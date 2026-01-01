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Кэндис Берген

Candice Bergen

Дата рождения
9 мая 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Беверли-Хиллз, США
Рост
171 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Кэндис Берген

Содержание:
Кэндис Берген — Фильмы
  - Кэндис Берген — «Секс в большом городе»
  - Кэндис Берген — «Доктор Хаус»
  - Кэндис Берген — «В гостях у Элис»
Кэндис Берген — Личная жизнь

Кэндис Берген родилась 9 мая 1946 года в Беверли-Хиллз, Калифорния в семье известного чревовещателя Эдгара Бергена, автора говорящей куклы Чарли Маккарти и актрисы Фрэнсис Берген, бывшей фотомодели, прославившейся под именем Фрэнсис Уэсткотт. Будущая актриса получила образование в Вашингтоне — она занималась изучением лингвистики и пробовала себя в ремесле фотографа. Карьера в мире шоу-бизнеса началась с модельных фотопроб, и учитывая, что Берген обладала очень яркой и привлекательной внешностью, быстро нашла путь в мир большого кино. Уже после нескольких успешных показов девушке начали поступать выгодные предложения попробовать себя на экране.

Кэндис Берген — Фильмы

На большом экране Кэндис дебютировала в 1966 году в роли девушки по прозвищу Лаки в драме о жизни частной школы «Группа». За ней последовала работа в военной драме Роберта Уайза «Песчаная галька» о гражданской войне в Китае в 1920-е годы. Через год актриса появилась в комедии «День, когда всплыла рыба» в роли Электры Браун, а также в драме Клода Лелуша «Жить, чтобы жить» вместе с Ани Жирардо и Ивом Монтаном. Позже Берген снялась в роли Сью-Энн Дэйли в боевике «Искатели приключений», а в 1971 году появилась в роли Сьюзан в социальной драме Майка Николса «Познание плоти» с Джеком Николсоном.

В первой половине 1970-х актриса сыграла в таких картинах, как детективная драма «Маг», мелодрама «Напрямик», вестерн «Солдат в синем мундире», вестерн «Охота», драма «Т. Р. Баскин». В 1975 году Берген сыграла главную женскую роль в эпическом приключенческом фильме Джона Милиуса «Ветер и лев» в паре с Шоном Коннери. Картина рассказывает о гражданской войне мятежных берберов, сражающихся с войсками султана Мулай Абд аль-Азиза на севере Африки в начале 1900-х годов. Локальный конфликт перерастает в международный, когда головорезы похижают американку Иден вместе с ее детьми, и США оказываются втянутыми в войну.

Позже актриса сыграла в триллере «Принцип домино», боевике «Прикуси пулю», драме «Конец света в нашей супружеской постели однажды дождливой ночью», мелодраме «История Оливера» и мелодраме «Начать сначала». В 1981 году Берген сыграла Мэри Ноэль в последнем кинофильме Джорджа Кьюкора «Богатые и знаменитые», а так же в исторической мелодраме «Король Артур». 1982 год принес актрисе роль в биографической драме Ричарда Аттенборо «Ганди» о Махатме Ганди, получившей восемь премий «Оскар».

В 1985 году Берген сыграла в сериале Джеки Коллинз «Голливудские жены», и следующие десят лет не принесли актрисе заметных ролей. В начале 2000-х актриса стала появлсяться во второстепенных ролях в популярных фильмах, таких как «Мисс Конгениальность» и «Стильная штучка». Бурген сыграла Энид Мид в культовом в свое время сериале «Секс в большом городе» и появилась в молодежном ромкоме «Вид сверху лучше». Знаковой в карьере актрисы стала роль Ширли Шмидт в сериале 2005–2008 годов «Юристы Бостона», после чего она снялась в картинах «Война невест», «Женщины» и «Романтики». В 2011 году Берген появилась в роли матери Кадди в медицинском сериале «Доктор Хаус». В 2017 году сыграла Лиллиан Стюарт в картине «В гостях у Элис», а еще через год появилась в комедии Билла Холдермэна «Книжный клуб».

Кэндис Берген — «Секс в большом городе»

С 2002 по 2004 год Берген снималась в роли Энид Мид в мелодраматическом сериале Даррена Стара для канала HBO. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырёх подруг старше 30-ти лет. Женщины свободно и открыто обсуждают друг с другом вопросы секса, любви и карьеры. В сериале поднимаются вопросы безопасного секса, сексуальной ориентации, беспорядочных связей, феминизма, роли женщины в современном обществе и многие другие. На сегодняшний день шоу сталкивается с критикой за свою однобокость, потому что полностью сосредоточен на изображении сексуальной жизни героинь и игнорирует их профессиональное развитие. Сериал основан на одноимённой книге журналистки и писательницы Кэндис Бушнелл.

Кэндис Берген — «Доктор Хаус»

В 2011 году Берген снялась в роли Арлин, строгой матери Лизы Кадди — главного врача клиники, в которой разворачивается действие сериала «Доктор Хаус». Главный герой шоу — выдающийся врач-диагност Грегори Хаус (Хью Лори), который особенн любит сложные медицинские случаи. Он с трудом взаимодействует с пациентами и персоналом больницы из-за своего скверного характера, замкнутости, высокомерия и склонности к бунтарству. Перенеся инфаркт четырехглавой мышцы бедра, Хаус остался хромым на всю жизнь, что еще усилило его мизантропию. Справляться с ним удается только жесткому главному врачу больницы Лизе Кадди (Лиза Эдельштейн).

Кэндис Берген — «В гостях у Элис»

В 2017 году Берген сыграла Лилиан Стюарт в комедии Холли Мейерс-Шайер «В гостях у Элис». Трое талантливых парней из Нью-Йорка считают, что их призвание в кинематографе и, чтобы воплотить мечту в жизнь, переезжают в Лос-Анджелес в надежде пролоббировать съемку своего полнометражного фильма. В ресторане троица знакомится с Элис (Риз Уизерспун), переживающей кризис среднего возраста и разрыв отношений с мужем. По доброте душевной женщина приглашает парней пожить в своем гостевом домике, и это решение приносит ей много сюрпризов.

Кэндис Берген — Личная жизнь

Со своим первым гражданским мужем, музыкантом Терри Мелчером, Берген жила на вилле, которую впоследствии продала Роману Полански — именно в этом доме члены «семьи» Чарльза Мэнсона убили его жену Шэрон Тэйт. В 1980 году Берген вышла замуж за французского режиссёра Луи Маля. В 1985 году у них родилась дочь Хлоя Маль. Муж актрисы умер от рака в 1995 году. Во второй раз Берген вышла замуж за нью-йоркского миллионера Маршалла Роуза.

Связи Кэндис Берген
Луи Маль
состояли в браке с 1980 по 1995 гг Луи Маль

Популярные фильмы

Ганди 8.1
Ганди (1982)
Неравенство для всех 7.8
Неравенство для всех (2013)
Лицо человека 7.8
Лицо человека (2001)

Фильмография Кэндис Берген

Эддингтон 6.7
Эддингтон Eddington
комедия, драма, ужасы 2025, США
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Книжный клуб 2: Новая глава 5.7
Книжный клуб 2: Новая глава Book Club: The Next Chapter
комедия 2023, США
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Они сделали нас такими 5.8
Они сделали нас такими As They Made Us
драма 2022, США
Пусть говорят 6
Пусть говорят Let Them All Talk
драма, комедия 2020, США
Коннеры 5.6
Коннеры
комедия, семейный 2018, США
Книжный клуб 6.9
Книжный клуб Book Club
комедия 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Истории семьи Майровиц 6.9
Истории семьи Майровиц The Meyerowitz Stories (New and Selected)
комедия 2017, США
Рецензия
В гостях у Элис 6.1
В гостях у Элис Home Again
комедия, мелодрама 2017, США
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Новости о Кэндис Берген
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Интересные факты о Кэндис Берген

Берген кроме родного английского знает французский и итальянский языки.

Дедушка и бабушка были шведскими эмигрантами, настоящая фамилия которых звучала как «Бергрен».

Берген является политической активисткой, она работала вместе с известным американским государственным деятелем и дипломатом Генри Киссинджер, а также для президентской компании Джорджа Макговерна.

Фотографии Кэндис Берген

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