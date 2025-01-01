Меню
Золотой глобус 1958
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1958 году
Место проведения
Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
22 февраля 1958
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.1
Мост через реку Квай
The Bridge on the River Kwai
Победитель
Все номинанты
Wild Is the Wind
Wild Is the Wind
7.0
Сайонара
Sayonara
8.5
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men
Смотреть трейлер
8.4
Свидетель обвинения
Witness For The Prosecution
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Les Girls
Les Girls
Победитель
Все номинанты
6.7
Приятель Джои
Pal Joey
Silk Stockings
Silk Stockings
Don't Go Near the Water
Don't Go Near the Water
7.1
Любовь после полудня
Love In The Afternoon
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Дэвид Лин
Мост через реку Квай
Победитель
Все номинанты
Билли Уайлдер
Свидетель обвинения
Сидни Люмет
12 разгневанных мужчин
Фред Циннеман
A Hatful of Rain
Джошуа Логан
Сайонара
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Алек Гиннесс
Мост через реку Квай
Победитель
Все номинанты
Марлон Брандо
Сайонара
Энтони Франчоза
A Hatful of Rain
Чарльз Лотон
Свидетель обвинения
Генри Фонда
12 разгневанных мужчин
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Фрэнк Синатра
Приятель Джои
Победитель
Все номинанты
Тони Ренделл
Will Success Spoil Rock Hunter?
Гленн Форд
Don't Go Near the Water
Дэвид Нивен
My Man Godfrey
Морис Шевалье
Любовь после полудня
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джоэнн Вудворд
The Three Faces of Eve
Победитель
Все номинанты
Марлен Дитрих
Свидетель обвинения
Ева Мари Сэйнт
A Hatful of Rain
Дебора Керр
Heaven Knows, Mr. Allison
Анна Маньяни
Wild Is the Wind
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Kay Kendall
Les Girls
Tied with Taina Elg for Les Girls (1957).
Победитель
Тайна Элг
Les Girls
Tied with Kay Kendall for Les Girls (1957).
Победитель
Все номинанты
Одри Хепберн
Любовь после полудня
Джин Симмонс
This Could Be the Night
Сид Черисс
Silk Stockings
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Ред Баттонс
Сайонара
Победитель
Все номинанты
Ли Дж. Кобб
12 разгневанных мужчин
Эд Винн
The Great Man
Найджел Патрик
Округ Рэйнтри
Сессю Хаякава
Мост через реку Квай
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Эльза Ланчестер
Свидетель обвинения
Победитель
Все номинанты
Хезер Сирс
The Story of Esther Costello
Miyoshi Umeki
Сайонара
Милдред Даннок
Peyton Place
Хоуп Лэнг
Peyton Place
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Tizoc
Tizoc (Amor indio)
Mexico Together with Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1957) and Kiiroi karasu (1957).
Победитель
Confessions of Felix Krull
Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
West Germany Together with Kiiroi karasu (1957) and Tizoc (Amor indio) (1957).
Победитель
Behold Thy Son
Kiiroi karasu
Japan Together with Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1957) and Tizoc (Amor indio) (1957).
Победитель
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Woman in a Dressing Gown
Woman in a Dressing Gown
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
The Happy Road
The Happy Road
Победитель
Золотой глобус / Best World Entertainment Through Musical Films
Джордж Сидни
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
6.2
Марджори Морнингстар
Marjorie Morningstar
Кэролин Джонс
Победитель
6.5
Пока не поплывут
Until They Sail
Сандра Ди
Победитель
Peyton Place
Peyton Place
Diane Varsi
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
7.9
Искатели
The Searchers
Патрик Уэйн
Победитель
This Happy Feeling
This Happy Feeling
Джон Сэксон
Победитель
7.0
Сайонара
Sayonara
Джеймс Гарнер
Победитель
Золотой глобус / Телевизионные достижения
Coke Time
Coke Time
Эдди Фишер
Победитель
Alfred Hitchcock Presents
Alfred Hitchcock Presents
Альфред Хичкок
Победитель
The Big Surprise
The Big Surprise
Mike Wallace
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Buddy Adler
Победитель
Special Award
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Дорис Дэй
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Тони Кертис
Победитель
