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Кристофер Мелони
Кристофер Мелони
Christopher Meloni
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Кристофер Мелони
Christopher Meloni
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Дата рождения
2 апреля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
183 см
Биография Кристофера Мелони
Родился 2 апреля 1961 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Фильмография Кристофера Мелони
Дочь и мать ее
комедия
2017, США
4.0
Я есть гнев
триллер, боевик, драма
2016, США
5.0
Налетчики
боевик
2016, Канада
5.0
Дневник девочки-подростка
мелодрама, драма
2015, США
6.0
Они пришли вместе
комедия
2014, США
5.0
Человек из стали
фантастика, фэнтези, приключения, боевик
2013, США
7.0
42
спорт, драма, биография
2013, США
7.0
Белая птица в метели
триллер, драма
2013, Франция
8.0
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Билли Портер, Кристофер Мелони и Морена Баккарин войдут в каст 2 сезона «Сумеречной зоны»
Премьера нового сезона состоится в 2020 году. Точную дату авторы пока не раскрывают.
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15 января 2020 10:28
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