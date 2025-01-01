Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1959

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1959 году

Место проведения Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 5 марта 1959
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Скованные одной цепью 7.6
Скованные одной цепью The Defiant Ones
Победитель
Все номинанты
Кошка на раскаленной крыше 7.9
Кошка на раскаленной крыше Cat on a Hot Tin Roof
Home Before Dark Home Before Dark
За отдельными столиками 7.3
За отдельными столиками Separate Tables
I Want to Live! I Want to Live!
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Жижи 6.6
Жижи Gigi
Победитель
Auntie Mame Auntie Mame
Победитель
Все номинанты
South Pacific South Pacific
The Perfect Furlough The Perfect Furlough
Колокол, книга и свеча 6.8
Колокол, книга и свеча Bell Book and Candle
Damn Yankees Damn Yankees
Милый сэр 6.7
Милый сэр Indiscreet
Tom Thumb Tom Thumb
Me and the Colonel Me and the Colonel
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Винсент Миннелли
Винсент Миннелли
Жижи
Победитель
Все номинанты
Делберт Манн
За отдельными столиками
Стэнли Крамер
Стэнли Крамер
Скованные одной цепью
Ричард Брукс
Кошка на раскаленной крыше
Роберт Уайз
Роберт Уайз
I Want to Live!
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дэвид Нивен
За отдельными столиками
Победитель
Все номинанты
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Скованные одной цепью
Тони Кертис
Тони Кертис
Скованные одной цепью
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Старик и море
Роберт Донат
The Inn of the Sixth Happiness Posthumously.
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Danny Kaye
Me and the Colonel
Победитель
Все номинанты
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Teacher's Pet
Луи Журдан
Жижи
Кэри Грант
Кэри Грант
Милый сэр
Морис Шевалье
Жижи
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Сьюзэн Хэйвард
I Want to Live!
Победитель
Все номинанты
Дебора Керр
Дебора Керр
За отдельными столиками
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
The Inn of the Sixth Happiness
Джин Симмонс
Home Before Dark
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
И подбежали они
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Розалинд Расселл
Auntie Mame
Победитель
Все номинанты
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Милый сэр
Лесли Карон
Жижи
Митци Гейнор
South Pacific
Дорис Дэй
The Tunnel of Love
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Берл Айвз
Большая страна
Победитель
Все номинанты
Ефрем Цимбалист мл.
Home Before Dark
Гарри Гуардино
Плавучий дом
David Ladd
The Proud Rebel
Гиг Янг
Teacher's Pet
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Гермиона Гингольд
Жижи
Победитель
Все номинанты
Уэнди Хиллер
За отдельными столиками
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Lonelyhearts
Peggy Cass
Auntie Mame
Кара Уильямс
Скованные одной цепью
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
L'eau vive L'eau vive
France. Tied with Das Mädchen Rosemarie (1958) and La strada lunga un anno (1958).
Победитель
Девица Розмари 6.5
Девица Розмари Madchen Rosemarie, Das
West Germany. Tied with L'eau vive (1958) and La strada lunga un anno (1958).
Победитель
The Year Long Road La strada lunga un anno
Yugoslavia. Tied with Das Mädchen Rosemarie (1958) and L'eau vive (1958).
Победитель
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
A Night to Remember A Night to Remember
UK
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
The Inn of the Sixth Happiness The Inn of the Sixth Happiness
Победитель
Все номинанты
Молодые львы 7.1
Молодые львы The Young Lions
Скованные одной цепью 7.6
Скованные одной цепью The Defiant Ones
Me and the Colonel Me and the Colonel
A Time to Love and a Time to Die A Time to Love and a Time to Die
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
The Gene Krupa Story The Gene Krupa Story
Сьюзэн Кохнер
Победитель
The Perfect Furlough The Perfect Furlough
Линда Кристал
Победитель
God's Little Acre God's Little Acre
Тина Луиз
Победитель
Все номинанты
The Light in the Forest The Light in the Forest
Кэрол Линли
Auntie Mame Auntie Mame
Джоэнна Барнс
South Pacific South Pacific
France Nuyen
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
Too Much, Too Soon Too Much, Too Soon
Ефрем Цимбалист мл.
Победитель
A Time to Love and a Time to Die A Time to Love and a Time to Die
Джон Гейвин
Победитель
In Love and War In Love and War
Брэдфорд Диллман
Победитель
Все номинанты
The Proud Rebel The Proud Rebel
David Ladd
Рио Браво 8.0
Рио Браво Rio Bravo
Рикки Нелсон
Ten North Frederick Ten North Frederick
Ray Stricklyn
Золотой глобус / Телевизионные достижения
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Лоретта Янг
Победитель
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Ред Скелтон
Победитель
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Ed Sullivan
Победитель
The Tonight Show Tonight!
Paul Coates
Победитель
The Ann Sothern Show The Ann Sothern Show
Энн Сотерн
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Морис Шевалье
Победитель
Special Award
The Proud Rebel The Proud Rebel
David Ladd For the best juvenile actor.
Победитель
Samuel Goldwyn Award
Все номинанты
Do Ankhen Barah Haath Do Ankhen Barah Haath
India
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Дебора Керр
Дебора Керр
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Рок Хадсон
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше