Черный Адам, 2022

Новый супергеройский блокбастер, сюжет которого основан на одноименной линейке DC комиксов, рассказывает историю жизни злодея по имени Черный Адам, впоследствии он станет противником Шазама. В целом «Черный Адам» заявлен как спин-офф «Шазама!». Этот фильм станет идеальным вариантом для истинных поклонников комиксов и масштабных экшенов. Рассчитан на зрителей любого возраста.
Главную роль в блокбастере исполнит голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный большинству российских зрителей по фильмам франшизы «Форсаж». Не так давно Джонсон официально попрощался с историей про автолюбителей и подался в супергероику.
Режиссером ленты станет Жауме Кольет-Серра, автор недавней диснеевской картины «Круиз по джунглям», главную роль в которой также исполнил Дуэйн Джонсон. Среди фильмов этого режиссера – триллер «Отмель», получивший весьма высокие отзывы кинокритиков.
В случае успешного проката по всему миру, «Черный Адам» создаст новую супергеройскую киновселенную, в которой так нуждается кинокомпания Warner Bros. Впрочем, разговоров о совместном фильме Шазама и Черного Адама пока не ведется. Сиквел «Шазама!» тем временем уже снят.
Одну из ролей в «Черном Адаме» исполнит голливудский актер Ной Сентинео. Он сыграет положительного персонажа в лице Крушителя Атомов, супергероя, способного контролировать собственную молекулярную природу.
Актер Дуэйн Джонсон однажды спросил своих поклонников, какого персонажа он должен сыграть: супергероя Шазама или суперзлодея Черного Адама. Его поклонники выбрали второй вариант.
Персонаж Черный Адам изначально должен был появиться в фильме «Шазам!», но позднее стало известно о том, что вместо этого ему выделят отдельный фильм.
Джордану Пилу предлагали стать режиссером проекта еще в 2017 году, но он отказался.
Черный Адам, как и Шазам, получает свои силы, произнося слово «Шазам» или по-английски Shazam. Это фраза является аббревиатурой: и если для Шазама за буквами скрываются Соломон, Геракл, Атлас, Зевс, Ахилл и Меркурий, то для Черного Адама это будут древнеегипетские боги Шу, Гор, Амон, Зехути, Атон и Мехен.
Это одиннадцатый фильм в расширенной вселенной DC.
Четвертое появление на экране Общества справедливости Америки после сериалов «Тайны Смолвилля», «Легенд завтрашнего дня» и «Старгерл».
Изначально в фильме должны были появиться Орлица и Старгерл, но в итоге зрители увидят Циклон.
Актеры Дэйкер Монтгомери, Эли Гори, Джейкоб Элорди и Мэттью Нозка рассматривались на роль Крушителя Атомов.
Александр Скарсгард и Арми Хаммер рассматривались на роль Человека-ястреба.
До того, как персонаж Женщины-ястреба был удален, на эту роль претендовала Эйса Гонсалес.
Изабела Мерсед, Лесли Грейс, Томасин МакКензи, Кэтрин Ньютон, Хейли Лу Ричардсон, Маккензи Фой, Александра Шипп и Одесса Янг рассматривались на роль Циклон.
Изначально съемки фильма были запланированы на июль 2020 года, однако из-за пандемии были перенесены на 2021 год.
Спин-офф супергеройского блокбастера «Шазам!», посвященный антигерою Черному Адаму.