Золотой глобус 1959
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1959 году
Место проведения
Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
5 марта 1959
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.6
Скованные одной цепью
The Defiant Ones
Победитель
Все номинанты
7.9
Кошка на раскаленной крыше
Cat on a Hot Tin Roof
Home Before Dark
Home Before Dark
7.3
За отдельными столиками
Separate Tables
I Want to Live!
I Want to Live!
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.6
Жижи
Gigi
Победитель
Auntie Mame
Auntie Mame
Победитель
Все номинанты
South Pacific
South Pacific
The Perfect Furlough
The Perfect Furlough
6.8
Колокол, книга и свеча
Bell Book and Candle
Damn Yankees
Damn Yankees
6.7
Милый сэр
Indiscreet
Tom Thumb
Tom Thumb
Me and the Colonel
Me and the Colonel
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Винсент Миннелли
Жижи
Победитель
Все номинанты
Делберт Манн
За отдельными столиками
Стэнли Крамер
Скованные одной цепью
Ричард Брукс
Кошка на раскаленной крыше
Роберт Уайз
I Want to Live!
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дэвид Нивен
За отдельными столиками
Победитель
Все номинанты
Сидни Пуатье
Скованные одной цепью
Тони Кертис
Скованные одной цепью
Спенсер Трэйси
Старик и море
Роберт Донат
The Inn of the Sixth Happiness
Posthumously.
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Danny Kaye
Me and the Colonel
Победитель
Все номинанты
Кларк Гейбл
Teacher's Pet
Луи Журдан
Жижи
Кэри Грант
Милый сэр
Морис Шевалье
Жижи
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Сьюзэн Хэйвард
I Want to Live!
Победитель
Все номинанты
Дебора Керр
За отдельными столиками
Ингрид Бергман
The Inn of the Sixth Happiness
Джин Симмонс
Home Before Dark
Ширли МакЛэйн
И подбежали они
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Розалинд Расселл
Auntie Mame
Победитель
Все номинанты
Ингрид Бергман
Милый сэр
Лесли Карон
Жижи
Митци Гейнор
South Pacific
Дорис Дэй
The Tunnel of Love
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Берл Айвз
Большая страна
Победитель
Все номинанты
Ефрем Цимбалист мл.
Home Before Dark
Гарри Гуардино
Плавучий дом
David Ladd
The Proud Rebel
Гиг Янг
Teacher's Pet
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Гермиона Гингольд
Жижи
Победитель
Все номинанты
Уэнди Хиллер
За отдельными столиками
Морин Стейплтон
Lonelyhearts
Peggy Cass
Auntie Mame
Кара Уильямс
Скованные одной цепью
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
L'eau vive
L'eau vive
France. Tied with Das Mädchen Rosemarie (1958) and La strada lunga un anno (1958).
Победитель
6.5
Девица Розмари
Madchen Rosemarie, Das
West Germany. Tied with L'eau vive (1958) and La strada lunga un anno (1958).
Победитель
The Year Long Road
La strada lunga un anno
Yugoslavia. Tied with Das Mädchen Rosemarie (1958) and L'eau vive (1958).
Победитель
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
A Night to Remember
A Night to Remember
UK
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
The Inn of the Sixth Happiness
The Inn of the Sixth Happiness
Победитель
Все номинанты
7.1
Молодые львы
The Young Lions
7.6
Скованные одной цепью
The Defiant Ones
Me and the Colonel
Me and the Colonel
A Time to Love and a Time to Die
A Time to Love and a Time to Die
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
The Gene Krupa Story
The Gene Krupa Story
Сьюзэн Кохнер
Победитель
The Perfect Furlough
The Perfect Furlough
Линда Кристал
Победитель
God's Little Acre
God's Little Acre
Тина Луиз
Победитель
Все номинанты
The Light in the Forest
The Light in the Forest
Кэрол Линли
Auntie Mame
Auntie Mame
Джоэнна Барнс
South Pacific
South Pacific
France Nuyen
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
Too Much, Too Soon
Too Much, Too Soon
Ефрем Цимбалист мл.
Победитель
A Time to Love and a Time to Die
A Time to Love and a Time to Die
Джон Гейвин
Победитель
In Love and War
In Love and War
Брэдфорд Диллман
Победитель
Все номинанты
The Proud Rebel
The Proud Rebel
David Ladd
8.0
Рио Браво
Rio Bravo
Рикки Нелсон
Ten North Frederick
Ten North Frederick
Ray Stricklyn
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Телевизионные достижения
The Loretta Young Show
Letter to Loretta
Лоретта Янг
Победитель
The Red Skelton Hour
The Red Skelton Show
Ред Скелтон
Победитель
The Ed Sullivan Show
Toast of the Town
Ed Sullivan
Победитель
The Tonight Show
Tonight!
Paul Coates
Победитель
The Ann Sothern Show
The Ann Sothern Show
Энн Сотерн
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Морис Шевалье
Победитель
Special Award
The Proud Rebel
The Proud Rebel
David Ladd
For the best juvenile actor.
Победитель
Samuel Goldwyn Award
Все номинанты
Do Ankhen Barah Haath
Do Ankhen Barah Haath
India
Показать всех номинантов
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Дебора Керр
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Рок Хадсон
Победитель
Год проведения
Золотой глобус 2025
Золотой глобус 2024
Золотой глобус 2023
Золотой глобус 2022
Золотой глобус 2021
Золотой глобус 2020
Показать все
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2018
Золотой глобус 2017
Золотой глобус 2016
Золотой глобус 2015
Золотой глобус 2014
Золотой глобус 2013
Золотой глобус 2012
Золотой глобус 2011
Золотой глобус 2010
Золотой глобус 2009
Золотой глобус 2008
Золотой глобус 2007
Золотой глобус 2006
Золотой глобус 2005
Золотой глобус 2004
Золотой глобус 2003
Золотой глобус 2002
Золотой глобус 2001
Золотой глобус 2000
Золотой глобус 1999
Золотой глобус 1998
Золотой глобус 1997
Золотой глобус 1996
Золотой глобус 1995
Золотой глобус 1994
Золотой глобус 1993
Золотой глобус 1992
Золотой глобус 1991
Золотой глобус 1990
Золотой глобус 1989
Золотой глобус 1988
Золотой глобус 1987
Золотой глобус 1986
Золотой глобус 1985
Золотой глобус 1984
Золотой глобус 1983
Золотой глобус 1982
Золотой глобус 1981
Золотой глобус 1980
Золотой глобус 1979
Золотой глобус 1978
Золотой глобус 1977
Золотой глобус 1976
Золотой глобус 1975
Золотой глобус 1974
Золотой глобус 1973
Золотой глобус 1972
Золотой глобус 1971
Золотой глобус 1970
Золотой глобус 1969
Золотой глобус 1968
Золотой глобус 1967
Золотой глобус 1966
Золотой глобус 1965
Золотой глобус 1964
Золотой глобус 1963
Золотой глобус 1962
Золотой глобус 1961
Золотой глобус 1960
Золотой глобус 1959
Золотой глобус 1958
Золотой глобус 1957
Золотой глобус 1956
Золотой глобус 1955
Золотой глобус 1954
Золотой глобус 1953
Золотой глобус 1952
Золотой глобус 1951
Золотой глобус 1950
Золотой глобус 1949
Золотой глобус 1948
Золотой глобус 1947
Золотой глобус 1946
Золотой глобус 1945
Золотой глобус 1944
Номинации
Best Director, Motion Picture
Best Motion Picture, Animated
Best Motion Picture, Drama
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Best Motion Picture, Non-English Language
Best Original Score, Motion Picture
Показать все
Best Original Song, Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Best Screenplay, Motion Picture
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Best Television Series, Drama
Best Television Series, Musical or Comedy
Cinematic and Box Office Achievement
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая песня
Лучшая музыка к фильму
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия/мюзикл
Лучший актёр сериала (драма)
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Cinematography - Black and White
Best Cinematography - Color
Best Documentary
Best Documentary Film
Best Documentary of Historical Interest
Best English-Language Foreign Film
Best Film Promoting International Understanding
Best International News Coverage
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Best Outdoor Drama
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Best Picture
Best TV Producer/Director
Best TV Program
Best TV Show
Best TV Show - Variety
Best TV Special
Best TV Star - Female
Best TV Star - Male
Best Television Special - Variety or Musical
Best World Entertainment Through Musical Films
Foreign Newcomer - Female
Foreign Newcomer - Male
Most Promising Newcomer
Most Promising Newcomer - Female
Most Promising Newcomer - Male
New Star of the Year in a Motion Picture
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Honor Award
Special Merit Award
Silver Globe / Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Special Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
