Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1960 году

Место проведения Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 10 марта 1960
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Бен-Гур 8.1
Бен-Гур Ben-Hur
Победитель
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Анатомия убийства 8.0
Анатомия убийства Anatomy of a Murder
История монахини 7.8
История монахини Nun's Story
На берегу 7.1
На берегу On the Beach
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Porgy and Bess Porgy and Bess
Победитель
В джазе только девушки 8.2
В джазе только девушки Some Like It Hot
Победитель
A Private's Affair A Private's Affair
Операция "Нижняя юбка" 7.2
Операция "Нижняя юбка" Operation Petticoat
The Five Pennies The Five Pennies
Pillow Talk Pillow Talk
Li'l Abner Li'l Abner
But Not for Me But Not for Me
Say One for Me Say One for Me
Кто была та леди? 6.6
Кто была та леди? Who Was That Lady?
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
Бен-Гур
Победитель
Отто Премингер
Анатомия убийства
Джордж Стивенс
The Diary of Anne Frank
Стэнли Крамер
Стэнли Крамер
На берегу
Фред Циннеман
История монахини
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Энтони Франчоза
Career
Победитель
Джозеф Шилдкраут
The Diary of Anne Frank
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Оглянись во гневе
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Middle of the Night
Чарлтон Хестон
Бен-Гур
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джек Леммон
Джек Леммон
В джазе только девушки
Победитель
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
But Not for Me
Дин Мартин
Дин Мартин
Кто была та леди?
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Porgy and Bess
Кэри Грант
Кэри Грант
Операция "Нижняя юбка"
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Внезапно, прошлым летом
Победитель
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Внезапно, прошлым летом
Симона Синьоре
Симона Синьоре
Путь в высшее общество
Ли Ремик
Ли Ремик
Анатомия убийства
Одри Хепберн
Одри Хепберн
История монахини
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
В джазе только девушки
Победитель
Лилли Палмер
But Not for Me
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Спросите любую девушку
Дорис Дэй
Pillow Talk
Дороти Дэндридж
Porgy and Bess
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Стивен Бойд
Бен-Гур
Победитель
Тони Ренделл
Pillow Talk
Фред Астер
Фред Астер
На берегу
Joseph N. Welch
Анатомия убийства
Роберт Вон
Молодые филадельфийцы
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Сьюзэн Кохнер
Imitation of Life
Победитель
Эдит Эванс
История монахини
Juanita Moore
Imitation of Life
Шелли Уинтерс
The Diary of Anne Frank
Эстель Хемзли
Take a Giant Step
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
На берегу 7.1
На берегу On the Beach
Ernest Gold
Победитель
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Мост 8.1
Мост Brucke, Die
Germany. Together with Orfeu Negro (1959), Kagi (1959), Smultronstället (1957) and Wir Wunderkinder (1958).
Победитель
Odd Obsession Kagi
Japan. Together with Orfeu Negro (1959), Die Brücke (1959), Smultronstället (1957) and Wir Wunderkinder (1958).
Победитель
Черный Орфей 7.4
Черный Орфей Orfeu Negro
France. Together with Kagi (1959), Die Brücke (1959), Smultronstället (1957) and Wir Wunderkinder (1958).
Победитель
Земляничная поляна 7.7
Земляничная поляна Wild Strawberries / Smultronstallet
Sweden. Together with Orfeu Negro (1959), Kagi (1959), Die Brücke (1959) and Wir Wunderkinder (1958).
Победитель
Мы - вундеркинды 7.5
Мы - вундеркинды Wir Wunderkinder
Germany. Together with Orfeu Negro (1959), Kagi (1959), Die Brücke (1959) and Smultronstället (1957)
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Победитель
История монахини 7.8
История монахини Nun's Story
На берегу 7.1
На берегу On the Beach
Odds Against Tomorrow Odds Against Tomorrow
Take a Giant Step Take a Giant Step
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Say One for Me Say One for Me
Стелла Стивенс
Победитель
Рио Браво 8.0
Рио Браво Rio Bravo
Энджи Дикинсон
Победитель
The Five Pennies The Five Pennies
Тьюзди Уэлд
Победитель
Darby O'Gill and the Little People Darby O'Gill and the Little People
Janet Munro
Победитель
This Earth Is Mine This Earth Is Mine
Cynthia Chenault
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Дайэн Бэйкер
Platinum High School Platinum High School
Ивет Мимо
Blue Denim Blue Denim
Кэрол Линли
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
A Private's Affair A Private's Affair
Бэрри Коу
Победитель
The Crimson Kimono The Crimson Kimono
Джеймс Шигета
Победитель
A Summer Place A Summer Place
Трой Донахью
Победитель
Crime & Punishment, USA Crime & Punishment, USA
Джордж Хэмилтон
Победитель
The Flying Fontaines The Flying Fontaines
Майкл Каллэн
Золотой глобус / Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Бинг Кросби
Бинг Кросби
Победитель
Special Award
Бен-Гур 8.1
Бен-Гур Ben-Hur
Эндрю Мортон For directing the chariot race in Ben-Hur.
Победитель
Samuel Goldwyn Award
Путь в высшее общество 6.8
Путь в высшее общество Room at the Top
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Дорис Дэй
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Рок Хадсон
Победитель
Outstanding Merit
История монахини 7.8
История монахини Nun's Story
Победитель
Special Journalistic Merit Award
Louella Parsons
Together with Hedda Hopper.
Победитель
Hedda Hopper
Together with Louella Parsons.
Победитель
Год проведения
Номинации

