«Криминальный город 2»: Рецензия Киноафиши

После поимки Цзян Чэня прошло 4 года. Ма Сок-то получает очередное важное задание. Ему нужно отправиться во Вьетнам и привезти преступника, который сдался в корейское посольство. Но это лишь начало расследования. На допросе выясняется, что он связан с пропажей местных туристов. Новой угрозой становится Кан Хэ-сан. Его цель слишком банальна — разжиться деньгами, а методы кровожадны — убивать и запугивать людей. Полицейским придется работать сообща сразу в двух странах, ведь только так можно остановить череду смертей.

«Криминальный город — 2» кажется типичным продолжением, сделанным по принципу «все то же самое, но побольше». Старые герои, новое крупное расследование, слишком безумный злодей, две страны, множество эффектных драк и знакомый черный юмор. Пропала лишь связь с реальными событиями, но и в оригинале она выглядела несколько странно и не добавляла истории правдоподобности. Хотя местами сиквел слишком сильно держится за структуру оригинала. Картина начинается со слишком похожей сцены. Ма Сок-то вновь приходит со свидания и останавливает локальное преступление очередной оплеухой, чтобы пойти дальше по своим делам.

Криминальный город 2

Дальше происходящее моментально поднимает ставки, не обращая внимания на прошлые успехи. Очередной преступник оказывается еще более отмороженным, чем предыдущая банда. Кажется, он не выпускает оружие из рук. Его первая мысль в любой ситуации — воткнуть лезвие ножа поглубже и уже потом рассуждать о сделанном. Даже звук полицейской сирены и люди в форме не выглядят для него чем-то особенным и только раззадоривают жажду убийств. Продолжение делает ставку на драки с ножами, превращая их в безумные танцы с четко отточенными движениями. Экшена много, и он все еще захватывает дух.

Удалось сохранить и черный юмор. Мы вновь наблюдаем за не совсем честными полицейскими, готовыми на все ради поимки преступников. Почти все шутки, опять произносятся с серьезными лицами, в духе первого «Джона Уика». С другой стороны, фильм все еще продолжает ходить по очень тонкой грани. Тут предстоит наблюдать за постоянным превышением служебных полномочий, запугиванием и пытками подозреваемых, нарушением законов и довольно опасными планами поимки злодеев. Герои вроде преследуют благую цель, происходящее доведено до полного абсурда, и его практически невозможно воспринимать в реалистичном ключе. Но даже в таком формате подобное легко может вызывать неприятие.

Криминальный город 2

Еще одной неожиданностью стал подход к продолжению. «Криминальный город — 2» —абсолютно самостоятельное кино. Связь с оригиналом заканчивается на старых героях, которые совсем не изменились за 4 года службы. Интересно, что в международном прокате оно выходит под новым названием, где нет цифры 2. В Корее картина выходит как полноценный сиквел. Потеряло продолжение и часть корейского колорита. Его добавляли уличные разборки, посиделки в маленьких ресторанах и погружение в локальную преступную жизнь с игровыми автоматами и борделями.

«Криминальный город — 2» вообще сложно назвать сиквелом. Картина как будто просто берет уже готовую формулу, старых персонажей и предлагает на взглянуть на еще одно головокружительное расследование. Это просто веселый криминальный боевик с колоритным главным героем, морем крови и запоминающимися драками. Такое развлечение может подойди не всем. Особенно спорный взгляд на работу полиции, не далеко ушедшую от местных ОПГ. Но если вы скучали по энергичным и эффектным боевикам, любите безумные сюжеты и азиатский колорит, то «Криминальный город — 2» сможет вас приятно удивить.