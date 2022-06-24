Бен Стиллер (полное имя - Бенджамин Эдвард Мира Стиллер) - американский актер, режиссер, продюсер и сценарист, родился 30 ноября 1965 года в Нью-Йорке, в семье известных комиков Джерри Стиллера и Энн Миры. Бен и его старшая сестра Эми росли в творческой среде и постоянно наблюдали за работой родителей во время съемок, поэтому нет ничего удивительного в том, что они оба также стали актерами. На 10 день Бен получил на день рождения 8-миллиметровую камеру и начал снимать собственное кино, а Эми была его ассистентом. По окончании школы Стиллер-младший поступил на отделение кинематографии в Университет Калифорнии, а спустя год, поняв, что ничего нового для себя он не узнал, вернулся в родной город и пошел на курсы актерского мастерства. Впервые зрители познакомились с Беном Стиллером в пьесе Джона Гуаре «Дом синих листьев». Постановка была очень успешной, завоевала целых четыре премии «Тони», а Стиллеру помогла получить статус перспективного молодого актера. Правда, на тот момент парень еще колебался, кем хочет стать – актером или режиссером.

Бен Стиллер на телевидении

Впервые Бен Стилер попал на экраны телевизоров в возрасте 11 лет, когда сыграл гостевую роль в сериале «Кейт МакШейн», где главного персонажа играла его мать Энна Мир. На большом экране Бен дебютировал в 1987 году в картине культового режиссера Стивена Спилберга «Империя солнца». Лента была удостоена ряда престижных наград, а весь актерский состав получил широкую популярность. В 1989 году после появления в нескольких выпусках популярного комедийного шоу «Субботний вечер в прямом эфире», Бену предложили стать телеведущим юмористической программы на канале MTV под названием «Шоу Бена Стиллера». Над шоу Стиллер работал совместно с двумя известными комиками - Джанином Джарофало и Энди Диком, программа выходила на экраны в течение года.

В 1990 году Бен Стиллер запустил на MTV комедийное шоу «Назад в Бруклин». Проект также оказался успешен, но через некоторое время телеканал отказался от сотрудничества с режиссером, и его взял на работу канал «Fox». Пародийные высмеивающие сценки Бена пришлись по душе далеко не всему руководству Fox, его шоу было закрыто, но позже ему удалось получить за свою работу со-сценариста награду «Эмми», которая и стала его пропуском в Голливуд.

Бен Стиллер – режиссер

Впервые в качестве режиссера Бен попробовал себя в 1994 году, выпустив в свет сатирическую комедию «Реальность кусается», которая рассказывает о студентах, не желающих принимать мир таким, какой он есть. Главную роль исполнил сам Стиллер, а на второстепенные роли пригласил свою сестру и маму. Фильм не окупился в прокате, зато собрал неплохой доход на видео, что позволило режиссеру спустя два года снять свой второй проект, черную комедию «Кабельщик», где главную роль сыграл Джим Керри. Публике не пришелся по вкусу мрачный юмор режиссера и, несмотря на хорошие показатели сборов, комедию посчитали коммерчески провальной.

Фильмы с Беном Стиллером

Ярким проектом в фильмографии Бена является романтическая комедия братьев Фаррелли «Кое-что о Мэри» (1998), которая повествует о молодом человеке, решившем спустя 13 лет после расставания с девушкой отыскать ее. Эта роль сделала Стиллера по-настоящему популярным и принесла ему много новых ролей в кассовых кинолентах, среди которых можно отметить «Знакомство с родителями» (2000) и продолжения «Знакомство с Факерами» (2004) и «Знакомство с Факерами 2» (2010), «Образцовый самец» (2001) и сиквел «Образцовый самец № 2» (2016), «Дюплекс» (2003) и «А вот и Полли» (2004), где актер снялся в главных ролях вместе с Дженнифер Энистон.

Бен Стиллер – «Ночь в музее»

В 2006 году Бен Стиллер исполнил главную роль в комедии «Ночь в музее», которая повествует о ночном стороже музея, где мистическим образом оживают экспонаты. Картина получила высокие отзывы критиков и зрителей, а позже на экраны вышли два продолжения истории: «Ночь в музее -2» (2009) и «Ночь в музее- 3. Секрет гробницы» (2014).

Бен Стиллер – «Солдаты неудачи»

В 2008 году на экраны кинотеатров вышла комедия «Солдаты неудачи», режиссером которой выступил Стиллер. Фильм представляет собой пародию на ряд известных голливудских картин военной тематики. Бен не только исполнил одну из ролей, но так же был автором сценария ленты. Комедия была положительно принята критиками и получила номинации на «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.

Бен Стиллер – «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Высоко оцененной работой Бена Стиллера стала главная роль в приключенческой трагикомедии «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013). Голливудский комедиант также выступил режиссером ленты. Персонаж Бена – обыкновенный офисный планктон, ведущий скучную, размеренную жизнь и испытывающий трудности в общении с женщинами, который отправился в путешествие в поисках фотографа для журнала. Картина попала в топ-10 фильмов 2013 года по версии Национального совета кинокритиков США и получила номинации на премии «Сатурн» и «Спутник».

В 2017 году Бен Стиллер появился в одной из главных ролей сразу в двух трагикомедиях: «Статус Брэда» и «Истории семьи Мейровиц».

Личная жизнь Бена Стиллера

На счету Бена Стиллера романы с такими актрисами, как Джанин Гарофало, Джинн Трипплхорн, Джанин Калиста Флокхат и Аманда Пит. Со своей супругой Кристин Тэйлор актер познакомился в 1999 году во время работы над телешоу. Проект так и не вышел в эфир, зато помог влюбленным встретиться. Кристин и Бен поженились в 2000 году на Гавайских островах. В 2002 году у актеров родилась дочь Элла Оливия, а спустя три года – сын Квинли Демпси.