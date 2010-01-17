Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2010 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 17 января 2010

67-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа за 2009 год состоялась вечером в Беверли-Хиллз 17 января 2010 года. Вёл церемонию известный британский комик Рики Джервейс. Номинанты, в 25 категориях, были объявлены 15 декабря 2009 года.

Двух наград были удостоены фильмы: «Аватар», «Сумасшедшее сердце» и «Вверх». Фильм «Белая лента», победитель премии Европейской киноакадемии, завоевал также награду «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Актрисы Сандра Буллок и Мерил Стрип, которые были номинированы сразу в двух категориях, получили по одной награде. Также в двух категориях были номинированы актриса Анна Пэкуин и актёр Мэтт Деймон, но они остались без награды.

 Телефильм «Серые сады» и телевизионный сериал «Декстер» получили призы сразу в двух категориях. Фильм «Девять» и телевизионный сериал «Хор», которые были лидерами по количеству номинаций, не были удостоены наград.

Премию Сесила Б. Демилля (награду за вклад в кинематограф) получил Мартин Скорсезе.

Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Аватар 8.4
Аватар Avatar
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Сокровище 7.1
Сокровище Precious: Based on the Novel Push by Sapphire
Смотреть трейлер
Мне бы в небо 7.5
Мне бы в небо Up in the Air
Смотреть трейлер
Бесславные ублюдки 8.0
Бесславные ублюдки Inglourious Basterds
Смотреть трейлер
Повелитель бури 7.3
Повелитель бури The Hurt Locker
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Мальчишник в Вегасе 7.9
Мальчишник в Вегасе The Hangover
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Простые сложности 7.1
Простые сложности It's Complicated
Смотреть трейлер
500 дней лета 7.5
500 дней лета (500) Days of Summer
Смотреть трейлер
Девять 6.7
Девять Nine
Смотреть трейлер
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту 7.1
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту Julie and Julia
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
Аватар
Победитель
Все номинанты
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Бесславные ублюдки
Кэтрин Бигелоу
Кэтрин Бигелоу
Повелитель бури
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Непокоренный
Джейсон Райтман
Джейсон Райтман
Мне бы в небо
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер
Победитель
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Сумасшедшее сердце
Победитель
Все номинанты
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Мне бы в небо
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Большая любовь
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Братья
Морган Фриман
Морган Фриман
Непокоренный
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Менталист
Колин Ферт
Колин Ферт
Одинокий мужчина
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Шерлок Холмс
Победитель
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
500 дней лета
Томас Джейн
Томас Джейн
Жеребец
Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон
Хор
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Блудливая Калифорния
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг
Серьезный человек
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Девять
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Информатор
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Невидимая сторона
Победитель
Все номинанты
Эмили Блант
Эмили Блант
Молодая Виктория
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Воспитание чувств
Габури Сидибе
Габури Сидибе
Сокровище
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Последнее воскресение
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Простые сложности
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Девять
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Предложение
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Ничего личного
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Моник
Моник
Сокровище
Победитель
Все номинанты
Вера Фармига
Вера Фармига
Мне бы в небо
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Девять
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Мне бы в небо
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Одинокий мужчина
Золотой глобус / Лучший сценарий
Мне бы в небо 7.5
Мне бы в небо Up in the Air
Джейсон Райтман, Sheldon Turner
Победитель
Смотреть трейлер
Мне бы в небо 7.5
Мне бы в небо Up in the Air
Джейсон Райтман, Sheldon Turner
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Район №9 8.0
Район №9 District 9
Нил Бломкамп, Terri Tatchell
Смотреть трейлер
Бесславные ублюдки 8.0
Бесславные ублюдки Inglourious Basterds
Квентин Тарантино
Смотреть трейлер
Простые сложности 7.1
Простые сложности It's Complicated
Нэнси Мейерс
Смотреть трейлер
Повелитель бури 7.3
Повелитель бури The Hurt Locker
Mark Boal
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая песня
Сумасшедшее сердце 7.6
Сумасшедшее сердце Crazy Heart
T Bone Burnett, Ryan Bingham Song: "The Weary Kind"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Братья 7.2
Братья Brothers

Смотреть трейлер
Аватар 8.4
Аватар Avatar
Джеймс Хорнер, Simon Franglen, Kuk Harrell Song: "I See You"
Смотреть трейлер
Всё путём 7.4
Всё путём Everybody's Fine
Пол Маккартни Song: "(I Want to) Come Home"
Смотреть трейлер
Аватар 8.4
Аватар Avatar
Джеймс Хорнер, Simon Franglen, Kuk Harrell Song: "I See You"
Смотреть трейлер
Девять 6.7
Девять Nine
Maury Yeston Song: "Cinema Italiano"
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Вверх 8.1
Вверх Up
Майкл Джаккино
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Аватар 8.4
Аватар Avatar
Джеймс Хорнер
Смотреть трейлер
Информатор 7.0
Информатор The Informant
Marvin Hamlisch
Смотреть трейлер
Там, где живут чудовища 7.1
Там, где живут чудовища Where the Wild Things Are
Carter Burwell, Karen O
Смотреть трейлер
Одинокий мужчина 7.6
Одинокий мужчина A Single Man
Abel Korzeniowski
Смотреть трейлер
Там, где живут чудовища 7.1
Там, где живут чудовища Where the Wild Things Are
Carter Burwell, Karen O
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Белая лента 7.7
Белая лента Das weiße Band
Germany
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Баария 7.2
Баария Baaria
italy
Смотреть трейлер
Служанка 7.3
Служанка La nana / The Maid
Chile
Смотреть трейлер
Разомкнутые объятия 7.3
Разомкнутые объятия Abrazos rotos, Los / Broken embraces
Spain
Смотреть трейлер
Пророк 7.5
Пророк Un prophète
France
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
Вверх 8.1
Вверх Up
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Коралина в стране кошмаров 7.7
Коралина в стране кошмаров Coraline
Смотреть трейлер
Принцесса и лягушка 7.4
Принцесса и лягушка The Princess and the Frog
Смотреть трейлер
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 7.3
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек Cloudy with a Chance of Meatballs
Смотреть трейлер
Бесподобный мистер Фокс 7.6
Бесподобный мистер Фокс The Fantastic Mr. Fox
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая драма
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Победитель
Все номинанты
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Хор 6.8
Хор Glee
Победитель
Все номинанты
Офис 8.8
Офис The Office
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Красавцы
Красавцы Entourage
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Хорошая жена
Победитель
Все номинанты
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Настоящая кровь
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс
Безумцы
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Схватка
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Соединенные Штаты Тары
Победитель
Все номинанты
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Город хищниц
Лиа Мишель
Лиа Мишель
Хор
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Победитель
Все номинанты
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Добровольцы 7.4
Добровольцы Taking Chance
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Добровольцы
Победитель
Все номинанты
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Georgia O'Keeffe
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Навстречу шторму
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Валландер
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Конец игры
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Серые сады
Победитель
Все номинанты
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Молитвы за Бобби
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Georgia O'Keeffe
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Серые сады
Анна Пакуин
Анна Пакуин
The Courageous Heart of Irena Sendler
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Декстер
Победитель
Все номинанты
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Схватка
Майкл Эмерсон
Майкл Эмерсон
Остаться в живых
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Как я встретил вашу маму
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Хлоя Севиньи
Победитель
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Хлоя Севиньи
Победитель
Все номинанты
Жеребец 7.0
Жеребец Hung
Джейн Адамс
Жеребец 7.0
Жеребец Hung
Джейн Адамс
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Джанет МакТир
Схватка 8.1
Схватка Damages
Роуз Бирн
Схватка 8.1
Схватка Damages
Роуз Бирн
Хор 6.8
Хор Glee
Джейн Линч
Хор 6.8
Хор Glee
Джейн Линч
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Джанет МакТир
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Бесславные ублюдки
Победитель
Все номинанты
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Непокоренный
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Посланник
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Милые кости
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Последнее воскресение
Премия Сесиля Б. Де Милля
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Победитель
Miss Golden Globe
Mavis Spencer
Победитель
