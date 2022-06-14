«Криминальный город 2»: Рецензия Киноафиши
Безумные корейские разборки.
После поимки Цзян Чэня прошло 4 года. Ма Сок-то получает очередное важное задание. Ему нужно отправиться во Вьетнам и привезти преступника, который сдался в корейское посольство. Но это лишь начало расследования. На допросе выясняется, что он связан с пропажей местных туристов. Новой угрозой становится Кан Хэ-сан. Его цель слишком банальна — разжиться деньгами, а методы кровожадны — убивать и запугивать людей. Полицейским придется работать сообща сразу в двух странах, ведь только так можно остановить череду смертей.
«Криминальный город — 2» кажется типичным продолжением, сделанным по принципу «все то же самое, но побольше». Старые герои, новое крупное расследование, слишком безумный злодей, две страны, множество эффектных драк и знакомый черный юмор. Пропала лишь связь с реальными событиями, но и в оригинале она выглядела несколько странно и не добавляла истории правдоподобности. Хотя местами сиквел слишком сильно держится за структуру оригинала. Картина начинается со слишком похожей сцены. Ма Сок-то вновь приходит со свидания и останавливает локальное преступление очередной оплеухой, чтобы пойти дальше по своим делам.
Дальше происходящее моментально поднимает ставки, не обращая внимания на прошлые успехи. Очередной преступник оказывается еще более отмороженным, чем предыдущая банда. Кажется, он не выпускает оружие из рук. Его первая мысль в любой ситуации — воткнуть лезвие ножа поглубже и уже потом рассуждать о сделанном. Даже звук полицейской сирены и люди в форме не выглядят для него чем-то особенным и только раззадоривают жажду убийств. Продолжение делает ставку на драки с ножами, превращая их в безумные танцы с четко отточенными движениями. Экшена много, и он все еще захватывает дух.
Удалось сохранить и черный юмор. Мы вновь наблюдаем за не совсем честными полицейскими, готовыми на все ради поимки преступников. Почти все шутки, опять произносятся с серьезными лицами, в духе первого «Джона Уика». С другой стороны, фильм все еще продолжает ходить по очень тонкой грани. Тут предстоит наблюдать за постоянным превышением служебных полномочий, запугиванием и пытками подозреваемых, нарушением законов и довольно опасными планами поимки злодеев. Герои вроде преследуют благую цель, происходящее доведено до полного абсурда, и его практически невозможно воспринимать в реалистичном ключе. Но даже в таком формате подобное легко может вызывать неприятие.
Еще одной неожиданностью стал подход к продолжению. «Криминальный город — 2» —абсолютно самостоятельное кино. Связь с оригиналом заканчивается на старых героях, которые совсем не изменились за 4 года службы. Интересно, что в международном прокате оно выходит под новым названием, где нет цифры 2. В Корее картина выходит как полноценный сиквел. Потеряло продолжение и часть корейского колорита. Его добавляли уличные разборки, посиделки в маленьких ресторанах и погружение в локальную преступную жизнь с игровыми автоматами и борделями.
«Криминальный город — 2» вообще сложно назвать сиквелом. Картина как будто просто берет уже готовую формулу, старых персонажей и предлагает на взглянуть на еще одно головокружительное расследование. Это просто веселый криминальный боевик с колоритным главным героем, морем крови и запоминающимися драками. Такое развлечение может подойди не всем. Особенно спорный взгляд на работу полиции, не далеко ушедшую от местных ОПГ. Но если вы скучали по энергичным и эффектным боевикам, любите безумные сюжеты и азиатский колорит, то «Криминальный город — 2» сможет вас приятно удивить.