Киноафиша
Трейлеры
Ведьма: Реинкарнация. Дублированный трейлер
Ведьма: Реинкарнация. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 21 декабря 2022
Ведьма: Реинкарнация
– Нала, 13-летняя девочка, едет со своей семьей в сельский дом своей бабушки. Там они должны найти лекарство от загадочной болезни своей младшей сестры. Но вскоре Нала поймет, что ее бабушка совсем не милая старушка…
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
User
16 февраля 2023, 01:36
Оценка
Шикарный сюжет, история, песанажи, детали!!!
16 февраля 2023, 01:36
0
0
Ответить
6.5
Ведьма: Реинкарнация
ужасы, 2022, Мексика
