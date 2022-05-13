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Джон Войт
Джон Войт
Jon Voight
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Джон Войт
Jon Voight
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Дата рождения
29 декабря 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Анджелина Джоли
отец и дочь
Биография Джон Войт
Родился 29 декабря 1938 года. Нью-Йорк. США. Отец Анджелины Джоли.
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Фильмография Джон Войт
Рэй Донован: Фильм
драма
2022, США
7.0
Такой же другой, как и я
драма
2016, США
6.0
Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
7.0
Погнали!
криминал, боевик
2013, США / Болгария
4.0
Американский выскочка
фэнтези, комедия
2008, США
6.0
Гордость и слава
криминал, драма
2008, США
8.0
Сокровище нации: Книга тайн
приключения, боевик
2007, США
7.0
Трансформеры
боевик, приключения, фантастика
2007, США
8.0
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Объявлен основной актерский состав фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис»
В каст вошли Адам Драйвер и другие именитые артисты.
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13 мая 2022 10:04
Showtime представил трейлер полнометражного фильма «Рэй Донован»
В ролике огласили официальную дату премьеры.
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23 ноября 2021 13:16
Начались съемки фильма «Рэй Донован», который станет завершением одноименного сериала
Актер Лив Шрайбер поделился первым фото.
Написать
1 июля 2021 12:43
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«Мы знаем правду»: отец Анджелины Джоли выступил против победившего на выборах Джо Байдена
Джон Войт призывает сторонников Трампа начать «битву с Сатаной».
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13 ноября 2020 14:37
От Брэда Питта до Криса Эванса: 10 звезд, получивших рекордно низкие гонорары за свои роли
Ни узнаваемое имя, ни статус звезды, ни послужной список в десятки ролей или «Оскар» не гарантируют голливудским актерам высоких гонораров – порой даже такие «титаны» как Брэд Питт или Джордж Клуни получают за свои труды более чем скромную (конечно, по их меркам) сумму.
1 комментарий
20 сентября 2018 00:01
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