Сверхъестественное — американский фэнтези-сериал о двух братьях, которые спасают мир от вампиров, оборотней, левиафанов, адских псов, демонов и прочих монстров. Охоте на чудовищ братьев научил их отец, который по сюжету пропадает в самом начале сериала. Тогда старший сын Дин Винчестер просит отошедшего от дел брата Сэма помочь ему в охоте и в поисках отца. Вместе им предстоит разобраться с демонами, узнать тайну смерти их матери и пополнить дневник отца сведениями об огромном количестве существующих чудовищ, столь опасных для простых невинных людей.