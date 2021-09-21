Клинт Иствуд – американский продюсер, киноактер, режиссер, джазовый композитор. Родился в Сан-Франциско 31 мая 1930 года. Детство будущей знаменитости пришлось на времена Великой депрессии. Родителям приходилось часто переезжать в поисках работы, а маленькому Клинту – адаптироваться к разным школьным коллективам, быстро находить общий язык со сверстниками.

Первый опыт съемок в кино Иствуд получил, находясь в армии: в Форд-Осте молодого военнослужащего заметил помощник режиссера телесериала «Сыромятная плеть». Он предложил Клинту роль ковбоя. Сыгранная органично и выразительно, она буквально проложила актеру путь в вестерны и боевики: именно в этих направлениях Иствуд работал следующие тридцать лет.

Образ, созданный Клинтом, – положительный. Чаще всего это суровый немногословный герой брутального боевика, верный себе, друзьям, слову. Живущий по раз и навсегда избранным принципам. Созданию образа сильного человека немало поспособствовала внешность знаменитого американца: высокий рост, правильные черты лица, прямой взгляд, широкие плечи, уверенная осанка.

Однако актерская работа – не единственная ипостась, в которой Иствуд успешно проявил себя перед зрителем. Под его руководством была создана киностудия Malpaso Company, вышли в свет такие фильмы, как «Малышка на миллион», «Непрощенный». Кроме того, он выступал и в качестве композитора, написавшего музыку к нескольким своим кинокартинам.

Личная жизнь Клинта не менее бурная, чем профессиональная. Непродолжительный брак с актрисой Мегги Джонсон, интрижка с балериной Роксаной Тунис, гражданский брак с бортпроводницей Жаклин Ривз подарили Иствуду пятерых детей. В начале 1990-х годов от него родила актриса Френсис Фишер, а в 1996 – телеведущая Дина Руиз. Но и на этом похождения известного ловеласа не закончились: в 2013 году 83-летний актер изменил Дине с киноактрисой Эрикой Фишер и в очередной раз развелся.