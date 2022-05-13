От Брэда Питта до Криса Эванса: 10 звезд, получивших рекордно низкие гонорары за свои роли

Ни узнаваемое имя, ни статус звезды, ни послужной список в десятки ролей или «Оскар» не гарантируют голливудским актерам высоких гонораров – порой даже такие «титаны» как Брэд Питт или Джордж Клуни получают за свои труды более чем скромную (конечно, по их меркам) сумму.