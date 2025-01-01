Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1984 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 28 января 1984
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Язык нежности 7.8
Язык нежности Terms Of Endearment
Победитель
Все номинанты
Рубен, Рубен 6.8
Рубен, Рубен Reuben, Reuben
Силквуд 7.1
Силквуд Silkwood
Нежное милосердие 7.3
Нежное милосердие Tender Mercies
Парни что надо 7.8
Парни что надо The Right Stuff
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Йентл 6.6
Йентл Yentl
Победитель
Все номинанты
Зелиг 7.7
Зелиг Zelig
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Поменяться местами 7.5
Поменяться местами Trading Places
Большое разочарование 6.6
Большое разочарование The Big Chill
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Йентл
Победитель
Все номинанты
Брюс Бересфорд
Нежное милосердие
Джеймс Л Брукс
Джеймс Л Брукс
Язык нежности
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
Фанни и Александр
Майк Николс
Майк Николс
Силквуд
Питер Йетс
Костюмер
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Том Кортни
Том Кортни
Костюмер
Победитель
Джон Форсайт
Dynasty
Победитель
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Нежное милосердие
Победитель
Все номинанты
Аль Пачино
Аль Пачино
Лицо со шрамом
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Star 80
Альберт Финни
Костюмер
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Hotel
Том Селлек
Том Селлек
Magnum, P.I.
Ричард Фарнсуорт
The Grey Fox
Дэниел Дж.Траванти
Hill Street Blues
Роберт Вагнер
Роберт Вагнер
Hart to Hart
Том Конти
Рубен, Рубен
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Воспитание Риты
Победитель
Джон Риттер
Three's Company
Победитель
Все номинанты
Боб Ньюхарт
Newhart
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Cheers
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Поменяться местами
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Йентл
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Зелиг
Том Круз
Том Круз
Рискованный бизнес
Дэбни Коулмен
Buffalo Bill
Роберт Гийом
Роберт Гийом
Benson
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Язык нежности
Победитель
Все номинанты
Бонни Беделиа
Heart Like a Wheel
Джейн Александр
Завещание
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Силквуд
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Язык нежности
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Воспитание Риты
Победитель
Все номинанты
Linda Ronstadt
The Pirates of Penzance
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Йентл
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Танец-вспышка
Энн Бэнкрофт
To Be or Not to Be
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Шер
Шер
Силквуд
Победитель
Все номинанты
Барбара Каррера
Барбара Каррера
Никогда не говори "никогда"
Йоанна Пакула
Gorky Park
Тесс Харпер
Нежное милосердие
Линда Хант
Линда Хант
Год, опасный для жизни
Золотой глобус / Лучший сценарий
Язык нежности 7.8
Язык нежности Terms Of Endearment
Джеймс Л Брукс
Победитель
Все номинанты
Большое разочарование 6.6
Большое разочарование The Big Chill
Лоуренс Кэздан, Barbara Benedek
Воспитание Риты 7.2
Воспитание Риты Educating Rita
Willy Russell
Рубен, Рубен 6.8
Рубен, Рубен Reuben, Reuben
Julius J. Epstein
7.4
Костюмер The Dresser
Рональд Харвуд
Золотой глобус / Лучшая песня
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Айрин Кара, Giorgio Moroder, Keith Forsey Song: "Flashdance...What a Feeling"
Победитель
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Айрин Кара, Giorgio Moroder, Keith Forsey Song: "Flashdance...What a Feeling"
Победитель
Все номинанты
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Dennis Matkosky, Michael Sembello Song: "Maniac"
Остаться в живых 4.9
Остаться в живых Staying Alive
Vince DiCola, Фрэнк Сталлоне Song: "Far from Over"
Нежное милосердие 7.3
Нежное милосердие Tender Mercies
Bobby Hart, Austin Roberts Song: "Over You"
Йентл 6.6
Йентл Yentl
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman Song: "The Way He Makes Me Feel"
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Dennis Matkosky, Michael Sembello Song: "Maniac"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Giorgio Moroder
Победитель
Все номинанты
Под огнем 7.0
Под огнем Under Fire
Jerry Goldsmith
Бойцовая рыбка 7.2
Бойцовая рыбка Rumble Fish
Stewart Copeland
Йентл 6.6
Йентл Yentl
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman
Лицо со шрамом 8.3
Лицо со шрамом Scarface
Giorgio Moroder
Смотреть трейлер
Йентл 6.6
Йентл Yentl
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Фанни и Александр 7.9
Фанни и Александр Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
Sweden
Победитель
Все номинанты
Кармен 7.5
Кармен Carmen
Spain
The Grey Fox The Grey Fox
Canada
Воспитание Риты 7.2
Воспитание Риты Educating Rita
England
7.4
Костюмер The Dresser
England
Золотой глобус / Лучшая драма
Dynasty Dynasty
Победитель
Все номинанты
Hart to Hart Hart to Hart
Hill Street Blues Hill Street Blues
Dallas Dallas
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Fame Fame
Победитель
Все номинанты
Cheers Cheers
Newhart Newhart
Taxi Taxi
Buffalo Bill Buffalo Bill
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Джейн Уайман
Falcon Crest
Победитель
Все номинанты
Stefanie Powers
Hart to Hart
Тайн Дейли
Тайн Дейли
Cagney & Lacey
Linda Evans
Dynasty
Джоан Коллинз
Джоан Коллинз
Dynasty
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Джоанна Кэссиди
Buffalo Bill
Победитель
Все номинанты
Дэбби Аллен
Fame
Isabel Sanford
The Jeffersons
Мэделин Кан
Oh Madeline
Шелли Лонг
Cheers
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Победитель
Все номинанты
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
The Winds of War The Winds of War
Heart of Steel Heart of Steel
Kennedy Kennedy
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
Who Will Love My Children?
Победитель
Все номинанты
Блэр Браун
Блэр Браун
Kennedy
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Thursday's Child
Рэйчел Уорд
Поющие в терновнике
Сьюзан Блейкли
Will There Really Be a Morning?
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Ричард Кайли
Поющие в терновнике
Победитель
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Поющие в терновнике
Победитель
Все номинанты
Ян-Майкл Винсент
The Winds of War
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
Sadat
Перри Кинг
The Hasty Heart
Мартин Шин
Мартин Шин
Kennedy
Роб Лоу
Роб Лоу
Thursday's Child
Питер Штраусс
Heart of Steel
Джон Хаусмен
The Winds of War
Брайан Браун
Брайан Браун
Поющие в терновнике
Роберт Блейк
Blood Feud
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Барбара Стэнвик
Победитель
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Барбара Стэнвик
Победитель
Все номинанты
The Gift of Love: A Christmas Story The Gift of Love: A Christmas Story
Анджела Лэнсбери
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Пайпер Лори
The Gift of Love: A Christmas Story The Gift of Love: A Christmas Story
Полли Холлидэй
The Winds of War The Winds of War
Виктория Теннант
The Winds of War The Winds of War
Виктория Теннант
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Джин Симмонс
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Пайпер Лори
The Gift of Love: A Christmas Story The Gift of Love: A Christmas Story
Полли Холлидэй
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Джин Симмонс
The Gift of Love: A Christmas Story The Gift of Love: A Christmas Story
Анджела Лэнсбери
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Джек Николсон
Джек Николсон
Язык нежности
Победитель
Все номинанты
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Под огнем
Чарльз Дернинг
To Be or Not to Be
Стивен Бауэр
Стивен Бауэр
Лицо со шрамом
Курт Рассел
Курт Рассел
Силквуд
Премия Сесиля Б. Де Милля
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Победитель
Miss Golden Globe
Год проведения
Номинации

