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Постер к сериалу Сверхъестественное
Постер к сериалу Сверхъестественное
Постер к сериалу Сверхъестественное
Постер к сериалу Сверхъестественное
Постер к сериалу Сверхъестественное
Постер к сериалу Сверхъестественное
Постер к сериалу Сверхъестественное
Постер к сериалу Сверхъестественное
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
8 постеров
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Сверхъестественное
Сверхъестественное (2005 - 2020) Supernatural 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 15 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 328 часов 0 минут
О чем сериал

Сверхъестественное — американский фэнтези-сериал о двух братьях, которые спасают мир от вампиров, оборотней, левиафанов, адских псов, демонов и прочих монстров. Охоте на чудовищ братьев научил их отец, который по сюжету пропадает в самом начале сериала. Тогда старший сын Дин Винчестер просит отошедшего от дел брата Сэма помочь ему в охоте и в поисках отца. Вместе им предстоит разобраться с демонами, узнать тайну смерти их матери и пополнить дневник отца сведениями об огромном количестве существующих чудовищ, столь опасных для простых невинных людей.

Сверхъестественное - промо 15 сезон 16 серия
Сверхъестественное
промо 15 сезон 16 серия
В ролях Персонажи
Автор идеи
Эрик Крипке
Эрик Крипке
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди Ruby
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки Сэм Винчестер
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс Дин Винчестер
Лорен Кохэн
Лорен Кохэн Bela Talbot
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино Люцифер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сверхъестественное - Сезон 1 Сезон 1
2005, 22 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 2 Сезон 2
2006, 22 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 3 Сезон 3
2007, 16 эпизодов
 
Сверхъестественное - Сезон 4 Сезон 4
2008, 22 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 5 Сезон 5
2009, 22 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 6 Сезон 6
2010, 22 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 7 Сезон 7
2011, 23 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 8 Сезон 8
2012, 23 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 9 Сезон 9
2013, 23 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 10 Сезон 10
2014, 24 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 11 Сезон 11
2015, 23 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 12 Сезон 12
2016, 23 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 13 Сезон 13
2017, 23 эпизода
 
Сверхъестественное - Сезон 14 Сезон 14
2018, 20 эпизодов
 
Сверхъестественное - Сезон 15 Сезон 15
2019, 20 эпизодов
 
Новости о сериале
Дженсен Эклс рассказывает о встрече родителей Дина и Сэма в первом трейлере сериала «Винчестеры»
Дженсен Эклс рассказывает о встрече родителей Дина и Сэма в первом трейлере сериала «Винчестеры»
Не только братья Винчестеры: 5 сериалов, похожих на «Сверхъестественное»
Не только братья Винчестеры: 5 сериалов, похожих на «Сверхъестественное»
The CW заказал пилотные эпизоды приквелов «Сверхъестественного» и «Уокера», а также «Рыцарей Готэма»
The CW заказал пилотные эпизоды приквелов «Сверхъестественного» и «Уокера», а также «Рыцарей Готэма»
Слушать саундтрек сериала Сверхъестественное
Кадры из сериала
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