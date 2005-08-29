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Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Постер к сериалу Побег
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
19 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Побег
Побег (2005 - 2017) Prison Break 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 67 часов 30 минут
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О чем сериал

Линкольн Барроуз находится в тюрьме за убийство, которого не совершал. В этом убежден его брат Майкл, который пытается найти способ спасти его жизнь. Он принимает решение попасть в ту же тюрьму и вызволить их наружу с помощью собственных знаний. Когда-то именно Майкл спроектировал это неприступное сооружение. Параллельно попытками вызволить Линкольна занимается адвокат и его девушка Вероника Донован. Расследование, проведенное агентом спецслужб Полом Келлерманом, допускает вероятность национального заговора.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Пол Шойринг
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер Alexander "Alex" Mahone
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Michael Scofield
Петер Стормаре
Петер Стормаре John Abruzzi
Доминик Перселл
Доминик Перселл Lincoln "Linc" Burrows
Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт Don Self
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Побег - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 22 эпизода
 
Побег - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 22 эпизода
 
Побег - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 13 эпизодов
 
Побег - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 24 эпизода
 
Побег - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 9 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Побег
Кадры из сериала
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