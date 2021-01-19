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Кевин Джеймс

Kevin James
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс Kevin James
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Дата рождения
26 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
друзья и коллеги
Биография Кевин Джеймс

Родился 26 апреля 1965 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Кевин Джеймс
Домашняя игра
Домашняя игра
комедия, спорт 2022, США
6.0
Хэллоуин Хьюби
Хэллоуин Хьюби
комедия, мистика 2020, США
5.0
Бекки
Бекки
боевик, триллер 2020, США
5.0
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.0
Малыш
Малыш
драма, военный, комедия 2015, США / Мексика
7.0
Толстяк против всех
Толстяк против всех
комедия 2015, США
4.0
Монстры на каникулах 2
Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия 2015, США
7.0
Пиксели
Пиксели
фантастика, комедия 2015, США
5.0
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Комик Кевин Джеймс в трейлере ситкома Netflix «Механики» Премьера состоится в середине февраля.
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19 января 2021 16:26
Netflix представил трейлер комедии «Хэллоуин Хьюби» с Адамом Сэндлером Премьера состоится 7 октября. 
Написать
11 сентября 2020 12:49
Адам Сэндлер снимет новую комедию со старым актерским составом Неутомимый Адам Сэндлер готовится порадовать своих поклонников очередной комедией – уже четвертым по счету фильмом, снятым специально для сервиса Netflix. В новом проекте Адам Сэндлер соберет
Написать
1 августа 2016 08:38
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Адам Сэндлер
Адам Сэндлер Adam Sandler
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