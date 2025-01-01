Меню
Золотой глобус 1984
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1984 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
28 января 1984
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.8
Язык нежности
Terms Of Endearment
Победитель
Все номинанты
6.8
Рубен, Рубен
Reuben, Reuben
7.1
Силквуд
Silkwood
7.3
Нежное милосердие
Tender Mercies
7.8
Парни что надо
The Right Stuff
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.6
Йентл
Yentl
Победитель
Все номинанты
7.7
Зелиг
Zelig
6.2
Танец-вспышка
Flashdance
7.5
Поменяться местами
Trading Places
6.6
Большое разочарование
The Big Chill
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Барбра Стрейзанд
Йентл
Победитель
Все номинанты
Брюс Бересфорд
Нежное милосердие
Джеймс Л Брукс
Язык нежности
Ингмар Бергман
Фанни и Александр
Майк Николс
Силквуд
Питер Йетс
Костюмер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Том Кортни
Костюмер
Tied with Robert Duvall for Tender Mercies (1983). Tom Courtenay was not present at the award's ceremony. Director Peter Yates accepted the award on his behalf.
Победитель
Джон Форсайт
Dynasty
Победитель
Роберт Дювалл
Нежное милосердие
Tied with Tom Courtenay for The Dresser (1983).
Победитель
Все номинанты
Аль Пачино
Лицо со шрамом
Эрик Робертс
Star 80
Альберт Финни
Костюмер
Джеймс Бролин
Hotel
Том Селлек
Magnum, P.I.
Ричард Фарнсуорт
The Grey Fox
Дэниел Дж.Траванти
Hill Street Blues
Роберт Вагнер
Hart to Hart
Том Конти
Рубен, Рубен
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Майкл Кейн
Воспитание Риты
Победитель
Джон Риттер
Three's Company
Победитель
Все номинанты
Боб Ньюхарт
Newhart
Тед Дэнсон
Cheers
Эдди Мерфи
Поменяться местами
Мэнди Пэтинкин
Йентл
Вуди Аллен
Зелиг
Том Круз
Рискованный бизнес
Дэбни Коулмен
Buffalo Bill
Роберт Гийом
Benson
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Ширли МакЛэйн
Язык нежности
Победитель
Все номинанты
Бонни Беделиа
Heart Like a Wheel
Джейн Александр
Завещание
Мэрил Стрип
Силквуд
Дебра Уингер
Язык нежности
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Джули Уолтерс
Воспитание Риты
Победитель
Все номинанты
Linda Ronstadt
The Pirates of Penzance
Барбра Стрейзанд
Йентл
Дженнифер Билз
Танец-вспышка
Энн Бэнкрофт
To Be or Not to Be
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Шер
Силквуд
Победитель
Все номинанты
Барбара Каррера
Никогда не говори "никогда"
Йоанна Пакула
Gorky Park
Тесс Харпер
Нежное милосердие
Линда Хант
Год, опасный для жизни
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.8
Язык нежности
Terms Of Endearment
Джеймс Л Брукс
Победитель
Все номинанты
6.6
Большое разочарование
The Big Chill
Лоуренс Кэздан, Barbara Benedek
7.2
Воспитание Риты
Educating Rita
Willy Russell
6.8
Рубен, Рубен
Reuben, Reuben
Julius J. Epstein
7.4
Костюмер
The Dresser
Рональд Харвуд
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.2
Танец-вспышка
Flashdance
Айрин Кара, Giorgio Moroder, Keith Forsey
Song: "Flashdance...What a Feeling"
Победитель
6.2
Танец-вспышка
Flashdance
Айрин Кара, Giorgio Moroder, Keith Forsey
Song: "Flashdance...What a Feeling"
Победитель
Все номинанты
6.2
Танец-вспышка
Flashdance
Dennis Matkosky, Michael Sembello
Song: "Maniac"
4.9
Остаться в живых
Staying Alive
Vince DiCola, Фрэнк Сталлоне
Song: "Far from Over"
7.3
Нежное милосердие
Tender Mercies
Bobby Hart, Austin Roberts
Song: "Over You"
6.6
Йентл
Yentl
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman
Song: "The Way He Makes Me Feel"
6.2
Танец-вспышка
Flashdance
Dennis Matkosky, Michael Sembello
Song: "Maniac"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
6.2
Танец-вспышка
Flashdance
Giorgio Moroder
Победитель
Все номинанты
7.0
Под огнем
Under Fire
Jerry Goldsmith
7.2
Бойцовая рыбка
Rumble Fish
Stewart Copeland
6.6
Йентл
Yentl
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman
8.3
Лицо со шрамом
Scarface
Giorgio Moroder
Смотреть трейлер
6.6
Йентл
Yentl
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.9
Фанни и Александр
Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
Sweden
Победитель
Все номинанты
7.5
Кармен
Carmen
Spain
The Grey Fox
The Grey Fox
Canada
7.2
Воспитание Риты
Educating Rita
England
7.4
Костюмер
The Dresser
England
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
Dynasty
Dynasty
Победитель
Все номинанты
Hart to Hart
Hart to Hart
Hill Street Blues
Hill Street Blues
Dallas
Dallas
Cagney & Lacey
Cagney & Lacey
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Fame
Fame
Победитель
Все номинанты
Cheers
Cheers
Newhart
Newhart
Taxi
Taxi
Buffalo Bill
Buffalo Bill
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Джейн Уайман
Falcon Crest
Победитель
Все номинанты
Stefanie Powers
Hart to Hart
Тайн Дейли
Cagney & Lacey
Linda Evans
Dynasty
Джоан Коллинз
Dynasty
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Джоанна Кэссиди
Buffalo Bill
Победитель
Все номинанты
Дэбби Аллен
Fame
Isabel Sanford
The Jeffersons
Мэделин Кан
Oh Madeline
Шелли Лонг
Cheers
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Поющие в терновнике
The Thorn Birds
Победитель
Все номинанты
Who Will Love My Children?
Who Will Love My Children?
The Winds of War
The Winds of War
Heart of Steel
Heart of Steel
Kennedy
Kennedy
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Энн-Маргрет
Who Will Love My Children?
Победитель
Все номинанты
Блэр Браун
Kennedy
Джина Роулендс
Thursday's Child
Рэйчел Уорд
Поющие в терновнике
Сьюзан Блейкли
Will There Really Be a Morning?
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Ричард Кайли
Поющие в терновнике
Победитель
Ричард Чемберлен
Поющие в терновнике
Победитель
Все номинанты
Ян-Майкл Винсент
The Winds of War
Луис Госсет мл.
Sadat
Перри Кинг
The Hasty Heart
Мартин Шин
Kennedy
Роб Лоу
Thursday's Child
Питер Штраусс
Heart of Steel
Джон Хаусмен
The Winds of War
Брайан Браун
Поющие в терновнике
Роберт Блейк
Blood Feud
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Поющие в терновнике
The Thorn Birds
Барбара Стэнвик
Победитель
Поющие в терновнике
The Thorn Birds
Барбара Стэнвик
Победитель
Все номинанты
The Gift of Love: A Christmas Story
The Gift of Love: A Christmas Story
Анджела Лэнсбери
Поющие в терновнике
The Thorn Birds
Пайпер Лори
The Gift of Love: A Christmas Story
The Gift of Love: A Christmas Story
Полли Холлидэй
The Winds of War
The Winds of War
Виктория Теннант
The Winds of War
The Winds of War
Виктория Теннант
Поющие в терновнике
The Thorn Birds
Джин Симмонс
Поющие в терновнике
The Thorn Birds
Пайпер Лори
The Gift of Love: A Christmas Story
The Gift of Love: A Christmas Story
Полли Холлидэй
Поющие в терновнике
The Thorn Birds
Джин Симмонс
The Gift of Love: A Christmas Story
The Gift of Love: A Christmas Story
Анджела Лэнсбери
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Джек Николсон
Язык нежности
Победитель
Все номинанты
Джин Хэкмен
Под огнем
Чарльз Дернинг
To Be or Not to Be
Стивен Бауэр
Лицо со шрамом
Курт Рассел
Силквуд
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Пол Ньюман
Победитель
Miss Golden Globe
