Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1958 году

Место проведения Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 22 февраля 1958
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Мост через реку Квай 8.1
Мост через реку Квай The Bridge on the River Kwai
Победитель
Все номинанты
Wild Is the Wind Wild Is the Wind
Сайонара 7.0
Сайонара Sayonara
12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин 12 Angry Men
Смотреть трейлер
Свидетель обвинения 8.4
Свидетель обвинения Witness For The Prosecution
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Les Girls Les Girls
Победитель
Все номинанты
Приятель Джои 6.7
Приятель Джои Pal Joey
Silk Stockings Silk Stockings
Don't Go Near the Water Don't Go Near the Water
Любовь после полудня 7.1
Любовь после полудня Love In The Afternoon
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Дэвид Лин
Мост через реку Квай
Победитель
Все номинанты
Билли Уайлдер
Свидетель обвинения
Сидни Люмет
Сидни Люмет
12 разгневанных мужчин
Фред Циннеман
A Hatful of Rain
Джошуа Логан
Сайонара
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Алек Гиннесс
Мост через реку Квай
Победитель
Все номинанты
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Сайонара
Энтони Франчоза
A Hatful of Rain
Чарльз Лотон
Свидетель обвинения
Генри Фонда
Генри Фонда
12 разгневанных мужчин
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Приятель Джои
Победитель
Все номинанты
Тони Ренделл
Will Success Spoil Rock Hunter?
Гленн Форд
Гленн Форд
Don't Go Near the Water
Дэвид Нивен
My Man Godfrey
Морис Шевалье
Любовь после полудня
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
The Three Faces of Eve
Победитель
Все номинанты
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Свидетель обвинения
Ева Мари Сэйнт
A Hatful of Rain
Дебора Керр
Дебора Керр
Heaven Knows, Mr. Allison
Анна Маньяни
Wild Is the Wind
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Kay Kendall
Les Girls Tied with Taina Elg for Les Girls (1957).
Победитель
Тайна Элг
Les Girls Tied with Kay Kendall for Les Girls (1957).
Победитель
Все номинанты
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Любовь после полудня
Джин Симмонс
This Could Be the Night
Сид Черисс
Silk Stockings
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Ред Баттонс
Сайонара
Победитель
Все номинанты
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
12 разгневанных мужчин
Эд Винн
The Great Man
Найджел Патрик
Округ Рэйнтри
Сессю Хаякава
Мост через реку Квай
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Эльза Ланчестер
Эльза Ланчестер
Свидетель обвинения
Победитель
Все номинанты
Хезер Сирс
The Story of Esther Costello
Miyoshi Umeki
Сайонара
Милдред Даннок
Peyton Place
Хоуп Лэнг
Peyton Place
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Tizoc Tizoc (Amor indio)
Mexico Together with Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1957) and Kiiroi karasu (1957).
Победитель
Confessions of Felix Krull Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
West Germany Together with Kiiroi karasu (1957) and Tizoc (Amor indio) (1957).
Победитель
Behold Thy Son Kiiroi karasu
Japan Together with Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1957) and Tizoc (Amor indio) (1957).
Победитель
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Woman in a Dressing Gown Woman in a Dressing Gown
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
The Happy Road The Happy Road
Победитель
Золотой глобус / Best World Entertainment Through Musical Films
Джордж Сидни
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Марджори Морнингстар 6.2
Марджори Морнингстар Marjorie Morningstar
Кэролин Джонс
Победитель
Пока не поплывут 6.5
Пока не поплывут Until They Sail
Сандра Ди
Победитель
Peyton Place Peyton Place
Diane Varsi
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
Искатели 7.9
Искатели The Searchers
Патрик Уэйн
Победитель
This Happy Feeling This Happy Feeling
Джон Сэксон
Победитель
Сайонара 7.0
Сайонара Sayonara
Джеймс Гарнер
Победитель
Золотой глобус / Телевизионные достижения
Coke Time Coke Time
Эдди Фишер
Победитель
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Альфред Хичкок
Победитель
The Big Surprise The Big Surprise
Mike Wallace
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Buddy Adler
Победитель
Special Award
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Дорис Дэй
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Тони Кертис
Тони Кертис
Победитель
