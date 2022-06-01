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Джозеф Гордон-Левитт

Joseph Gordon-Levitt
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt
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Дата рождения
17 февраля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
176 см
Личные связи
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
были в отношениях в 1999 году
Биография Джозефа Гордон-Левитта

Джозеф Леонард Гордон-Левитт  - американский актер и кинорежиссер, родился 17 февраля 1981 в Лос-Анджелесе, США. Наиболее известные фильмы с его участием: «Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Бросок кобры», «Петля времени», «Линкольн», «Сноуден», «Обман», «500 дней лета», «10 причин моей ненависти», «Прогулка», «Кирпич», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать». Актер дважды был номинирован на премию «Золотой глобус» (2010, 2012).

Его семья была еврейской, но не строго религиозной. Его отец Деннис работал на радиостанции «Pacifica Radio», а мать Джейн была редактором программы телепередач на той же самой радиостанции. У Джозефа был старший брат Дэниэл, который умер в 2010 году. Когда-то родители Джозефа были хиппи и считали, что супруга не должна расставаться со своей фамилией после заключения брака, поэтому сын получил двойную фамилию. Дед мальчика по линии матери, Майкл Гордон, был известным кинорежиссером, и Джозеф еще с малых лет был знаком с миром кино и телевидения. В возрасте 4 лет он стал посещать занятия в музыкальном театре, где впервые появился на сцене в театральной постановке «Волшебник из страны Оз», сыграв Страшилу. Во время спектакля талант юного артиста был замечен агентом по подбору актеров, и вскоре Джозеф снялся в рекламе арахисового масла и еще в нескольких телевизионных роликах. Параллельно с этим Гордон-Левитт  продолжал участвовать в любительских мюзиклах.

Роли Джозефа Гордон-Левитта

В начале 2000-х Джозеф учился в Колумбийском университете и к тому времени уже был достаточно популярным актером. Актерский дебют Джозефа состоялся в 1988 году в телефильме «Ни шагу назад». Первую роль в полнометражном кино Гордон-Левитт исполнил в 1992 году, на несколько секунд появившись в фильме «Бетховен». Затем он сыграл в фильме «Там, где течёт река» Роберта Редфорда. С 1996 года актер снимался в известном телевизионном сериале «Третья планета от Солнца», за который получил две премии от уважаемого голливудского издания «The Hollywood Reporter» и премию Гильдии киноактёров США.

После окончания сериала «Третья планета от Солнца» Джозеф ушел в независимое кино. В 2005 актер получил широкий отклик публики за роль уличного хастлера в фильме культового режиссёра Грегга Араки «Загадочная кожа». Позже в ограниченный прокат вышел кинофильм Райана Джонсона «Кирпич», снятый в жанре неонуар, университетский детектив, где Гордон-Левитт сыграл студента, расследующего загадочную гибель своей бывшей девушки. В 2006 году актёр принимал участие в съёмках фильма «Война по принуждению» режиссёра Кимберли Пирса. Также Джозефа можно увидеть в роли наемного убийцы в триллере «Киллер», где также снялись Дайан Лэйн и Микки Рурк. В 1999 году Джозеф сыграл одну из главных ролей в успешной комедии «10 причин моей ненависти», где вместе с ним на экране появились Хит Леджер и Джулия Стайлз.

В 2009 на экраны вышла комедийная драма «500 дней лета», с Гордоном-Левиттом в главной роли. За съемки в этой картине актер был номинирован на премию «Золотой глобус». В следующем году Джозеф появился в фильмах «Начало» и «Хэшер». В 2012 году вышли сразу 4 фильма с участием Джозефа Гордона-Левитта: «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Срочная доставка», «Петля времени» и «Линкольн». В 2013 году Джозеф стал исполнителем главной роли и режиссером картины «Страсти Дон-Жуана». Среди недавних проектов, где снимался Джозеф - «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014), «Прогулка» (2015) и «Сноуден» (2016), в основу которого легла реальная история Эдварда Сноудена.

Личная жизнь Джозефа Гордон-Левитта

Джозеф Гордон-Левитт всегда старался утаить факты о своей личной жизни, но, несмотря на это, часть информации все равно всплывала в прессе. В 1999 году на съемочной площадке у актера завязались отношения с коллегой Джулией Стайлз, которые длились 7 месяцев. После этого Джозеф был в отношениях с Ларисой Олейник - актрисой, которую он знал еще со времен съемок сериала «Третья планета». Эти отношения продолжались три года. Вместе с тем, как росла популярность актера, появлялась и масса слухов о его личной жизни. Публика активно обсуждала его роман с актрисами Эван Рэйчел Вуд и Люси Лью, моделью Дэвон Аоки, танцовщицей Лекси Халм. После совместных съемок в фильме «Страсти Дон-Жуана» Гордону-Левитту приписывали роман со Скарлетт Йоханссон. Иногда в желтой прессе даже проскакивал слух о нетрадиционной ориентации актера.

В декабре 2014 года Джозеф Гордон-Левитт женился на Таше Макколи. Свадьба была скромной и прошла в кругу близких родственников и друзей. Таша является главным директором компании, занимающейся производством роботехники в Силиконовой долине. В 2015 у пары появился сын.

Интересные факты о Джозефе Гордон-Левитте
  • Джозеф занял 6-ое место в списке актеров «30 до 30 лет»по версии журнала Entertainment Weekly.
  • Он хорошо умеет играть на гитаре.
  • Рост – 176 см.
Фильмография Джозефа Гордон-Левитта
Пиноккио
Пиноккио
фэнтези, музыка, приключения 2022, США
0.0
Проект Power
Проект Power
боевик, фантастика 2020, США
6.0
Суд над чикагской семеркой
Суд над чикагской семеркой
триллер, драма, исторический, биография 2020, США / Великобритания / Индия
7.0
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.0
Сноуден
Сноуден
драма, триллер, биография 2016, Германия / США
6.0
Прогулка
Прогулка
драма 2015, США
7.0
Рождество
Рождество
комедия 2015, США
6.0
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.0
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1 июня 2022 09:37
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Связи
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс Julia Stiles
были в отношениях в 1999 году
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