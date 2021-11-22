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Клифтон Коллинз мл.

Clifton Collins Jr.
Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл. Clifton Collins Jr.
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Дата рождения
16 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Клифтон Коллинз мл.

Родился 16 июня 1970 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Клифтон Коллинз мл.
Жокей
Жокей
драма 2021, США
6.0
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
Суперполицейские 2
Суперполицейские 2
комедия, криминал, детектив 2018, США
5.0
Кокаиновый барон
Кокаиновый барон
триллер, криминал, боевик 2018, США / Колумбия
5.0
Хранилище
Хранилище
ужасы, триллер 2017, США
4.0
Война
Война
триллер, драма 2016, США
5.0
Хакер
Хакер
драма, триллер 2016, США
6.0
Транс-Пекос
Транс-Пекос
триллер 2016, США
5.0
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Студия Sony Pictures представила трейлер инди-драмы «Жокей» Клифтон Коллинз — младший может получить номинацию на «Оскар» за свою роль.
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22 ноября 2021 15:53
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