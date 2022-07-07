Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Geena Davis
О персоне
Фильмография
Новости
Связи
Вопросы и ответы
Джина Дэвис
Geena Davis
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 января 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Джефф Голдблюм
были в браке
Биография Джина Дэвис
Родтлась 21 января, 1956; Уорхэм, Массачусетс, США.
Развернуть
Фильмография Джина Дэвис
Агент Ева
триллер, боевик, драма
2020, США
7.0
Марджори Прайм
фантастика, драма, комедия, детектив
2017, США
6.0
Стюарт Литтл 3: Зов природы
анимация, семейный, сказка, приключения
2005, США
4.0
Стюарт Литтл 2
комедия, приключения, сказка, семейный
2002, США
5.0
Стюарт Литтл
комедия, приключения, сказка, семейный
1999, США
5.0
Долгий поцелуй на ночь
боевик, криминал, драма
1996, США
6.0
Их собственная лига
комедия
1992, США
8.0
Герой
комедия, драма, мелодрама
1992, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кристиан Слэйтер, Джина Дэвис и Кайл МакЛоклен получили роли в фильме «Остров кисок»
Картина станет режиссерским дебютом Зои Кравиц.
Написать
7 июля 2022 16:05
Джина Дэвис порицает Голливуд за дискриминацию по возрасту в отношении женщин
Звезда привела любопытную статистику о возрастных персонажах.
Написать
13 января 2022 10:38
Джина Дэвис и Сьюзен Сарандон поделились мыслями о наследии «Тельмы и Луизы» в честь 30-летия фильма
Они ждали, что за премьерой последует волна фильмов о женщинах.
Написать
25 июня 2021 15:57
Все новости
Связи
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
были в браке
Все связи
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас