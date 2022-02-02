Дональд Сазерленд появился на свет 17 июля 1935 года в провинциальном канадском городке, где и провел свои ранние годы. Имеет английские, шотландские и немецкие корни. Родители Дональда не были связаны с творчеством: его папа работал коммивояжером, а мать вела домашнее хозяйство. Дональд и сам в детстве не думал о творческой профессии: мальчик увлекался спортом, много читал, интересовался журналистикой.

В 14 лет молодой человек стал корреспондентом на радио, однако к этой работе он быстро потерял интерес и, получив аттестат зрелости, он отправился в Торонто, где стал студентом инженерного факультета. Но эта профессия оказалась Дональду не так интересна, как участие в студенческой театральной самодеятельности. Так Дональд осознал свое предназначение и вскоре получил второе образование – актерское.

Дональд начал свой творческий путь с молодежного комедийного театра в Канаде, после переехал в Англию и продолжил театральную деятельность там. Получил признание в кругу лондонских режиссеров, вскоре им заинтересовались и на телевидении. В 1964 году Сазерленд исполнил эпизодическую роль в фильме ужасов «Замок живых мертвецов», за которым в фильмографии актера последовала череда хорроров и боевиков. А после главной роли в черной комедии «МЭШ» Дональд проснулся знаменитым, и слава актера стремительно росла во всем мире.

Сазерленд был трижды женат на актрисах, первый брак принес ему сына Кифера. Вторая жена родила актеру троих мальчиков.