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Елизавета I
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Elizabeth I

Елизавета I, 2005

2005 / Великобритания / США
8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Елизавета I для англичан до сих пор значит едва ли не больше всех остальных королевских особ вместе взятых. При ней, в начале XVI века, Британия стала безраздельно править морем, разбив испанскую "непобедимую армаду". При ней она достигла имперского статуса, сохранившегося до середины XX века. С ее славного времени остался миф о том, что абсолютизм бывает просвещенным, а народ по-настоящему любит своего короля. В общем, фигура заметная, перенести которую на экран — дело нелегкое. Тем не менее, Том Хупер вышил по биографической канве безупречный и, что немаловажно, захватывающий узор.

8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 3 часа 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 29 сентября 2005
Премьера в мире 29 сентября 2005
Возраст 18+
Режиссер
Том Хупер
Том Хупер
В ролях
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Патрик Малахайд
Барбара Флинн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Елизавета I 1 постер
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