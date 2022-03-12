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Затерянный город Затерянный город
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The Lost City

Затерянный город, 2022

2022 / США
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

В центре сюжета окажется успешная писательница романтических книг с уклоном в приключения, переживающая далеко не лучший жизненный этап. Она отправляется в рекламный тур нового романа вместе с моделью обложек книг, с которым у нее довольно специфические отношения. Ситуация накаляется, когда парочку пытаются захватить в заложники дерзкие похитители. Единственным выходом для персонажей станет побег в джунгли, где они переживут неожиданные приключения в духе классической картины Роберта Земекиса «Роман с камнем».

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 мая 2022
Премьера в мире 12 марта 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Аарон Ни
Аарон Ни
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Патти Харрисон
Патти Харрисон
Брэд Питт
Брэд Питт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Затерянный город 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
eaduka 20 апреля 2022, 10:12
Мощный фильм!!🔥
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15 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Затерянный город» успешно стартовал в прокате, а мировые сборы «Бэтмена» достигли $672 млн Успеха также добился трехчасовой индийский фильм RRR.
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28 марта 2022 12:46
Персонажи «Затерянного города» получили индивидуальные постеры В США стартовала предварительная продажа билетов.
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2 марта 2022 15:25
Paramount и Universal присоединились к другим голливудским студиям, снявшим свои фильмы с российского проката Ограничения, введенные компаниями, могут продлиться от двух месяцев до полугода.
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2 марта 2022 10:35
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