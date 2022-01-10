20 актеров, точь-в-точь похожих на сыгранных ими исторических персонажей

Киноакадемия, как известно, очень любит награждать «Оскаром» фильмы, основанные на реальных событиях, так что ежегодно в прокат выходят несколько десятков всевозможных байопиков. Стоит отдать должное их создателям – целые команды трудятся над тем, чтобы актер, исполняющий главную роль, был точь-в-точь похожим на свой исторический «прототип». Вспоминаем самые яркие примеры таких сходств.