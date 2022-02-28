Проект Адам, 2022

Действие научной фантастики «Проект “Адам”» разворачивается вокруг пилота из будущего, который путешествует сквозь время и пространство. Неожиданно главный герой совершает аварийную посадку в 2022 году, где встречает 12-летнюю версию самого себя и пытается спасти будущее. «Проект “Адам”» понравится всем поклонникам культовой трилогии Роберта Земекиса, а также просто любителям жизнеутверждающих фильмов.
Режиссером ленты выступил канадец Шон Леви, известный преимущественно в качестве продюсера. Леви продюсировал такие проекты, как «Прибытие», «Живая сталь», «Ночь в музее». Кроме того, он является режиссером недавнего хита «Главный герой».
Главную мужскую роль в «Проекте “Адам”» исполнил комедийный актер Райан Рейнольдс, который уже сотрудничал с Шоном Леви в «Главном герое». Рейнольдс хорошо знаком большинству киноманов по фильмам «Дэдпул», «Зеленый фонарь», «Погребенный заживо», «Учитель года».
Компанию Рейнольдсу на экране составил Марк Руффало, обладатель премии «Золотой глобус», известный по роли Халка в кинематографической вселенной «Марвел». Руффало также сыграл в таких лентах, как «Иллюзия обмана», «Остров проклятых» и многих других.
Главную женскую роль в «Проекте “Адам”» исполнила Дженнифер Гарнер, любимая многими кинозрителями по комедийной мелодраме «Из 13 в 30». Гарнер также сыграла роль в оскароносной драме «Далласский клуб покупателей».
Фантастическая комедия «Проект “Адам”» является оригинальным фильмом американского стриминга Netflix. Это означает, что фильм не выходит на широкий экран, однако будет доступен для просмотра в домашних условиях. Прекрасная возможность для тех, кто хочет хорошо провести время, не вставая с собственного дивана.
В «Проекте “Адам”» можно будет увидеть голливудскую актрису Зои Салдана, знакомую многим по роли Гоморры в фильме «Стражи галактики». Таким образом, в картине Шона Леви задействовано сразу три актера, связанных с персонажами комиксов «Марвел».
Проект был анонсирован еще в далеком 2012 году, тогда главную роль должен был исполнить известный голливудский актер Том Круз. Увы, «Адам» попал в длительный производственный ад, в ходе которого поменялся не только постановщик, но и главная звезда.
Съемки фильма стартовали в конце 2020 года в канадском Ванкувере и завершились весной 2021. «Адам» с самого начала был оригинальным проектом стриминга Netflix. В то же время в его производстве также участвовало Skydance Media.
Пилот космического корабля прилетает из будущего в прошлое, чтобы встретить 12-летнего себя, своего отца и через прошлое изменить и спасти мир будущего.