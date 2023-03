«Солнце моё»: Рецензия Киноафиши

Молодой отец Калум проводит летние каникулы в Турции со своей дочерью-подростком Софи. Он давно развелся с матерью девочки и живет в Лондоне, а дочка с бывшей женой остались в Эдинбурге. Поездка на море сильно повлияла на отношения Софи с отцом, и спустя двадцать лет героиня вспоминает об этих солнечных днях и пытается понять, как они изменили ее жизнь.

«Солнце моё» – дебютный фильм в карьере режиссерки Шарлотты Уэллс, представленный в Каннах и получивший приз жюри Недели критики French Touch, на кинофестивалях покорил даже самых лютых снобов своей глубиной и отсутствием назидательности. Создательница и по совместительству сценаристка картины, основанной на ее личных воспоминаниях, получила премию BAFTA за «Лучший британский дебют» и забрала награду за «Лучший дебютный фильм» на американской премии в области независимого кино SPIRIT AWARDS 2023. Главных героев сыграли Пол Мескал («Нормальные люди»), номинированный на «Оскар» и премию BAFTA за роль молодого отца, и Фрэнки Корио, для которой это был первый опыт в кино.

Солнце моё

У картины «Солнце моё» нет сюжета как такового. Инди-драма режиссерки Шарлотты Уэллс соткана из пронзительных вспышек воспоминаний взрослой Софи об отдыхе с отцом в Турции – тогда ей было одиннадцать, а ему через два дня после заселения в отель исполнился тридцать один год.

Солнце моё

История о поездке на море напрямую связана с биографией авторки фильма, которая в своем кино делится воспоминаниями из детства, связанными с отцом и явно сильно повлиявшими на ее жизнь. Хоть в фильме «Солнце моё» об этом и не говорится прямо, но отношения с папой – незакрытый гештальт для главной героини, которая пересматривает старые видеозаписи и рефлексирует на эту тему. Взрослая Софи, уже обзаведшаяся своей семьей и находящаяся в примерно том же возрасте, в котором отец возил ее на курорт, пытается вспомнить, каким человеком тот был, и понять, что он тогда чувствовал.

Солнце моё

Из наших дней мы переносимся в 1990-е, бережно сохраненные на архивных видеозаписях Софи, выступающих для нее проводниками в мир, когда героине было одиннадцать. Зритель рассматривает теплые и волнительные зарисовки о лете, в котором были и ослепляющее солнце, и соленое море, и десерты после ужина, и игровые автоматы, и поездка на грязевые источники, и новые знакомые – девочки-подростки из отеля, которые пробуют алкоголь и откровенничают о первом сексуальном опыте в женском туалете, и первая влюбленность. Но все эти впечатления, по сути, никак не повлиявшие на будущую жизнь героини, меркнут по сравнению с разговорами с отцом, прерываемыми смехом, но чаще – неловкими паузами, которые куда красноречивее слов.

Солнце моё

Для взрослой Софи, как и для режиссерки и сценаристки Шарлотты Уэллс, короткое время, проведенное с отцом, которое она в одиннадцать старалась запечатлеть на камеру, значит очень много. Девушка не пытается осудить или оправдать Калума. Она лишь проваливается в мгновения, которые, увы, нельзя вернуть. Несмотря на юный возраст, Софи чувствует, что с папой что-то происходит, но не расспрашивает его об этом, чтобы не причинить боль, ведь он тоже ждал этот отпуск. Девочка видит и понимает, что отцу приходится нелегко: у Калума часто случаются ни от чего не зависящие перепады настроения, он внезапно отказывается спеть в караоке R.E.M Losing my religion с дочкой, хотя обещал ей, напивается и уходит ночью купаться в море, оставив ее одну. Книги по медитации и полезная лечебная грязь из источника, где была сама Клеопатра, явно не помогают герою справиться с грузом проблем, о которых зрителю подробно ничего не рассказывают.

Солнце моё

Сломанная кисть в гипсе, потеря работы и расставание с девушкой – трудности, пережитые Калумом до отпуска с дочкой, постепенно подводят к зарождающейся депрессии, мысли о которой он отчаянно пытается отогнать, переключая себя на спонтанные решения вроде покупки ковра на турецком базаре. Несмотря на подавленное эмоциональное состояние, герой все же старается быть хорошим отцом, хотя бы на период отпуска. Он пытается выразить дочке всю свою любовь и искупить вину за то время, что не был рядом, хотя не всегда знает как.

Солнце моё

Калум и Софи будто пытаются нащупать точки соприкосновения в общении, которое часто дается им с трудом, ведь они очень давно не виделись. Папа по вечерам расспрашивает дочку о мальчике, который ей нравится и говорит, что ничего не будет запрещать, если она будет с ним честна; девочка же часто пытается рассмешить отца, трогательно поздравляет его с днем рождения, подговорив толпу туристов, и не обижается, когда он уходит в себя и ведет себя странно.

Одиннадцатилетняя Софи, которую поразительно играет 13-летняя Фрэнки Корио, оказывается мудрой не по годам. Девочка не знает, почему папы так долго не было в ее жизни (нам не объяснят и позже), но относится к нему с понимаем и в первой душераздирающей сцене говорит, что он всегда будет рядом с ней, ведь они находятся под одним и тем же небом. Дуэт Корио и Мескала получился завораживающим и очень правдивым – если абстрагироваться от того, что они не родственники, можно подумать, что в фильме действительно играют отец и дочь.

Солнце моё

Калум Пола Мескала – сложный и травмированный герой с несчастливым детством, которого вам ни за что не захочется осудить, несмотря на то что он долго не виделся с дочерью, да и в будущем они с Софи вряд ли встретятся. «Солнце мое» – не только трогательное и вынимающее из вас душу своей честностью кино. Ностальгическая картина Уэллс, в которой мимолетное счастье сменяется беспросветной печалью, разъедающей Калума изнутри, – это еще и история о том, что родителей не выбирают, а они не всегда оказываются готовы к этой роли, и в этом нет ничего стыдного и непростительного. Боль и шрамы, которые матери и отцы скрывают от детей за вымученными улыбками и попытками веселиться, а затем рыдают навзрыд наедине с собой, думая, что дочери и сыновья ни о чем не догадываются, становятся понятными, только когда сам вырастаешь.

Солнце моё

Сцена с рейвом, где в бешеном мерцании стробоскопа взрослой Софи мерещится отец, периодически вспышками прерывает повествование об отпуске, а в кульминации со звучащей на фоне Under Pressure Дэвида Боуи и Queen последний танец девочки и папы в отпуске (this is our last dance) переплетается с жизнью взрослой героини, желающей снова обнять отца и вернуться в то лето, которое так и не повторилось.

Солнце моё

«Солнце моё» благодаря великолепной работе оператора Грегори Оке и режиссера монтажа Блэйр Макклендон напоминает старый потрепанный фотоальбом с поляроидными снимками, который достаешь раз в год, чтобы проверить, не приснились ли тебе те летние дни, похожие на сон. Это кино позволяет вместе с авторкой взглянуть со стороны на мгновения, пережитые ей в подростковом возрасте, которые многим будут понятны на подсознательном уровне. Неудивительно, что после сеанса вы будете вспоминать о ключевых для себя моментах из детства и захотите позвонить родителям, чтобы сказать, как сильно вы их любите.

Солнце моё

«Солнце моё» – кино очень личное, но при этом понятное абсолютно всем. Чуткое и задевающее за живое творение Шарлотты Уэллс – лучший авторский фильм за последние пару лет, который хочется пересматривать снова и снова, заново проживая эту поэтическую драму об отцах и детях, лишенную выводов и подсвеченную летним солнцем.

