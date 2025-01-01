Меню
Золотой глобус 1960
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1960 году
Место проведения
Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
10 марта 1960
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.1
Бен-Гур
Ben-Hur
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Diary of Anne Frank
The Diary of Anne Frank
8.0
Анатомия убийства
Anatomy of a Murder
7.8
История монахини
Nun's Story
7.1
На берегу
On the Beach
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Porgy and Bess
Porgy and Bess
Победитель
8.2
В джазе только девушки
Some Like It Hot
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
A Private's Affair
A Private's Affair
7.2
Операция "Нижняя юбка"
Operation Petticoat
The Five Pennies
The Five Pennies
Pillow Talk
Pillow Talk
Li'l Abner
Li'l Abner
But Not for Me
But Not for Me
Say One for Me
Say One for Me
6.6
Кто была та леди?
Who Was That Lady?
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Уильям Уайлер
Бен-Гур
Победитель
Все номинанты
Отто Премингер
Анатомия убийства
Джордж Стивенс
The Diary of Anne Frank
Стэнли Крамер
На берегу
Фред Циннеман
История монахини
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Энтони Франчоза
Career
Победитель
Все номинанты
Джозеф Шилдкраут
The Diary of Anne Frank
Ричард Бёртон
Оглянись во гневе
Фредрик Марч
Middle of the Night
Чарлтон Хестон
Бен-Гур
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джек Леммон
В джазе только девушки
Победитель
Все номинанты
Кларк Гейбл
But Not for Me
Дин Мартин
Кто была та леди?
Сидни Пуатье
Porgy and Bess
Кэри Грант
Операция "Нижняя юбка"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Элизабет Тейлор
Внезапно, прошлым летом
Победитель
Все номинанты
Кэтрин Хепберн
Внезапно, прошлым летом
Симона Синьоре
Путь в высшее общество
Ли Ремик
Анатомия убийства
Одри Хепберн
История монахини
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Мэрилин Монро
В джазе только девушки
Победитель
Все номинанты
Лилли Палмер
But Not for Me
Ширли МакЛэйн
Спросите любую девушку
Дорис Дэй
Pillow Talk
Дороти Дэндридж
Porgy and Bess
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Стивен Бойд
Бен-Гур
Победитель
Все номинанты
Тони Ренделл
Pillow Talk
Фред Астер
На берегу
Joseph N. Welch
Анатомия убийства
Роберт Вон
Молодые филадельфийцы
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Сьюзэн Кохнер
Imitation of Life
Победитель
Все номинанты
Эдит Эванс
История монахини
Juanita Moore
Imitation of Life
Шелли Уинтерс
The Diary of Anne Frank
Эстель Хемзли
Take a Giant Step
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.1
На берегу
On the Beach
Ernest Gold
Победитель
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
8.1
Мост
Brucke, Die
Germany. Together with Orfeu Negro (1959), Kagi (1959), Smultronstället (1957) and Wir Wunderkinder (1958).
Победитель
Odd Obsession
Kagi
Japan. Together with Orfeu Negro (1959), Die Brücke (1959), Smultronstället (1957) and Wir Wunderkinder (1958).
Победитель
7.4
Черный Орфей
Orfeu Negro
France. Together with Kagi (1959), Die Brücke (1959), Smultronstället (1957) and Wir Wunderkinder (1958).
Победитель
7.7
Земляничная поляна
Wild Strawberries / Smultronstallet
Sweden. Together with Orfeu Negro (1959), Kagi (1959), Die Brücke (1959) and Wir Wunderkinder (1958).
Победитель
Смотреть трейлер
7.5
Мы - вундеркинды
Wir Wunderkinder
Germany. Together with Orfeu Negro (1959), Kagi (1959), Die Brücke (1959) and Smultronstället (1957)
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
The Diary of Anne Frank
The Diary of Anne Frank
Победитель
Все номинанты
7.8
История монахини
Nun's Story
7.1
На берегу
On the Beach
Odds Against Tomorrow
Odds Against Tomorrow
Take a Giant Step
Take a Giant Step
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Say One for Me
Say One for Me
Стелла Стивенс
Победитель
8.0
Рио Браво
Rio Bravo
Энджи Дикинсон
Победитель
The Five Pennies
The Five Pennies
Тьюзди Уэлд
Победитель
Darby O'Gill and the Little People
Darby O'Gill and the Little People
Janet Munro
Победитель
Все номинанты
This Earth Is Mine
This Earth Is Mine
Cynthia Chenault
The Diary of Anne Frank
The Diary of Anne Frank
Дайэн Бэйкер
Platinum High School
Platinum High School
Ивет Мимо
Blue Denim
Blue Denim
Кэрол Линли
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
A Private's Affair
A Private's Affair
Бэрри Коу
Победитель
The Crimson Kimono
The Crimson Kimono
Джеймс Шигета
Победитель
A Summer Place
A Summer Place
Трой Донахью
Победитель
Crime & Punishment, USA
Crime & Punishment, USA
Джордж Хэмилтон
Победитель
Все номинанты
The Flying Fontaines
The Flying Fontaines
Майкл Каллэн
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Бинг Кросби
Победитель
Special Award
8.1
Бен-Гур
Ben-Hur
Эндрю Мортон
For directing the chariot race in Ben-Hur.
Победитель
Смотреть трейлер
Samuel Goldwyn Award
6.8
Путь в высшее общество
Room at the Top
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Дорис Дэй
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Рок Хадсон
Победитель
Outstanding Merit
7.8
История монахини
Nun's Story
Победитель
Special Journalistic Merit Award
Louella Parsons
Together with Hedda Hopper.
Победитель
Hedda Hopper
Together with Louella Parsons.
Победитель
Номинации
