Проект Адам, 2022

Действие научной фантастики «Проект “Адам”» разворачивается вокруг пилота из будущего, который путешествует сквозь время и пространство. Неожиданно главный герой совершает аварийную посадку в 2022 году, где встречает 12-летнюю версию самого себя и пытается спасти будущее. «Проект “Адам”» понравится всем поклонникам культовой трилогии Роберта Земекиса, а также просто любителям жизнеутверждающих фильмов.

Режиссером ленты выступил канадец Шон Леви, известный преимущественно в качестве продюсера. Леви продюсировал такие проекты, как «Прибытие», «Живая сталь», «Ночь в музее». Кроме того, он является режиссером недавнего хита «Главный герой».

Главную мужскую роль в «Проекте “Адам”» исполнил комедийный актер Райан Рейнольдс, который уже сотрудничал с Шоном Леви в «Главном герое». Рейнольдс хорошо знаком большинству киноманов по фильмам «Дэдпул», «Зеленый фонарь», «Погребенный заживо», «Учитель года».

Компанию Рейнольдсу на экране составил Марк Руффало, обладатель премии «Золотой глобус», известный по роли Халка в кинематографической вселенной «Марвел». Руффало также сыграл в таких лентах, как «Иллюзия обмана», «Остров проклятых» и многих других.

Главную женскую роль в «Проекте “Адам”» исполнила Дженнифер Гарнер, любимая многими кинозрителями по комедийной мелодраме «Из 13 в 30». Гарнер также сыграла роль в оскароносной драме «Далласский клуб покупателей».