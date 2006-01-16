Меню
Кинофестивали
Золотой глобус
События
Золотой глобус 2006
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2006 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
16 января 2006
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.5
Горбатая гора
Brokeback Mountain
Победитель
Все номинанты
6.4
Оправданная жестокость
A History of Violence
6.4
Доброй ночи и удачи
Good Night, and Good Luck.
6.4
Преданный садовник
The Constant Gardener
7.6
Матч пойнт
Match Point
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.5
Переступить черту
Walk the Line
Победитель
Все номинанты
6.4
Миссис Хендерсон представляет
Mrs. Henderson Presents
7.2
Продюсеры
The Producers
7.8
Гордость и предубеждение
Pride and Prejudice
Смотреть трейлер
7.3
Кальмар и кит
The Squid and the Whale
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Энг Ли
Горбатая гора
Победитель
Все номинанты
Стивен Спилберг
Мюнхен: Возмездие
Фернанду Мейреллиш
Преданный садовник
Питер Джексон
Кинг Конг
Вуди Аллен
Матч пойнт
Джордж Клуни
Доброй ночи и удачи
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Филип Сеймур Хоффман
Капоте
Победитель
Хью Лори
Доктор Хаус
Победитель
Все номинанты
Дэвид Стрэтэйрн
Доброй ночи и удачи
Хит Леджер
Горбатая гора
Рассел Кроу
Нокдаун
Кифер Сазерленд
24 часа
Патрик Демпси
Анатомия страсти
Терренс Ховард
Суета и движение
Мэттью Фокс
Остаться в живых
Вентворт Миллер
Побег
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Хоакин Феникс
Переступить черту
Победитель
Стив Карелл
Офис
Победитель
Все номинанты
Чарли Шин
Два с половиной человека
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм
Джонни Депп
Чарли и шоколадная фабрика
Пирс Броснан
Матадор
Зак Брафф
Клиника
Натан Лэйн
Продюсеры
Джефф Дэниелс
Кальмар и кит
Джейсон Ли
Меня зовут Эрл
Киллиан Мерфи
Завтрак на Плутоне
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Фелисити Хаффман
Трансамерика
Победитель
Все номинанты
Мария Белло
Оправданная жестокость
Чжан Цзыи
Мемуары гейши
Гвинет Пэлтроу
Доказательство
Шарлиз Терон
Северная страна
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Риз Уизерспун
Переступить черту
Победитель
Все номинанты
Сара Джессика Паркер
Привет семье
Лора Линни
Кальмар и кит
Кира Найтли
Гордость и предубеждение
Джуди Денч
Миссис Хендерсон представляет
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Рэйчел Вайс
Преданный садовник
Победитель
Все номинанты
Мишель Уильямс
Горбатая гора
Фрэнсис МакДорманд
Северная страна
Скарлетт Йоханссон
Матч пойнт
Ширли МакЛэйн
Подальше от тебя
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.5
Горбатая гора
Brokeback Mountain
Larry McMurtry, Diana Ossana
Победитель
Все номинанты
7.2
Столкновение
Crash
Пол Хаггис, Роберт Мореско
7.6
Мюнхен: Возмездие
Munich
Eric Roth, Тони Кушнер
6.4
Доброй ночи и удачи
Good Night, and Good Luck.
Джордж Клуни, Грант Хеслов
6.4
Доброй ночи и удачи
Good Night, and Good Luck.
Джордж Клуни, Грант Хеслов
7.2
Столкновение
Crash
Пол Хаггис, Роберт Мореско
7.6
Матч пойнт
Match Point
Вуди Аллен
7.6
Мюнхен: Возмездие
Munich
Eric Roth, Тони Кушнер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
7.5
Горбатая гора
Brokeback Mountain
Bernie Taupin, Gustavo Santaolalla
Song: "A Love That Will Never Grow Old"
Победитель
Все номинанты
7.2
Продюсеры
The Producers
Мэл Брукс
Song: "There's Nothing Like a Show on Broadway"
7.7
Трансамерика
Transamerica
Долли Партон
Song: "Travelin' Thru"
4.3
Любовь на Рождество
Christmas in Love
Tony Renis
Song: "Christmas in Love"
7.2
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Аланис Мориссетт
Song: "Wunderkind"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
6.9
Мемуары гейши
Memoirs of a Geisha
John Williams
Победитель
Все номинанты
7.5
Горбатая гора
Brokeback Mountain
Gustavo Santaolalla
7.5
Кинг Конг
King Kong
James Newton Howard
7.2
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Harry Gregson-Williams
Смотреть трейлер
6.6
Сириана
Syriana
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.4
Рай сегодня
Paradise Now
Palestine
Победитель
Все номинанты
5.7
Цоци
Tsotsi
South Africa
7.7
Разборки в стиле Кунг-Фу
Kung Fu Hustle
China
6.7
Счастливого Рождества
Joyeux Noel
France
6.2
Клятва
The Promise / Wu ji
China
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
7.0
Остаться в живых
Lost
Победитель
Все номинанты
8.4
Побег
Prison Break
Commander in Chief
Commander in Chief
8.8
Рим
Rome
8.2
Анатомия страсти
Grey's Anatomy
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
8.3
Отчаянные домохозяйки
Desperate Housewives
Победитель
Все номинанты
Красавцы
Entourage
8.6
Дурман
Weeds
8.4
Все ненавидят Криса
Everybody Hates Chris
8.0
Меня зовут Эрл
My Name is Earl
8.1
Умерь свой энтузиазм
Curb Your Enthusiasm
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Джина Дэвис
Commander in Chief
Победитель
Все номинанты
Полли Уокер
Рим
Кира Седжвик
Ищейка
Патрисия Аркетт
Медиум
Гленн Клоуз
Щит
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Победитель
Все номинанты
Тери Хэтчер
Отчаянные домохозяйки
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки
Марсия Кросс
Отчаянные домохозяйки
Ева Лонгория
Отчаянные домохозяйки
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Эмпайр-Фоллс
Empire Falls
Победитель
Все номинанты
7.3
Тёплые источники
Warm Springs
7.1
Блэкпул
Blackpool
Sleeper Cell
Sleeper Cell
Lackawanna Blues
Lackawanna Blues
Into the West
Into the West
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Джонатан Риз Майерс
Elvis
Победитель
Все номинанты
Дональд Сазерленд
Живой товар
Кеннет Брана
Тёплые источники
Эд Харрис
Эмпайр-Фоллс
Билл Найи
The Girl in the Café
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
С. Ипата Меркерсон
Lackawanna Blues
Победитель
Все номинанты
Синтия Никсон
Тёплые источники
Келли Макдоналд
The Girl in the Café
Мира Сорвино
Живой товар
Холли Берри
Their Eyes Were Watching God
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Пол Ньюман
Эмпайр-Фоллс
Победитель
Все номинанты
Нэвин Эндрюс
Остаться в живых
Рэнди Куэйд
Elvis
Джереми Пивен
Красавцы
Дональд Сазерленд
Commander in Chief
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
8.2
Анатомия страсти
Grey's Anatomy
Сандра О
Победитель
8.2
Анатомия страсти
Grey's Anatomy
Сандра О
Победитель
Все номинанты
Эмпайр-Фоллс
Empire Falls
Джоэнн Вудворд
8.4
Юристы Бостона
Boston Legal
Кэндис Берген
Elvis
Elvis
Камрин Менхейм
8.6
Дурман
Weeds
Элизабет Перкинс
Elvis
Elvis
Камрин Менхейм
8.4
Юристы Бостона
Boston Legal
Кэндис Берген
8.6
Дурман
Weeds
Элизабет Перкинс
Эмпайр-Фоллс
Empire Falls
Джоэнн Вудворд
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Джордж Клуни
Сириана
Победитель
Все номинанты
Мэтт Диллон
Столкновение
Боб Хоскинс
Миссис Хендерсон представляет
Пол Джаматти
Нокдаун
Уилл Феррелл
Продюсеры
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Энтони Хопкинс
Победитель
Miss Golden Globe
Дакота Джонсон
Победитель
