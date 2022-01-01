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Генри Йен Кьюсик
Генри Йен Кьюсик
Henry Ian Cusick
О персоне
Фильмография
Генри Йен Кьюсик
Henry Ian Cusick
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Дата рождения
17 апреля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Трухильо, Перу
Рост
182 см
Биография Генри Йена Кьюсика
Родился 17 апреля 1967 года. Трухильо, Перу.
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