансформация одного и стагнация другого не могут быть замкнуты только в самом человеке. И по окончании просмотра выбор каждого героя кажется правильным и неправильным одновременно. Потому что здоровый человек – это тот, кто не вредит ни себе, ни другим. И кажется, что поиск этого мифического баланса и напоминание о том, что мы не свободны от нашего близкого круга, и есть ключевая тема фильма.

Здоровый человек

А почему кажется? Да потому, что вся картина – это один сплошной вопрос к самому себе. Это настолько болезненное, социально важное и эмоционально нестабильное кино, что лишь по окончании просмотра понимаешь всю простоту, например, операторской работы. Этот фильм не стремится к изысканности, изобретательности, кинематографичности в высоком понимании этого слова. Фильм-тема, фильм-вопрос, в котором ничто не должно отвлекать от размышлений. Хотя, конечно, режиссер может с этим не согласиться. Но поскольку он сам сказал, что ему интересно не рассказывать свои мысли, о чем этот фильм, а послушать и почитать мнения зрителей, то пожалуйста, Петр Валерьевич, вот еще одно в вашу копилку.