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«Сын»: Рецензия Киноафиши

11 сентября 2022 10:00
«Сын»: Рецензия Киноафиши

«Отец» в его линейном обличии

Если вы ещё не отошли от предыдущего фильма французского драматурга Флориана Зеллера, то не стоит убирать носовые платочки далеко. «Сын» разобьёт вам сердце ещё сильнее благодаря своей простоте повествования.

Заключительная часть трилогии о семейных взаимоотношения Флориана Зеллера рассказывает историю 17-летнего Николаса, который страдает депрессией после развода родителей.

Венецианский кинофестиваль в этом году рассуждает на тему детей и внутреннего ребёнка в каждом взрослом. Никакая из картин в конкурсной программе не даёт надежды и веры в будущее поколение. Родители теряют своих детей в потасовках и потом бросаются на их поиске как в «За стеной» Вахида Джалильванда, из-за эпохи и индустрии развлечений в «Блондинке» Эндрю Доминика, внутренние дети живут в героях «Банши Инишерина» Мартина МакДоны, и это всего лишь часть смотра.

Новая картина Флориана Зеллера становится некой негласной кульминацией всего фестиваля. Разные перспективы на динамику семейных отношений оказываются в тени «Сына». Драматург играет на психологии восприятия каждого, но без всяких сложных игр как это было в «Отце». Горе, печаль, страх и безысходность появляются из-за того, что ситуация слишком реальная, и режиссёр не играется с формой.

«Сын»: Рецензия Киноафиши
Сын

В «Отце» Зеллеру важно было показать состояние человека, страдающего деменцией, исключительно художественным способом. В обиход шëл реквизит, выбор локации, психологические игры, инверсия, монтаж и диалоги. На этот раз драматург Зеллер превосходит режиссёра Зеллера, и работа держится только благодаря диалогам и актёрской игре. Однако даже такое несамобытное повествование бьёт также сильно, как и психологические перипетии в его предыдущей картине.

Наверно в начале рецензии надо было бы написать дисклеймер, чтобы фильм не смотрели люди с депрессией, так как экранная история слишком реалистична оцениваться как обычное художественное произведение. «Сын» — это документальное путешествие по хрупкому человеческому ментальному состоянию. Слишком честно и невозможно страшно.

Ася Заболоцкая
Ася Заболоцкая
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