«Задержка в развитии» – это комедийный сериал о богатой семье Блут, которая в одночасье теряет все свое состояние и оказывается в водовороте проблем. Средний сын Майкл берет на себя обязанность держать всех на плаву, но избалованные родственники не только не помогают ему, но еще и усугубляют ситуацию. Примечательно, что все происходящее в сериале комментирует закадровый голос, принадлежащий известному режиссеру Рону Ховарду, который периодически появляется в шоу в роли самого себя. Шоу продержалось целых 16 лет, но между 3 и 4 сезонами был большой перерыв в 7 лет, пока Netflix не выкупил его и не вернул на малые экраны с новыми эпизодами.