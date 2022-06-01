Джозеф Леонард Гордон-Левитт - американский актер и кинорежиссер, родился 17 февраля 1981 в Лос-Анджелесе, США. Наиболее известные фильмы с его участием: «Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Бросок кобры», «Петля времени», «Линкольн», «Сноуден», «Обман», «500 дней лета», «10 причин моей ненависти», «Прогулка», «Кирпич», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать». Актер дважды был номинирован на премию «Золотой глобус» (2010, 2012).

Его семья была еврейской, но не строго религиозной. Его отец Деннис работал на радиостанции «Pacifica Radio», а мать Джейн была редактором программы телепередач на той же самой радиостанции. У Джозефа был старший брат Дэниэл, который умер в 2010 году. Когда-то родители Джозефа были хиппи и считали, что супруга не должна расставаться со своей фамилией после заключения брака, поэтому сын получил двойную фамилию. Дед мальчика по линии матери, Майкл Гордон, был известным кинорежиссером, и Джозеф еще с малых лет был знаком с миром кино и телевидения. В возрасте 4 лет он стал посещать занятия в музыкальном театре, где впервые появился на сцене в театральной постановке «Волшебник из страны Оз», сыграв Страшилу. Во время спектакля талант юного артиста был замечен агентом по подбору актеров, и вскоре Джозеф снялся в рекламе арахисового масла и еще в нескольких телевизионных роликах. Параллельно с этим Гордон-Левитт продолжал участвовать в любительских мюзиклах.

Роли Джозефа Гордон-Левитта

В начале 2000-х Джозеф учился в Колумбийском университете и к тому времени уже был достаточно популярным актером. Актерский дебют Джозефа состоялся в 1988 году в телефильме «Ни шагу назад». Первую роль в полнометражном кино Гордон-Левитт исполнил в 1992 году, на несколько секунд появившись в фильме «Бетховен». Затем он сыграл в фильме «Там, где течёт река» Роберта Редфорда. С 1996 года актер снимался в известном телевизионном сериале «Третья планета от Солнца», за который получил две премии от уважаемого голливудского издания «The Hollywood Reporter» и премию Гильдии киноактёров США.

После окончания сериала «Третья планета от Солнца» Джозеф ушел в независимое кино. В 2005 актер получил широкий отклик публики за роль уличного хастлера в фильме культового режиссёра Грегга Араки «Загадочная кожа». Позже в ограниченный прокат вышел кинофильм Райана Джонсона «Кирпич», снятый в жанре неонуар, университетский детектив, где Гордон-Левитт сыграл студента, расследующего загадочную гибель своей бывшей девушки. В 2006 году актёр принимал участие в съёмках фильма «Война по принуждению» режиссёра Кимберли Пирса. Также Джозефа можно увидеть в роли наемного убийцы в триллере «Киллер», где также снялись Дайан Лэйн и Микки Рурк. В 1999 году Джозеф сыграл одну из главных ролей в успешной комедии «10 причин моей ненависти», где вместе с ним на экране появились Хит Леджер и Джулия Стайлз.

В 2009 на экраны вышла комедийная драма «500 дней лета», с Гордоном-Левиттом в главной роли. За съемки в этой картине актер был номинирован на премию «Золотой глобус». В следующем году Джозеф появился в фильмах «Начало» и «Хэшер». В 2012 году вышли сразу 4 фильма с участием Джозефа Гордона-Левитта: «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Срочная доставка», «Петля времени» и «Линкольн». В 2013 году Джозеф стал исполнителем главной роли и режиссером картины «Страсти Дон-Жуана». Среди недавних проектов, где снимался Джозеф - «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014), «Прогулка» (2015) и «Сноуден» (2016), в основу которого легла реальная история Эдварда Сноудена.

Личная жизнь Джозефа Гордон-Левитта

Джозеф Гордон-Левитт всегда старался утаить факты о своей личной жизни, но, несмотря на это, часть информации все равно всплывала в прессе. В 1999 году на съемочной площадке у актера завязались отношения с коллегой Джулией Стайлз, которые длились 7 месяцев. После этого Джозеф был в отношениях с Ларисой Олейник - актрисой, которую он знал еще со времен съемок сериала «Третья планета». Эти отношения продолжались три года. Вместе с тем, как росла популярность актера, появлялась и масса слухов о его личной жизни. Публика активно обсуждала его роман с актрисами Эван Рэйчел Вуд и Люси Лью, моделью Дэвон Аоки, танцовщицей Лекси Халм. После совместных съемок в фильме «Страсти Дон-Жуана» Гордону-Левитту приписывали роман со Скарлетт Йоханссон. Иногда в желтой прессе даже проскакивал слух о нетрадиционной ориентации актера.

В декабре 2014 года Джозеф Гордон-Левитт женился на Таше Макколи. Свадьба была скромной и прошла в кругу близких родственников и друзей. Таша является главным директором компании, занимающейся производством роботехники в Силиконовой долине. В 2015 у пары появился сын.