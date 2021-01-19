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Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Kevin James
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Кевин Джеймс
Kevin James
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Дата рождения
26 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Адам Сэндлер
друзья и коллеги
Биография Кевин Джеймс
Родился 26 апреля 1965 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кевин Джеймс
Домашняя игра
комедия, спорт
2022, США
6.0
Хэллоуин Хьюби
комедия, мистика
2020, США
5.0
Бекки
боевик, триллер
2020, США
5.0
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.0
Малыш
драма, военный, комедия
2015, США / Мексика
7.0
Толстяк против всех
комедия
2015, США
4.0
Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия
2015, США
7.0
Пиксели
фантастика, комедия
2015, США
5.0
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Комик Кевин Джеймс в трейлере ситкома Netflix «Механики»
Премьера состоится в середине февраля.
Написать
19 января 2021 16:26
Netflix представил трейлер комедии «Хэллоуин Хьюби» с Адамом Сэндлером
Премьера состоится 7 октября.
Написать
11 сентября 2020 12:49
Адам Сэндлер снимет новую комедию со старым актерским составом
Неутомимый Адам Сэндлер готовится порадовать своих поклонников очередной комедией – уже четвертым по счету фильмом, снятым специально для сервиса Netflix. В новом проекте Адам Сэндлер соберет
Написать
1 августа 2016 08:38
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