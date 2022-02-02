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Дональд Сазерленд

Donald Sutherland
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд Donald Sutherland
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Дата рождения
17 июля 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сент-Джон, Нью-Брансуик, Канада
Рост
192 см
Личные связи
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
отец и сын
Биография Дональда Сазерленда

Дональд Сазерленд появился на свет 17 июля 1935 года в провинциальном канадском городке, где и провел свои ранние годы. Имеет английские, шотландские и немецкие корни. Родители Дональда не были связаны с творчеством: его папа работал коммивояжером, а мать вела домашнее хозяйство. Дональд и сам в детстве не думал о творческой профессии: мальчик увлекался спортом, много читал, интересовался журналистикой.

В 14 лет молодой человек стал корреспондентом на радио, однако к этой работе он быстро потерял интерес и, получив аттестат зрелости, он отправился в Торонто, где стал студентом инженерного факультета. Но эта профессия оказалась Дональду не так интересна, как участие в студенческой театральной самодеятельности. Так Дональд осознал свое предназначение и вскоре получил второе образование – актерское.

Дональд начал свой творческий путь с молодежного комедийного театра в Канаде, после переехал в Англию и продолжил театральную деятельность там. Получил признание в кругу лондонских режиссеров, вскоре им заинтересовались и на телевидении. В 1964 году Сазерленд исполнил эпизодическую роль в фильме ужасов «Замок живых мертвецов», за которым в фильмографии актера последовала череда хорроров и боевиков. А после главной роли в черной комедии «МЭШ» Дональд проснулся знаменитым, и слава актера стремительно росла во всем мире.

Сазерленд был трижды женат на актрисах, первый брак принес ему сына Кифера. Вторая жена родила актеру троих мальчиков.

Интересные факты о Дональде Сазерленде
  • Является обладателем наград "Золотой глобус" и "Эмми";
  • Сын Дональда Кифер продолжил дело отца и по числу престижных премий даже обошел его;
  • Высокий рост Сазерленда, который составляет 193 сантиметра, нередко помогал ему в карьере. Он "подсказывал" режиссерам, в каких ролях Сазерленд был бы убедительнее всего;
  • Порой в СМИ появляются неверные сведения о родственной связи Дональда Сазерленда и модели из Австралии Алиссы Сазерленд. Но они являются всего лишь однофамильцами;
  • Двоих сыновей Сазерленд назвал в честь режиссеров, с которыми он когда-то работал. Кифера назвали в честь Уоррена Кифера, чей первый фильм стал дебютом Дональда на экране, а Роуга – в честь Николаса Роуга, снявшего Сазерленда в "А теперь не смотри".
Фильмография Дональда Сазерленда
Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
Телефон мистера Харригана
ужасы 2022, США
0.0
Как убили Джона Кеннеди
Как убили Джона Кеннеди
документальный, триллер 2021, США
7.0
Дом Z
Дом Z
ужасы, триллер 2020,
5.0
Американский палач
Американский палач
триллер 2019, США
6.0
Искусство ограбления
Искусство ограбления
боевик, триллер, драма 2019, США
6.0
К звездам
К звездам
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
6.0
В поисках праздника
В поисках праздника
драма 2017, Италия / Франция
6.0
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Фотографии Дональда Сазерленда Все фотографии
Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд, Орел приземлился Дональд Сазерленд, Янгер и Янгер Дональд Сазерленд
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7 января 2019 00:22
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