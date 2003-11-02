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Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Постер к сериалу Задержка в развитии
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
14 постеров
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Задержка в развитии
Задержка в развитии (2003 - 2019) Arrested Development 16+
Год выпуска 2003
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 33 часа 36 минут
О чем сериал

«Задержка в развитии» – это комедийный сериал о богатой семье Блут, которая в одночасье теряет все свое состояние и оказывается в водовороте проблем. Средний сын Майкл берет на себя обязанность держать всех на плаву, но избалованные родственники не только не помогают ему, но еще и усугубляют ситуацию. Примечательно, что все происходящее в сериале комментирует закадровый голос, принадлежащий известному режиссеру Рону Ховарду, который периодически появляется в шоу в роли самого себя. Шоу продержалось целых 16 лет, но между 3 и 4 сезонами был большой перерыв в 7 лет, пока Netflix не выкупил его и не вернул на малые экраны с новыми эпизодами.

Задержка в развитии - трейлер второй части пятого сезона
Задержка в развитии
трейлер второй части пятого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Mitchell Hurwitz
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Сера
Майкл Сера George Michael Bluth
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман Michael Bluth
Айла Фишер
Айла Фишер
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт George "G.O.B." Bluth II
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс Tobias Fünke
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Задержка в развитии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 22 эпизода
 
Задержка в развитии - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2004, 18 эпизодов
 
Задержка в развитии - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2005, 13 эпизодов
 
Задержка в развитии - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 15 эпизодов
 
Задержка в развитии - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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