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Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд Clint Eastwood
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Дата рождения
31 мая 1930
Возраст
92 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
193 см
Личные связи
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
отец и сын
Биография Клинта Иствуда

Клинт Иствуд – американский продюсер, киноактер, режиссер, джазовый композитор. Родился в Сан-Франциско 31 мая 1930 года. Детство будущей знаменитости пришлось на времена Великой депрессии. Родителям приходилось часто переезжать в поисках работы, а маленькому Клинту – адаптироваться к разным школьным коллективам, быстро находить общий язык со сверстниками.

Первый опыт съемок в кино Иствуд получил, находясь в армии: в Форд-Осте молодого военнослужащего заметил помощник режиссера телесериала «Сыромятная плеть». Он предложил Клинту роль ковбоя. Сыгранная органично и выразительно, она буквально проложила актеру путь в вестерны и боевики: именно в этих направлениях Иствуд работал следующие тридцать лет.

Образ, созданный Клинтом, – положительный. Чаще всего это суровый немногословный герой брутального боевика, верный себе, друзьям, слову. Живущий по раз и навсегда избранным принципам. Созданию образа сильного человека немало поспособствовала внешность знаменитого американца: высокий рост, правильные черты лица, прямой взгляд, широкие плечи, уверенная осанка.

Однако актерская работа – не единственная ипостась, в которой Иствуд успешно проявил себя перед зрителем. Под его руководством была создана киностудия Malpaso Company, вышли в свет такие фильмы, как «Малышка на миллион», «Непрощенный». Кроме того, он выступал и в качестве композитора, написавшего музыку к нескольким своим кинокартинам.

Личная жизнь Клинта не менее бурная, чем профессиональная. Непродолжительный брак с актрисой Мегги Джонсон, интрижка с балериной Роксаной Тунис, гражданский брак с бортпроводницей Жаклин Ривз подарили Иствуду пятерых детей. В начале 1990-х годов от него родила актриса Френсис Фишер, а в 1996 – телеведущая Дина Руиз. Но и на этом похождения известного ловеласа не закончились: в 2013 году 83-летний актер изменил Дине с киноактрисой Эрикой Фишер и в очередной раз развелся.

Интересные факты о Клинте Иствуде
  • С 1986 по 1988 годы Иствуд выступал в качестве мэра Кармел-бай-те-Си. Сегодня там работают его отель и ресторан.
  • В 2014 году актер спас директора гольф-клуба из Калифорнии, подавившегося кусочком сыра.
  • Несмотря на многочисленные сцены с сигаретой в зубах, в жизни Клинт не признает курение.
  • В 50 лет Иствуд увлекся восточными духовными практиками, и с тех пор он занимается трансцендентальной медитацией, знает множество мантр на санскрите, способен изменять собственное психологическое состояние.
  • В 2009 году Николя Саркози лично посвятил Клинта в командоры легендарного рыцарского ордена Почетного легиона.
Фильмография Клинта Иствуда
Эннио. Маэстро
Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка 2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Мужские слезы
Мужские слезы
драма, триллер, вестерн 2021, США
7.0
Дело Ричарда Джуэлла
Дело Ричарда Джуэлла
драма 2019, США
8.0
Наркокурьер
Наркокурьер
детектив, криминал, драма 2019, США
7.0
Поезд на Париж
Поезд на Париж
драма 2018, США
5.0
Чудо на Гудзоне
Чудо на Гудзоне
драма, биография 2016, США
8.0
Парни из Джерси
Парни из Джерси
биография, мюзикл, драма 2014, США
6.0
Снайпер
Снайпер
боевик, биография 2014, США
6.0
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Клинт Иствуд ответил, почему в столь преклонном возрасте он продолжает сниматься в кино Он еще не все сказал. 
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21 сентября 2021 15:49
Клинт Иствуд снова на коне: вышел первый трейлер драмы «Мужские слезы» Актер должен был сыграть эту роль еще в 1988 году.
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6 августа 2021 11:21
Режиссер «Черного Адама» назвал персонажа Дуэйна Джонсона «Грязным Гарри от мира супергероев» Он утверждает, что фильм представит смешение добра и зла. 
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26 июля 2021 11:19
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12 ноября 2018 21:57
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