Елизавета I, 2005

Елизавета I для англичан до сих пор значит едва ли не больше всех остальных королевских особ вместе взятых. При ней, в начале XVI века, Британия стала безраздельно править морем, разбив испанскую "непобедимую армаду". При ней она достигла имперского статуса, сохранившегося до середины XX века. С ее славного времени остался миф о том, что абсолютизм бывает просвещенным, а народ по-настоящему любит своего короля. В общем, фигура заметная, перенести которую на экран — дело нелегкое. Тем не менее, Том Хупер вышил по биографической канве безупречный и, что немаловажно, захватывающий узор.