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Мартин Шин
Мартин Шин
Martin Sheen
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Мартин Шин
Martin Sheen
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Дата рождения
3 августа 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Дейтон, Огайо, США
Рост
168 см
Биография Мартина Шина
Родился 3 августа 1940 года. Дейтон, Огайо, США.
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Фильмография Мартина Шина
12 могучих сирот
исторический, спорт
2021, США
7.0
Иуда и чёрный мессия
биография, драма, исторический, криминал
2021, США
7.0
Иисус был моим корешом
драма, биография, исторический
2020, США
7.0
Вне правил
драма, мелодрама, комедия
2016, США
5.0
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения
2014, США
7.0
Мусор
приключения, триллер, драма
2014, Великобритания
7.0
Сэлинджер
документальный
2013, США
7.0
Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер
2012, США
7.0
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Чарли Шин сыграет в сериале о голливудских звездах, которые хотят перезагрузить свою карьеру
Вместе с ним в шоу отметится его отец Мартин Шин, а также другие звезды американского ТВ.
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4 марта 2022 16:37
10 самых смешных комедий на Netflix
Дурашливые, но жизненные ситкомы, подростковый юмор и драмеди для настоящих интеллектуалов.
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3 марта 2021 16:14
Съемки финального сезона «Грейс и Фрэнки» от Марты Кауффман приостановлены
Продюсеры заботятся о здоровье актеров и съемочной группы.
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16 марта 2020 12:11
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Статьи о персоне
30 звезд, поразительно похожих на своих родителей в том же возрасте
Тест на отцовство тут не нужен: герои этой подборки, звездные папы-мамы и их дети, не просто похожи друг на друга, но обладают по-настоящему удивительным сходством. От Риз Уизерспун и ее «мини-мы», дочки Авы, до Криса Пайна и его не менее знаменитого отца – «Киноафиша» предлагает своими глазами оценить поразительную «похожесть» звезд и их родителей в том же возрасте.
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7 января 2019 00:22
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