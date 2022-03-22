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Кристина Риччи
Кристина Риччи
Christina Ricci
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Кристина Риччи
Christina Ricci
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Дата рождения
12 февраля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Санта-Моника, Калифорния, США
Рост
155 см
Личные связи
Крис Эванс
были в отношениях в 2007 г
Биография Кристины Риччи
Родилась 12 февраля 1980 года. Санта-Моника, Калифорния, США.
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Фильмография Кристины Риччи
Чудовище
ужасы, мистика, триллер
2022, США
6.0
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик
2021, США
5.0
Любовь по ту сторону
комедия, фэнтези, мелодрама
2021, США
8.0
10 свиданий
комедия, мелодрама
2020, США
4.0
Контроль
боевик, триллер, детектив
2018, Канада
4.0
День матери
драма
2016, США
5.0
Лиззи Борден взяла топор
биография, криминал, драма
2014, США
5.0
Герой цветного города
2014, США
4.0
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22 марта 2022 09:56
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19 января 2022 17:46
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30 мая 2019 05:23
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4 комментария
14 ноября 2018 00:52
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Связи
Крис Эванс
Chris Evans
были в отношениях в 2007 г
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