Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Шон Хэйс
Sean Hayes
Киноафиша
Персоны
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Sean Hayes
Дата рождения
26 июня 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Эвергрин-Парк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Биография Шона Хэйса
Родился 26 июня 1970 года. Глен-Эллин, Иллинойс, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.6
Умерь свой энтузиазм
(2000)
8.2
Клиника
(2001)
7.9
Роберт Дауни ст.
(2022)
Фильмография Шона Хэйса
Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем
комедия, исторический
2026, США
6.3
Эта штука работает?
Is This Thing On?
комедия, драма
2025, США
Смотреть трейлер
7.9
Роберт Дауни ст.
Sr.
документальный
2022, США
Смотреть трейлер
6.3
В порядке ли я?
Am I OK?
комедия, драма, мелодрама
2022, США
6.6
Команда К
комедия, анимация
2021, США
7.8
Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези
2017, США
6.6
Рапунцель: Дорога к мечте
Tangled: Before Ever After
боевик, приключения, анимация
2017, США
7.1
Центр вечеринки
Party Central
приключения, анимация, комедия, короткометражный
2014, США
Показать еще
Новости о Шоне Хэйсе
Глен Пауэлл участвует в телешоу на выживание в трейлере искрометного боевика «Бегущий человек»
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
«Не было печали – просто проходили тесты»: угадайте 5 советских фильмов по жаркому пейзажу, пока лето не ушло окончательно
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
«Явный перебор»: за границей этой комедии с Мироновым выдали рейтинг 8,2 — в России прозвали «полным разочарованием»
Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить