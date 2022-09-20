«Решение уйти»: Рецензия Киноафиши

Полицейский по имени Хэ-Джун (Пак Хэ-иль) работает в убойном отделе города Пусан и считается одним из лучших следователей. С женой они почти счастливы в своем «воскресном» браке (она живет в другом городе), что не мешает Хэ-Джуну периодически хандрить и страдать от бессонницы. Чтобы не терять времени даром, детектив в бессонные ночи предпочитает следить за подозреваемыми. Одной из таких является молодая вдова Со-Рэ (Тан Вэй). Ее муж разбился насмерть во время скалолазания, все улики указывают на несчастный случай или самоубийство, у вдовы алиби – она сиделка и была в это время со своей подопечной. Но очень подозрительно показное спокойствие скорбящей женщины. Хэ-Джун начинает следить за женщиной и постепенно становится одержим ею, да и она, кажется, отвечает взаимностью.

Через шесть лет после успешной «Служанки» классик корейского кино Пак Чхан-Ук возвращается в жанр эклектичного триллера, легко совмещающего мелодраматизм и саспенс.

Конечно, сама по себе концепция «детектив влюбляется в подозреваемую», мягко говоря, не нова и будто бы взята откуда-то из голливудских девяностых, но в этом и секрет корейского кино, что самые затертые сюжеты этот кинематограф может переосмыслить и реализовать новаторски. Удивительным образом режиссеру удается передать всю глубину и неистовство чувств между начинающими влюбленными, абсолютно не прибегая ни к постельным сценам, ни к малейшей обнаженке. Удивительно, сколько чувственности и страсти может передать обед из премиальных суши в комнате допроса или использование лосьона для рук. Пытаешься найти подходящий референс – и с удивлением понимаешь, что наиболее близким этому экзистенциальному триллеру фильмом является «Любовное настроение».

Пак Чхан-ук умело монтирует мелодраму с триллером, грамотно не уходя в крайности. Мы все же смотрим детектив, поэтому в «Решении уйти» есть и расследование с внезапными озарениями, и повороты сюжета, и экшен – несколько изобретательно поставленных погонь и даже одна драка.

Решение уйти

В Каннах фильм получил приз за режиссуру, и это настоящий знак качества. Если главный приз главного фестиваля часто уходит спорному кандидату (вспомним прошлый год), то приз за режиссуру практически всегда уходит филигранно сделанной картине. Среди победителей в XXI веке Линч с «Малхолланд драйвом», Рёфн просто с «Драйвом», Пол Томас Андерсон с недооцененной «Любовью, сбивающей с ног», Павликовский с «Холодной войной» и многие другие мастера на пике формы. «Решение уйти» однозначно займет высшее место в фильмографии Пак Чхан-ука, вместе с нашумевшей «трилогией о мести», «Жаждой» и упомянутой выше «Служанкой».

В некоторой степени это рубежная картина 59-летнего корейца, обобщающего темы, разрабатываемые им по ходу творчества, и приемы, используемые им. Это снова жанрово эклектичное высказывание о возмездии и судьбе, о справедливости и долге. В духе прошлых работ режиссера и трагикомичность настроения картины, и почти античный пафос концовки.

Решение уйти

Штатного оператора Чон Джон-ху, снявшего почти все работы режиссера, заменил Ким Джи-ён, который довел до абсолюта модернистские операторские приемы из прошлых работ Пак Чхан-ука. Камера легко перемещает зрителя из одного помещения в другое, окунает в воспоминания или фантазии героев и с легкостью выдергивает нас обратно, даже смена плана со среднего на общий и наоборот не нуждается в монтажной склейке – оператор зумит прямо при нас. При этом это не отвлекает и не раздражает, а наоборот, воспринимается как отчетливая пластическая деталь.