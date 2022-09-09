Меню
Киноафиша Трейлеры Нет. Дублированный трейлер

Нет. Дублированный трейлер

Дата публикации: 2 марта 2022
Нет – Облако непонятного присхождения сильно портит жизнь владельцам небольшого ранчо.
Степан Даревский 9 сентября 2022, 10:16
Оценка
Хуже фильма я ещё не видел
9 сентября 2022, 10:16 Ответить
Weteran Mc 17 июня 2024, 00:41
Оценка
Очень даже не плохой фантастический триллер про вторжение пришельцев с зачетными спецэффектами. Но первые 45 минут фильма - тоска и скука. Я даже по началу хотел выключить, но заставил себя посмотреть дальше. И не зря. Поэтому моя оценка: 7 из 10. 👍
17 июня 2024, 00:41 Ответить
6.9 Нет
Нет ужасы, 2022, США
