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Проект Адам Проект Адам
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The Adam Project

Проект Адам, 2022

2022 / США
6.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Действие научной фантастики «Проект “Адам”» разворачивается вокруг пилота из будущего, который путешествует сквозь время и пространство. Неожиданно главный герой совершает аварийную посадку в 2022 году, где встречает 12-летнюю версию самого себя и пытается спасти будущее. «Проект “Адам”» понравится всем поклонникам культовой трилогии Роберта Земекиса, а также просто любителям жизнеутверждающих фильмов.

Режиссером ленты выступил канадец Шон Леви, известный преимущественно в качестве продюсера. Леви продюсировал такие проекты, как «Прибытие», «Живая сталь», «Ночь в музее». Кроме того, он является режиссером недавнего хита «Главный герой».

Главную мужскую роль в «Проекте “Адам”» исполнил комедийный актер Райан Рейнольдс, который уже сотрудничал с Шоном Леви в «Главном герое». Рейнольдс хорошо знаком большинству киноманов по фильмам «Дэдпул», «Зеленый фонарь», «Погребенный заживо», «Учитель года».

Компанию Рейнольдсу на экране составил Марк Руффало, обладатель премии «Золотой глобус», известный по роли Халка в кинематографической вселенной «Марвел». Руффало также сыграл в таких лентах, как «Иллюзия обмана», «Остров проклятых» и многих других.

Главную женскую роль в «Проекте “Адам”» исполнила Дженнифер Гарнер, любимая многими кинозрителями по комедийной мелодраме «Из 13 в 30». Гарнер также сыграла роль в оскароносной драме «Далласский клуб покупателей».

Фантастическая комедия «Проект “Адам”» является оригинальным фильмом американского стриминга Netflix. Это означает, что фильм не выходит на широкий экран, однако будет доступен для просмотра в домашних условиях. Прекрасная возможность для тех, кто хочет хорошо провести время, не вставая с собственного дивана.

В «Проекте “Адам”» можно будет увидеть голливудскую актрису Зои Салдана, знакомую многим по роли Гоморры в фильме «Стражи галактики». Таким образом, в картине Шона Леви задействовано сразу три актера, связанных с персонажами комиксов «Марвел».

Проект был анонсирован еще в далеком 2012 году, тогда главную роль должен был исполнить известный голливудский актер Том Круз. Увы, «Адам» попал в длительный производственный ад, в ходе которого поменялся не только постановщик, но и главная звезда.

Съемки фильма стартовали в конце 2020 года в канадском Ванкувере и завершились весной 2021. «Адам» с самого начала был оригинальным проектом стриминга Netflix. В то же время в его производстве также участвовало Skydance Media.

Пилот космического корабля прилетает из будущего в прошлое, чтобы встретить 12-летнего себя, своего отца и через прошлое изменить и спасти мир будущего.

6.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 марта 2022
Премьера в мире 28 февраля 2022
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Шон Леви
Шон Леви
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Зои Салдана
Зои Салдана
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Марк Руффало
Марк Руффало
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проект Адам 2 постера
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Пилот Адам (Райан Рейнольдс) из 2050 года перемещается в прошлое — в наши дни. Здесь он встречает самого себя в детстве (начинающий актер Уокер Скобелл). Теперь необычной парочке нужно придумать, как спасти любимую женщину взрослого Адама и помешать злодейке из будущего исполнить свой план. Но для этого им понадобится помощь отца (Марк Руффало), которого можно встретить только переместившись еще дальше во времени. Меньше года назад, в августе 2021 года, в мировом прокате с успехом…
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Артем Данилов 13 марта 2022, 13:23
Фильм получился каким то картонным , напичкан спецэффектами но как то все по сюжету глупо и несвязанно , без захватывающего сценария . В целом после… Читать дальше…
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саундтрек фильма Проект Адам
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 самых просматриваемых фильмов Netflix Спойлер: больше всего аудиторию Netflix привлекают боевики, особенно если в них есть Райан Рейнольдс.
Написать
4 июля 2022 13:17
Критики тепло приняли фильм «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом в роли путешественника во времени Отмечая тривиальность сюжета, специалисты сходятся во мнении, что новая картина Шона Леви получилась веселой и искренней.
Написать
11 марта 2022 12:43
Режиссер Шон Леви уверен, что в «Проекте «Адам» Райан Рейнольдс показал лучшую актерскую игру в своей карьере По словам постановщика, Рейнольдса все привыкли видеть героическим и забавным, но не драматичным.
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3 марта 2022 15:04
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