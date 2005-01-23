Детективный сериал «4исла» рассказывает об агенте ФБР Доне Эппсе и его родном брате-гении Чарльзе. Парень может хранить в голове огромные числа и просчитывать возможные варианты событий с помощью математики. В каждом эпизоде Дон и его напарники принимаются за расследование очередного преступления на улицах Лос-Анджелеса. В самых запутанных случаях им помогает Чарли. При помощи уникальных схем и математического анализа брат безошибочно вычисляет преступника, даже когда профессиональные полицейские опускают руки.