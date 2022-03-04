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Мартин Шин

Martin Sheen
Мартин Шин
Мартин Шин Martin Sheen
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Дата рождения
3 августа 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Дейтон, Огайо, США
Рост
168 см
Биография Мартина Шина

Родился 3 августа 1940 года. Дейтон, Огайо, США.

Фильмография Мартина Шина
12 могучих сирот
12 могучих сирот
исторический, спорт 2021, США
7.0
Иуда и чёрный мессия
Иуда и чёрный мессия
биография, драма, исторический, криминал 2021, США
7.0
Иисус был моим корешом
Иисус был моим корешом
драма, биография, исторический 2020, США
7.0
Вне правил
Вне правил
драма, мелодрама, комедия 2016, США
5.0
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения 2014, США
7.0
Мусор
Мусор
приключения, триллер, драма 2014, Великобритания
7.0
Сэлинджер
Сэлинджер
документальный 2013, США
7.0
Новый Человек-паук
Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.0
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4 марта 2022 16:37
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3 марта 2021 16:14
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16 марта 2020 12:11
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7 января 2019 00:22
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