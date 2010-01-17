67-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа за 2009 год состоялась вечером в Беверли-Хиллз 17 января 2010 года. Вёл церемонию известный британский комик Рики Джервейс. Номинанты, в 25 категориях, были объявлены 15 декабря 2009 года.

Двух наград были удостоены фильмы: «Аватар», «Сумасшедшее сердце» и «Вверх». Фильм «Белая лента», победитель премии Европейской киноакадемии, завоевал также награду «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Актрисы Сандра Буллок и Мерил Стрип, которые были номинированы сразу в двух категориях, получили по одной награде. Также в двух категориях были номинированы актриса Анна Пэкуин и актёр Мэтт Деймон, но они остались без награды.

Телефильм «Серые сады» и телевизионный сериал «Декстер» получили призы сразу в двух категориях. Фильм «Девять» и телевизионный сериал «Хор», которые были лидерами по количеству номинаций, не были удостоены наград.

Премию Сесила Б. Демилля (награду за вклад в кинематограф) получил Мартин Скорсезе.