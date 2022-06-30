Джулия Фиона Робертс – американская актриса, родилась 28 октября 1967 года в городе Смирна (штат Джорджия, США). Отец Джулии, Уолтер Грэйди Робертс, был продавцом водяных матрацев, а мать, Бетти Лу Бредемас, - секретарем в церковном приходе, и оба совмещали свою работу с актерской деятельностью. Джулия стала третьим ребенком в семье Робертс: у нее есть старший брак Эрик и сестра Лиза. Семья Робертс имеет ирландские, шотландские, валлийские, английские, немецкие и шведские корни.

Когда родилась Джулия, семья испытывала большие финансовые трудности. Глава семьи на тот момент владел небольшой актерской школой для детей в городе Декейтер (штат Джорджия, США), в которой занимались дети Мартина Лютера Кинга. Когда миссис Робертс родила Джулию, Кинг оплатил больничный счет в знак благодарности за чуткое отношение к его детям.

Когда Джулии Робертс исполнилось 4, ее мать подала на развод и уже через год вышла замуж за театрального критика Майкла Моутса. В этом браке родилась Нэнси Моутс, которая скончалась в 2014 году в Лос-Анджелесе от передозировки наркотиков в возрасте 37 лет. Брак Бетти Лу с Майклом Моутсом был расторгнут в 1983 году. Спустя много лет Эрик Робертс публично заявил о том, что отчим неоднократно применял физическое насилие к нему и его сестрам. Джулия же никогда откровенно не говорила на эту тему и была против афиширования братом подобных фактов. Отец Джулии также женился второй раз, на Эйлин Селларс в 1974. У мачехи и детей Уолтера от первого брака были теплые отношения, однако Эйлин скоропостижно скончалась в 1977 году. Через несколько месяцев после ее гибели умер и Уолтер Робертс.

С 13 лет Джулия работала официанткой в пиццерии, ходила в начальную школу Фитцхью Ли, Среднюю школу Гриффина и Колледж Кэмпбелл в Смирне. В школе девушка увлекалась игрой на кларнете и мечтала о работе ветеринаром. Несколько раз она участвовала в местном конкурсе красоты, но проходить ей не удавалось. Еще во время обучения в школе Джулия интересовалась актерской карьерой старшего брата, что сподвигло ее на участие в местных любительских постановках. После окончания школы Джулия Робертс поступила в Университет штата Джорджия и переехала в Нью-Йорк к своей старшей сестре, чтобы стать актрисой.

Роли Джулии Робертс

В Нью-Йорке девушка получила контракт от модельного агентства «Click». Она также начала посещать курсы актерского искусства и постоянно участвовала в кинопробах. Талант юной девушки из провинции заметили не сразу. В начале своей карьеры Джулия исполнила эпизодические роли в фильмах «Пожарная служба», «Удовлетворение», «Кроваво-красное» и «Мистическая пицца».

Джулия Робертс – «Красотка»

Настоящий прорыв в карьере Джулии случился в 1990 году, когда девушка сыграла больную диабетом невесту в кинофильме «Стальные магнолии», за которую была награждена престижной премией «Золотой глобус» и номинирована на премию «Оскар». Когда фильм «Стальные магнолии» уже вышел в прокат, Джулия заканчивала съемки в другой картине с рабочим названием «3000 долларов». Эту сумму главный герой в исполнении Ридчарда Гира пообещал героине Джулии – девушке легкого поведения – за неделю, которую она проведет с ним. Сначала планировалось, что персонаж Джулии будет страдать наркозависимостью, а в финале истории они с героем Гира расстанутся, и девушка исполнит мечту детства – отправится в Диснейленд. Однако после ошеломляющего успеха «Стальных магнолий» сюжет изменили и пересняли концовку фильма. Картина получила новое название, «Красотка», по заглавной композиции Роя Орбисона «Pretty Woman». После выхода фильма на широкие экраны улыбка Джулии Робертс стала фирменной и прославила ее на весь мир. Мировые сборы фильма составили 180 миллионов долларов, а Робертс получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса первого плана».

Другие фильмы Джулии Робертс

После съемок в «Красотке» Джулия сыграла в нескольких драматических картинах подряд: «В постели с врагом», «Дело о пеликанах», «Умереть молодым». В 1997 году Робертс снялась в комедии «Свадьба лучшего друга», которая получила широкий отклик зрителей. Затем девушка сыграла в мелодраме «Ноттинг Хилл» и пополнила свою коллекцию Оскаров. Следующая комедия, в которой снялась Джулия, «Сбежавшая невеста», стала одной из самых популярных во всем мире.

Джулия Робертс была отмечена Американской киноакадемией. В 2001 году актрисе была вручена престижная премия за роль женщины-адвоката Эрин Брокович, которая смогла победить Систему в лице огромной корпорации, отравляющей людей отходами фабричного производства. Этот образ воплотился в одноименной драме Стивена Содерберга. После выхода фильма Содерберг постоянно приглашал Джулию участвовать в своих проектах. В 2001 году Робертс снялась в его кинофильме «Одиннадцать друзей Оушена», в 2002 году – в фильме «Во всей красе», а в 2004 – в «Двенадцать друзей Оушена».

В 2004 году на экраны вышла картина «Близость», над которой Джулия Робертс трудилась совместно с Джудом Лоу, Натали Портман и Клайвом Оуэном. Актриса смогла блестяще исполнить свою роль в столь глубоком и напряженном фильме, за что была удостоена «Оскара» и «Золотого глобуса». Одна из последних ярких ролей Джулией Робертс – роль молодой журналистки в фильме «Ешь, молись, люби» по одноименному бестселлеру Элизабет Гилберт.

Личная жизнь Джулии Робертс

В 1990-е годы Джулия Робертс прославилась не только благодаря успешным фильмам с ее участием, но и бурной личной жизни. У нее были романы с такими знаменитостями, как Кифер Сазерленд, Мэтью Перри, Лиам Нисон, Дэниел Дэй-Льюис и Бенджамин Брэтт. Первый раз Джулия вышла замуж в 1993 за актера и кантри-певца Лайла Ловетта, однако пара развелась через несколько лет.

В 2002 году Джулия вышла замуж за кинооператора Дэниела Модера. В 2004 года у супругов родилась двойня — девочка Хэзел Патриша и мальчик Финнеас Уолтер. В 2007 года Джулия родила третьего ребенка, Генри Даниэла Модера. В 2014 году появилась информация о том, что супруги больше не живут вместе, однако подтверждения этой информации так и не нашлось.