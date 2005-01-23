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Постер сериала 4исла
Постер сериала 4исла
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы 4исла

4исла (2005 - 2010)

Numb3rs 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 84 часа 34 минуты

О чем сериал

Детективный сериал «4исла» рассказывает об агенте ФБР Доне Эппсе и его родном брате-гении Чарльзе. Парень может хранить в голове огромные числа и просчитывать возможные варианты событий с помощью математики. В каждом эпизоде Дон и его напарники принимаются за расследование очередного преступления на улицах Лос-Анджелеса. В самых запутанных случаях им помогает Чарли. При помощи уникальных схем и математического анализа брат безошибочно вычисляет преступника, даже когда профессиональные полицейские опускают руки.

В ролях
В ролях
Роб Морроу
Роб Морроу
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс
Дайан Фарр
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Кэти Нэджими
Кэти Нэджими
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
4исла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 13 эпизодов
 
4исла - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 24 эпизода
 
4исла - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 24 эпизода
 
4исла - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2007, 18 эпизодов
 
4исла - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2008, 23 эпизода
 
4исла - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 16 эпизодов
 
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