Черный Адам, 2022

Новый супергеройский блокбастер, сюжет которого основан на одноименной линейке DC комиксов, рассказывает историю жизни злодея по имени Черный Адам, впоследствии он станет противником Шазама. В целом «Черный Адам» заявлен как спин-офф «Шазама!». Этот фильм станет идеальным вариантом для истинных поклонников комиксов и масштабных экшенов. Рассчитан на зрителей любого возраста.

Главную роль в блокбастере исполнит голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный большинству российских зрителей по фильмам франшизы «Форсаж». Не так давно Джонсон официально попрощался с историей про автолюбителей и подался в супергероику.

Режиссером ленты станет Жауме Кольет-Серра, автор недавней диснеевской картины «Круиз по джунглям», главную роль в которой также исполнил Дуэйн Джонсон. Среди фильмов этого режиссера – триллер «Отмель», получивший весьма высокие отзывы кинокритиков.

В случае успешного проката по всему миру, «Черный Адам» создаст новую супергеройскую киновселенную, в которой так нуждается кинокомпания Warner Bros. Впрочем, разговоров о совместном фильме Шазама и Черного Адама пока не ведется. Сиквел «Шазама!» тем временем уже снят.

Одну из ролей в «Черном Адаме» исполнит голливудский актер Ной Сентинео. Он сыграет положительного персонажа в лице Крушителя Атомов, супергероя, способного контролировать собственную молекулярную природу.