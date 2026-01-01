Содержание:

Кэндис Берген — Фильмы

- Кэндис Берген — «Секс в большом городе»

- Кэндис Берген — «Доктор Хаус»

- Кэндис Берген — «В гостях у Элис»

Кэндис Берген — Личная жизнь

Кэндис Берген родилась 9 мая 1946 года в Беверли-Хиллз, Калифорния в семье известного чревовещателя Эдгара Бергена, автора говорящей куклы Чарли Маккарти и актрисы Фрэнсис Берген, бывшей фотомодели, прославившейся под именем Фрэнсис Уэсткотт. Будущая актриса получила образование в Вашингтоне — она занималась изучением лингвистики и пробовала себя в ремесле фотографа. Карьера в мире шоу-бизнеса началась с модельных фотопроб, и учитывая, что Берген обладала очень яркой и привлекательной внешностью, быстро нашла путь в мир большого кино. Уже после нескольких успешных показов девушке начали поступать выгодные предложения попробовать себя на экране.

Кэндис Берген — Фильмы

На большом экране Кэндис дебютировала в 1966 году в роли девушки по прозвищу Лаки в драме о жизни частной школы «Группа». За ней последовала работа в военной драме Роберта Уайза «Песчаная галька» о гражданской войне в Китае в 1920-е годы. Через год актриса появилась в комедии «День, когда всплыла рыба» в роли Электры Браун, а также в драме Клода Лелуша «Жить, чтобы жить» вместе с Ани Жирардо и Ивом Монтаном. Позже Берген снялась в роли Сью-Энн Дэйли в боевике «Искатели приключений», а в 1971 году появилась в роли Сьюзан в социальной драме Майка Николса «Познание плоти» с Джеком Николсоном.

В первой половине 1970-х актриса сыграла в таких картинах, как детективная драма «Маг», мелодрама «Напрямик», вестерн «Солдат в синем мундире», вестерн «Охота», драма «Т. Р. Баскин». В 1975 году Берген сыграла главную женскую роль в эпическом приключенческом фильме Джона Милиуса «Ветер и лев» в паре с Шоном Коннери. Картина рассказывает о гражданской войне мятежных берберов, сражающихся с войсками султана Мулай Абд аль-Азиза на севере Африки в начале 1900-х годов. Локальный конфликт перерастает в международный, когда головорезы похижают американку Иден вместе с ее детьми, и США оказываются втянутыми в войну.

Позже актриса сыграла в триллере «Принцип домино», боевике «Прикуси пулю», драме «Конец света в нашей супружеской постели однажды дождливой ночью», мелодраме «История Оливера» и мелодраме «Начать сначала». В 1981 году Берген сыграла Мэри Ноэль в последнем кинофильме Джорджа Кьюкора «Богатые и знаменитые», а так же в исторической мелодраме «Король Артур». 1982 год принес актрисе роль в биографической драме Ричарда Аттенборо «Ганди» о Махатме Ганди, получившей восемь премий «Оскар».

В 1985 году Берген сыграла в сериале Джеки Коллинз «Голливудские жены», и следующие десят лет не принесли актрисе заметных ролей. В начале 2000-х актриса стала появлсяться во второстепенных ролях в популярных фильмах, таких как «Мисс Конгениальность» и «Стильная штучка». Бурген сыграла Энид Мид в культовом в свое время сериале «Секс в большом городе» и появилась в молодежном ромкоме «Вид сверху лучше». Знаковой в карьере актрисы стала роль Ширли Шмидт в сериале 2005–2008 годов «Юристы Бостона», после чего она снялась в картинах «Война невест», «Женщины» и «Романтики». В 2011 году Берген появилась в роли матери Кадди в медицинском сериале «Доктор Хаус». В 2017 году сыграла Лиллиан Стюарт в картине «В гостях у Элис», а еще через год появилась в комедии Билла Холдермэна «Книжный клуб».

Кэндис Берген — «Секс в большом городе»

С 2002 по 2004 год Берген снималась в роли Энид Мид в мелодраматическом сериале Даррена Стара для канала HBO. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырёх подруг старше 30-ти лет. Женщины свободно и открыто обсуждают друг с другом вопросы секса, любви и карьеры. В сериале поднимаются вопросы безопасного секса, сексуальной ориентации, беспорядочных связей, феминизма, роли женщины в современном обществе и многие другие. На сегодняшний день шоу сталкивается с критикой за свою однобокость, потому что полностью сосредоточен на изображении сексуальной жизни героинь и игнорирует их профессиональное развитие. Сериал основан на одноимённой книге журналистки и писательницы Кэндис Бушнелл.

Кэндис Берген — «Доктор Хаус»

В 2011 году Берген снялась в роли Арлин, строгой матери Лизы Кадди — главного врача клиники, в которой разворачивается действие сериала «Доктор Хаус». Главный герой шоу — выдающийся врач-диагност Грегори Хаус (Хью Лори), который особенн любит сложные медицинские случаи. Он с трудом взаимодействует с пациентами и персоналом больницы из-за своего скверного характера, замкнутости, высокомерия и склонности к бунтарству. Перенеся инфаркт четырехглавой мышцы бедра, Хаус остался хромым на всю жизнь, что еще усилило его мизантропию. Справляться с ним удается только жесткому главному врачу больницы Лизе Кадди (Лиза Эдельштейн).

Кэндис Берген — «В гостях у Элис»

В 2017 году Берген сыграла Лилиан Стюарт в комедии Холли Мейерс-Шайер «В гостях у Элис». Трое талантливых парней из Нью-Йорка считают, что их призвание в кинематографе и, чтобы воплотить мечту в жизнь, переезжают в Лос-Анджелес в надежде пролоббировать съемку своего полнометражного фильма. В ресторане троица знакомится с Элис (Риз Уизерспун), переживающей кризис среднего возраста и разрыв отношений с мужем. По доброте душевной женщина приглашает парней пожить в своем гостевом домике, и это решение приносит ей много сюрпризов.

Кэндис Берген — Личная жизнь

Со своим первым гражданским мужем, музыкантом Терри Мелчером, Берген жила на вилле, которую впоследствии продала Роману Полански — именно в этом доме члены «семьи» Чарльза Мэнсона убили его жену Шэрон Тэйт. В 1980 году Берген вышла замуж за французского режиссёра Луи Маля. В 1985 году у них родилась дочь Хлоя Маль. Муж актрисы умер от рака в 1995 году. Во второй раз Берген вышла замуж за нью-йоркского миллионера Маршалла Роуза.