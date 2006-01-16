Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 2006

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2006 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 16 января 2006
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Горбатая гора 7.5
Горбатая гора Brokeback Mountain
Победитель
Все номинанты
Оправданная жестокость 6.4
Оправданная жестокость A History of Violence
Доброй ночи и удачи 6.4
Доброй ночи и удачи Good Night, and Good Luck.
Преданный садовник 6.4
Преданный садовник The Constant Gardener
Матч пойнт 7.6
Матч пойнт Match Point
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Переступить черту 7.5
Переступить черту Walk the Line
Победитель
Все номинанты
Миссис Хендерсон представляет 6.4
Миссис Хендерсон представляет Mrs. Henderson Presents
Продюсеры 7.2
Продюсеры The Producers
Гордость и предубеждение 7.8
Гордость и предубеждение Pride and Prejudice
Смотреть трейлер
Кальмар и кит 7.3
Кальмар и кит The Squid and the Whale
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Энг Ли
Энг Ли
Горбатая гора
Победитель
Все номинанты
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Мюнхен: Возмездие
Фернанду Мейреллиш
Преданный садовник
Питер Джексон
Питер Джексон
Кинг Конг
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Матч пойнт
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Доброй ночи и удачи
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Капоте
Победитель
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус
Победитель
Все номинанты
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Доброй ночи и удачи
Хит Леджер
Хит Леджер
Горбатая гора
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Нокдаун
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Анатомия страсти
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Суета и движение
Мэттью Фокс
Мэттью Фокс
Остаться в живых
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер
Побег
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Переступить черту
Победитель
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис
Победитель
Все номинанты
Чарли Шин
Чарли Шин
Два с половиной человека
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм
Джонни Депп
Джонни Депп
Чарли и шоколадная фабрика
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Матадор
Зак Брафф
Зак Брафф
Клиника
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Продюсеры
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Кальмар и кит
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Меня зовут Эрл
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Завтрак на Плутоне
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Трансамерика
Победитель
Все номинанты
Мария Белло
Мария Белло
Оправданная жестокость
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Мемуары гейши
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Доказательство
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Северная страна
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Переступить черту
Победитель
Все номинанты
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Привет семье
Лора Линни
Лора Линни
Кальмар и кит
Кира Найтли
Кира Найтли
Гордость и предубеждение
Джуди Денч
Джуди Денч
Миссис Хендерсон представляет
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Преданный садовник
Победитель
Все номинанты
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Горбатая гора
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Северная страна
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Матч пойнт
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Подальше от тебя
Золотой глобус / Лучший сценарий
Горбатая гора 7.5
Горбатая гора Brokeback Mountain
Larry McMurtry, Diana Ossana
Победитель
Все номинанты
Столкновение 7.2
Столкновение Crash
Пол Хаггис, Роберт Мореско
Мюнхен: Возмездие 7.6
Мюнхен: Возмездие Munich
Eric Roth, Тони Кушнер
Доброй ночи и удачи 6.4
Доброй ночи и удачи Good Night, and Good Luck.
Джордж Клуни, Грант Хеслов
Доброй ночи и удачи 6.4
Доброй ночи и удачи Good Night, and Good Luck.
Джордж Клуни, Грант Хеслов
Столкновение 7.2
Столкновение Crash
Пол Хаггис, Роберт Мореско
Матч пойнт 7.6
Матч пойнт Match Point
Вуди Аллен
Мюнхен: Возмездие 7.6
Мюнхен: Возмездие Munich
Eric Roth, Тони Кушнер
Золотой глобус / Лучшая песня
Горбатая гора 7.5
Горбатая гора Brokeback Mountain
Bernie Taupin, Gustavo Santaolalla Song: "A Love That Will Never Grow Old"
Победитель
Все номинанты
Продюсеры 7.2
Продюсеры The Producers
Мэл Брукс Song: "There's Nothing Like a Show on Broadway"
Трансамерика 7.7
Трансамерика Transamerica
Долли Партон Song: "Travelin' Thru"
Любовь на Рождество 4.3
Любовь на Рождество Christmas in Love
Tony Renis Song: "Christmas in Love"
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф 7.2
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Аланис Мориссетт Song: "Wunderkind"
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Мемуары гейши 6.9
Мемуары гейши Memoirs of a Geisha
John Williams
Победитель
Все номинанты
Горбатая гора 7.5
Горбатая гора Brokeback Mountain
Gustavo Santaolalla
Кинг Конг 7.5
Кинг Конг King Kong
James Newton Howard
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф 7.2
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Harry Gregson-Williams
Смотреть трейлер
Сириана 6.6
Сириана Syriana
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Рай сегодня 7.4
Рай сегодня Paradise Now
Palestine
Победитель
Все номинанты
Цоци 5.7
Цоци Tsotsi
South Africa
Разборки в стиле Кунг-Фу 7.7
Разборки в стиле Кунг-Фу Kung Fu Hustle
China
Счастливого Рождества 6.7
Счастливого Рождества Joyeux Noel
France
Клятва 6.2
Клятва The Promise / Wu ji
China
Золотой глобус / Лучшая драма
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Победитель
Все номинанты
Побег 8.4
Побег Prison Break
Commander in Chief Commander in Chief
Рим 8.8
Рим Rome
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Победитель
Все номинанты
Красавцы
Красавцы Entourage
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Все ненавидят Криса 8.4
Все ненавидят Криса Everybody Hates Chris
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Commander in Chief
Победитель
Все номинанты
Полли Уокер
Полли Уокер
Рим
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Медиум
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Щит
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Победитель
Все номинанты
Тери Хэтчер
Тери Хэтчер
Отчаянные домохозяйки
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки
Марсия Кросс
Марсия Кросс
Отчаянные домохозяйки
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Отчаянные домохозяйки
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
Победитель
Все номинанты
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Блэкпул 7.1
Блэкпул Blackpool
Sleeper Cell Sleeper Cell
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Into the West Into the West
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Elvis
Победитель
Все номинанты
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Живой товар
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Тёплые источники
Эд Харрис
Эд Харрис
Эмпайр-Фоллс
Билл Найи
Билл Найи
The Girl in the Café
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
С. Ипата Меркерсон
С. Ипата Меркерсон
Lackawanna Blues
Победитель
Все номинанты
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Тёплые источники
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
The Girl in the Café
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Живой товар
Холли Берри
Холли Берри
Their Eyes Were Watching God
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Эмпайр-Фоллс
Победитель
Все номинанты
Нэвин Эндрюс
Нэвин Эндрюс
Остаться в живых
Рэнди Куэйд
Elvis
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Commander in Chief
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Сандра О
Победитель
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Сандра О
Победитель
Все номинанты
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
Джоэнн Вудворд
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Кэндис Берген
Elvis Elvis
Камрин Менхейм
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Элизабет Перкинс
Elvis Elvis
Камрин Менхейм
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Кэндис Берген
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Элизабет Перкинс
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
Джоэнн Вудворд
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Сириана
Победитель
Все номинанты
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Столкновение
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Миссис Хендерсон представляет
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Нокдаун
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Продюсеры
Премия Сесиля Б. Де Милля
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Победитель
Miss Golden Globe
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше