Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1948

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1948 году

Место проведения Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 10 марта 1948
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Элиа Казан
Элиа Казан
Джентльменское соглашение
Победитель
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Эдмунд Гвенн
Чудо на 34-й улице
Победитель
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Селеста Холм
Джентльменское соглашение
Победитель
Золотой глобус / Лучший сценарий
Чудо на 34-й улице 7.7
Чудо на 34-й улице Miracle on 34th Street
Джордж Ситон
Победитель
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Жизнь с отцом 7.4
Жизнь с отцом Life with Father
Макс Стайнер
Победитель
Золотой глобус / Best Actor
Рональд Колман
A Double Life
Победитель
Золотой глобус / Best Actress
Розалинд Расселл
Mourning Becomes Electra
Победитель
Золотой глобус / Best Cinematography
Черный нарцисс 8.0
Черный нарцисс Black Narcissus
Джек Кардифф
Победитель
Золотой глобус / Best Picture
Джентльменское соглашение 7.2
Джентльменское соглашение Gentleman's Agreement
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
That Hagen Girl That Hagen Girl
Лоис Максвелл
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
Поцелуй смерти 7.7
Поцелуй смерти Kiss of Death
Ричард Уидмарк
Победитель
Special Award
Джентльменское соглашение 7.2
Джентльменское соглашение Gentleman's Agreement
Дин Стокуэлл For the best juvenile actor.
Победитель
Бэмби 7.6
Бэмби Bambi
Уолт Дисней For furthering the influence of the screen. For the Hindustani version of the movie.
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше