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Джулия Робертс

Julia Roberts
Джулия Робертс
Джулия Робертс Julia Roberts
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Дата рождения
28 октября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
были в отношениях в 1995 году Итан Хоук
Итан Хоук
были в отношениях в 1995 году Лиам Нисон
Лиам Нисон
были в отношениях с 1998 по 1990
Биография Джулии Робертс

Джулия Фиона Робертс – американская актриса, родилась 28 октября 1967 года в городе Смирна (штат Джорджия, США). Отец Джулии, Уолтер Грэйди Робертс, был продавцом водяных матрацев, а мать, Бетти Лу Бредемас, - секретарем в церковном приходе, и оба совмещали свою работу с актерской деятельностью. Джулия стала третьим ребенком в семье Робертс: у нее есть старший брак Эрик и сестра Лиза. Семья Робертс имеет ирландские, шотландские, валлийские, английские, немецкие и шведские корни.

Когда родилась Джулия, семья испытывала большие финансовые трудности. Глава семьи на тот момент владел небольшой актерской школой для детей в городе Декейтер (штат Джорджия, США), в которой занимались дети Мартина Лютера Кинга. Когда миссис Робертс родила Джулию, Кинг оплатил больничный счет в знак благодарности за чуткое отношение к его детям.

Когда Джулии Робертс исполнилось 4, ее мать подала на развод и уже через год вышла замуж за театрального критика Майкла Моутса. В этом браке родилась Нэнси Моутс, которая скончалась в 2014 году в Лос-Анджелесе от передозировки наркотиков в возрасте 37 лет. Брак Бетти Лу с Майклом Моутсом был расторгнут в 1983 году. Спустя много лет Эрик Робертс публично заявил о том, что отчим неоднократно применял физическое насилие к нему и его сестрам. Джулия же никогда откровенно не говорила на эту тему и была против афиширования братом подобных фактов. Отец Джулии также женился второй раз, на Эйлин Селларс в 1974. У мачехи и детей Уолтера от первого брака были теплые отношения, однако Эйлин скоропостижно скончалась в 1977 году. Через несколько месяцев после ее гибели умер и Уолтер Робертс.

С 13 лет Джулия работала официанткой в пиццерии, ходила в начальную школу Фитцхью Ли, Среднюю школу Гриффина и Колледж Кэмпбелл в Смирне. В школе девушка увлекалась игрой на кларнете и мечтала о работе ветеринаром. Несколько раз она участвовала в местном конкурсе красоты, но проходить ей не удавалось. Еще во время обучения в школе Джулия интересовалась актерской карьерой старшего брата, что сподвигло ее  на участие в местных любительских постановках. После окончания школы Джулия Робертс поступила в Университет штата Джорджия и переехала в Нью-Йорк к своей старшей сестре, чтобы стать актрисой.

Роли Джулии Робертс

В Нью-Йорке девушка получила контракт от модельного агентства «Click». Она также начала посещать курсы актерского искусства и постоянно участвовала в кинопробах. Талант юной девушки из провинции заметили не сразу. В начале своей карьеры Джулия исполнила эпизодические роли в фильмах «Пожарная служба», «Удовлетворение», «Кроваво-красное» и «Мистическая пицца».

Джулия Робертс – «Красотка»

Настоящий прорыв в карьере Джулии случился в 1990 году, когда девушка сыграла больную диабетом невесту в кинофильме «Стальные магнолии», за которую была награждена престижной премией «Золотой глобус» и номинирована на премию «Оскар». Когда фильм «Стальные магнолии» уже вышел в прокат, Джулия заканчивала съемки в другой картине с рабочим названием «3000 долларов». Эту сумму главный герой в исполнении Ридчарда Гира пообещал героине Джулии – девушке легкого поведения – за неделю, которую она проведет с ним. Сначала планировалось, что персонаж Джулии будет страдать наркозависимостью, а в финале истории они с героем Гира расстанутся, и девушка исполнит мечту детства – отправится в Диснейленд. Однако после ошеломляющего успеха «Стальных магнолий» сюжет изменили и пересняли концовку фильма. Картина получила новое название, «Красотка», по заглавной композиции Роя Орбисона «Pretty Woman». После выхода фильма на широкие экраны улыбка Джулии Робертс стала фирменной и прославила ее на весь мир. Мировые сборы фильма составили 180 миллионов долларов, а Робертс получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса первого плана».

Другие фильмы Джулии Робертс

После съемок в «Красотке» Джулия сыграла в нескольких драматических картинах подряд: «В постели с врагом», «Дело о пеликанах», «Умереть молодым». В 1997 году Робертс снялась в комедии «Свадьба лучшего друга», которая получила широкий отклик зрителей. Затем девушка сыграла в мелодраме «Ноттинг Хилл» и пополнила свою коллекцию Оскаров. Следующая комедия, в которой снялась Джулия, «Сбежавшая невеста», стала одной из самых популярных во всем мире.

Джулия Робертс была отмечена Американской киноакадемией. В 2001 году актрисе была вручена престижная премия за роль женщины-адвоката Эрин Брокович, которая смогла победить Систему в лице огромной корпорации, отравляющей людей отходами фабричного производства. Этот образ воплотился в одноименной драме Стивена Содерберга. После выхода фильма Содерберг постоянно приглашал Джулию участвовать в своих проектах. В 2001 году Робертс снялась в его кинофильме «Одиннадцать друзей Оушена», в 2002 году – в фильме «Во всей красе», а в 2004 – в «Двенадцать друзей Оушена».  

В 2004 году на экраны вышла картина «Близость», над которой Джулия Робертс трудилась совместно с Джудом Лоу, Натали Портман и Клайвом Оуэном. Актриса смогла блестяще исполнить свою роль в столь глубоком и напряженном фильме, за что была удостоена «Оскара» и «Золотого глобуса». Одна из последних ярких ролей Джулией Робертс – роль молодой журналистки в фильме «Ешь, молись, люби» по одноименному бестселлеру Элизабет Гилберт.

Личная жизнь Джулии Робертс

В 1990-е годы Джулия Робертс прославилась не только благодаря успешным фильмам с ее участием, но и бурной личной жизни. У нее были романы с такими знаменитостями, как Кифер Сазерленд, Мэтью Перри, Лиам Нисон, Дэниел Дэй-Льюис и Бенджамин Брэтт. Первый раз Джулия вышла замуж в 1993 за актера и кантри-певца Лайла Ловетта, однако пара развелась через несколько лет.

В 2002 году Джулия вышла замуж за кинооператора Дэниела Модера. В 2004 года у супругов родилась двойня — девочка Хэзел Патриша и мальчик Финнеас Уолтер. В 2007 года Джулия родила третьего ребенка, Генри Даниэла Модера. В 2014 году появилась информация о том, что супруги больше не живут вместе, однако подтверждения этой информации так и не нашлось.

Интересные факты о Джулии Робертс

- Джулия Робертс стала первой актрисой, которая появилась на обложке издания Vogue

- Актриса 11 раз девушка попадала в ТОП-50 самых красивых людей мира, по мнению журнала People

- Джулия Робертс - одна из самых финансово успешных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Только за роль в кинофильме «Улыбка Моны Лизы» актриса получила гонорар в 25 миллионов долларов.

- Актриса владеет кинокомпанией «Om Red Films» и активно занимается благотворительной деятельностью

- Эмма Робертс - ее племянница, дочь Эрика Робертса

Фильмография Джулии Робертс
Билет в рай
Билет в рай
комедия, мелодрама 2022,
0.0
Концерт — это беседа
Концерт — это беседа
документальный, короткометражный 2021, США
7.0
Вернуть Бена
Вернуть Бена
драма 2018, США
6.0
Чудо
Чудо
драма 2017, США
8.0
Финансовый монстр
Финансовый монстр
драма, триллер 2015, США
7.0
Несносные леди
Несносные леди
драма, комедия 2015, США
5.0
Тайна в их глазах
Тайна в их глазах
детектив, мелодрама, драма, криминал, триллер 2015, США
7.0
Обычное сердце
Обычное сердце
драма 2014, США
7.0
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Джулия Робертс Джулия Робертс Джулия Робертс Джулия Робертс
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Связи
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis
были в отношениях в 1995 году Итан Хоук
Итан Хоук Ethan Hawke
были в отношениях в 1995 году Лиам Нисон
Лиам Нисон Liam Neeson
были в отношениях с 1998 по 1990
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