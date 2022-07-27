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Black Adam

Черный Адам, 2022

2022 / США
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Новый супергеройский блокбастер, сюжет которого основан на одноименной линейке DC комиксов, рассказывает историю жизни злодея по имени Черный Адам, впоследствии он станет противником Шазама. В целом «Черный Адам» заявлен как спин-офф «Шазама!». Этот фильм станет идеальным вариантом для истинных поклонников комиксов и масштабных экшенов. Рассчитан на зрителей любого возраста.

Главную роль в блокбастере исполнит голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный большинству российских зрителей по фильмам франшизы «Форсаж». Не так давно Джонсон официально попрощался с историей про автолюбителей и подался в супергероику.

Режиссером ленты станет Жауме Кольет-Серра, автор недавней диснеевской картины «Круиз по джунглям», главную роль в которой также исполнил Дуэйн Джонсон. Среди фильмов этого режиссера – триллер «Отмель», получивший весьма высокие отзывы кинокритиков.

В случае успешного проката по всему миру, «Черный Адам» создаст новую супергеройскую киновселенную, в которой так нуждается кинокомпания Warner Bros. Впрочем, разговоров о совместном фильме Шазама и Черного Адама пока не ведется. Сиквел «Шазама!» тем временем уже снят.

Одну из ролей в «Черном Адаме» исполнит голливудский актер Ной Сентинео. Он сыграет положительного персонажа в лице Крушителя Атомов, супергероя, способного контролировать собственную молекулярную природу.

 

 

 

Актер Дуэйн Джонсон однажды спросил своих поклонников, какого персонажа он должен сыграть: супергероя Шазама или суперзлодея Черного Адама. Его поклонники выбрали второй вариант.

Персонаж Черный Адам изначально должен был появиться в фильме «Шазам!», но позднее стало известно о том, что вместо этого ему выделят отдельный фильм.

Джордану Пилу предлагали стать режиссером проекта еще в 2017 году, но он отказался.

Черный Адам, как и Шазам, получает свои силы, произнося слово «Шазам» или по-английски Shazam. Это фраза является аббревиатурой: и если для Шазама за буквами скрываются Соломон, Геракл, Атлас, Зевс, Ахилл и Меркурий, то для Черного Адама это будут древнеегипетские боги Шу, Гор, Амон, Зехути, Атон и Мехен.

Это одиннадцатый фильм в расширенной вселенной DC.

Четвертое появление на экране Общества справедливости Америки после сериалов «Тайны Смолвилля», «Легенд завтрашнего дня» и «Старгерл».

Изначально в фильме должны были появиться Орлица и Старгерл, но в итоге зрители увидят Циклон.

Актеры Дэйкер Монтгомери, Эли Гори, Джейкоб Элорди и Мэттью Нозка рассматривались на роль Крушителя Атомов.

Александр Скарсгард и Арми Хаммер рассматривались на роль Человека-ястреба.

До того, как персонаж Женщины-ястреба был удален, на эту роль претендовала Эйса Гонсалес.

Изабела Мерсед, Лесли Грейс, Томасин МакКензи, Кэтрин Ньютон, Хейли Лу Ричардсон, Маккензи Фой, Александра Шипп и Одесса Янг рассматривались на роль Циклон.

Изначально съемки фильма были запланированы на июль 2020 года, однако из-за пандемии были перенесены на 2021 год.

Спин-офф супергеройского блокбастера «Шазам!», посвященный антигерою Черному Адаму.

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Год выпуска 2022
Премьера в России 20 октября 2022
Премьера в мире 27 июля 2022
Прокатчик UPI
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Сара Шахи
Сара Шахи
Элдис Ходж
Элдис Ходж
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Ной Сентинео
Ной Сентинео
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черный Адам 2 постера
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Неуязвимый Дуэйн Джонсон отказывается быть покорным в трейлере супергеройского фильма «Черный Адам» Новый антигерой показывает, на что он способен.
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8 июня 2022 17:14
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