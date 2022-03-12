Затерянный город, 2022

В центре сюжета окажется успешная писательница романтических книг с уклоном в приключения, переживающая далеко не лучший жизненный этап. Она отправляется в рекламный тур нового романа вместе с моделью обложек книг, с которым у нее довольно специфические отношения. Ситуация накаляется, когда парочку пытаются захватить в заложники дерзкие похитители. Единственным выходом для персонажей станет побег в джунгли, где они переживут неожиданные приключения в духе классической картины Роберта Земекиса «Роман с камнем».