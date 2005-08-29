Линкольн Барроуз находится в тюрьме за убийство, которого не совершал. В этом убежден его брат Майкл, который пытается найти способ спасти его жизнь. Он принимает решение попасть в ту же тюрьму и вызволить их наружу с помощью собственных знаний. Когда-то именно Майкл спроектировал это неприступное сооружение. Параллельно попытками вызволить Линкольна занимается адвокат и его девушка Вероника Донован. Расследование, проведенное агентом спецслужб Полом Келлерманом, допускает вероятность национального заговора.