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Бен Кингсли
Бен Кингсли
Ben Kingsley
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Бен Кингсли
Ben Kingsley
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Дата рождения
31 декабря 1943
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Бен Кингсли
Родился 31 декабря 1943 года, Скарборо, Великобритания
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Фильмография Бен Кингсли
Школа добра и зла
боевик, драма, фэнтези
2022, США
0.0
Земля Дали
биография
2019, США
0.0
Паук в паутине
детектив, триллер
2019, Израиль / Бельгия / Великобритания
4.0
Игра Ганнибала
триллер, боевик
2019, США
6.0
Курорт для ныряльщиков на Красном море
триллер, драма, исторический
2019, Канада
0.0
Операция «Финал»
триллер, драма, биография
2018, США
6.0
Предательство для начинающих
триллер
2018, США
6.0
Охранник
боевик
2017, США
6.0
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Написать
10 января 2022 10:50
Энтони Маки, Аийша Харт и Бен Кингсли возглавили каст исторического экшен-фильма «Воин пустыни»
Действие развернется в VII веке в Аравии.
Написать
16 ноября 2021 11:35
Бен Кингсли и другие артисты получили роли в фильме Netflix «Школа добра и зла»
В звездном фэнтези также сыграли Шарлиз Терон, Керри Вашингтон, Лоренс Фишберн и Роб Делани.
Написать
11 ноября 2021 15:30
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Статьи о персоне
20 актеров, точь-в-точь похожих на сыгранных ими исторических персонажей
Киноакадемия, как известно, очень любит награждать «Оскаром» фильмы, основанные на реальных событиях, так что ежегодно в прокат выходят несколько десятков всевозможных байопиков. Стоит отдать должное их создателям – целые команды трудятся над тем, чтобы актер, исполняющий главную роль, был точь-в-точь похожим на свой исторический «прототип». Вспоминаем самые яркие примеры таких сходств.
6 комментариев
17 сентября 2018 00:04
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