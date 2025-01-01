Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1971

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1971 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 5 февраля 1971
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
История любви 6.9
История любви Love Story
Победитель
Все номинанты
Паттон 7.9
Паттон Patton
Аэропорт 6.6
Аэропорт Airport
I Never Sang for My Father I Never Sang for My Father
Пять легких пьес 7.4
Пять легких пьес Five Easy Pieces
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш 7.4
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш M.A.S.H.
Победитель
Все номинанты
Lovers and Other Strangers Lovers and Other Strangers
Diary of a Mad Housewife Diary of a Mad Housewife
Scrooge Scrooge
Darling Lili Darling Lili
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Артур Хиллер
История любви
Победитель
Все номинанты
Кен Расселл
Влюбленные женщины
Роберт Олтмен
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Боб Рейфелсон
Пять легких пьес
Франклин Дж. Шаффнер
Паттон
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
Паттон
Победитель
Все номинанты
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
The Great White Hope
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
I Never Sang for My Father
Райан О’Нил
История любви
Джек Николсон
Джек Николсон
Пять легких пьес
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Альберт Финни
Scrooge
Победитель
Все номинанты
Джек Леммон
Джек Леммон
The Out of Towners
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Ричард Бенджамин
Ричард Бенджамин
Diary of a Mad Housewife
Эллиотт Гулд
Эллиотт Гулд
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Эли МакГроу
История любви
Победитель
Все номинанты
Мелина Меркури
Promise at Dawn
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Влюбленные женщины
Сара Майлз
Сара Майлз
Дочь Райана
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Puzzle of a Downfall Child
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Кэрри Снодгресс
Diary of a Mad Housewife
Победитель
Все номинанты
Сэнди Деннис
The Out of Towners
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Darling Lili
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Филин и кошечка
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Something for Everyone
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джон Миллз
Дочь Райана
Победитель
Все номинанты
Джон Марли
История любви
Тревор Ховард
Дочь Райана
Джордж Кеннеди
Аэропорт
Вождь Дэн Джордж
Маленький большой человек
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Аэропорт Tied with Karen Black for Five Easy Pieces (1970).
Победитель
Карен Блэк
Пять легких пьес Tied with Maureen Stapleton for Airport (1970).
Победитель
Все номинанты
Tina Chen
The Hawaiians
Сэлли Келлермэн
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Ли Грант
Землевладелец
Золотой глобус / Лучший сценарий
История любви 6.9
История любви Love Story
Erich Segal
Победитель
Все номинанты
Пять легких пьес 7.4
Пять легких пьес Five Easy Pieces
Carole Eastman, Боб Рейфелсон
Пять легких пьес Five Easy Pieces
Carole Eastman, Боб Рейфелсон
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш 7.4
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш M.A.S.H.
Ring Lardner Jr.
Scrooge Scrooge
Лесли Брикасс
Мужья 7.2
Мужья Husbands
Джон Кассаветис
Золотой глобус / Лучшая песня
Darling Lili Darling Lili
Henry Mancini, Johnny Mercer Song: "Whistling Away the Dark"
Победитель
Все номинанты
Madron Madron
Riz Ortolani, Arthur Hamilton Song: "Till Love Touches Your Life"
Scrooge Scrooge
Лесли Брикасс Song: "Thank You Very Much"
Малыш Фаусс и Большой Хэлси 5.9
Малыш Фаусс и Большой Хэлси Little Fauss and Big Halsy
Song: "Ballad of Little Fauss and Big Halsey"
Pieces of Dreams Pieces of Dreams
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman Song: "Pieces of Dreams"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
История любви 6.9
История любви Love Story
Francis Lai
Победитель
Все номинанты
Грозовой перевал 6.7
Грозовой перевал Wuthering Heights
Мишель Легран
Кромвель 7.1
Кромвель Cromwell
Фрэнк Корделл
Scrooge Scrooge
Лесли Брикасс, Ian Fraser, Herbert W. Spencer
Лесли Брикасс, Ian Fraser, Herbert W. Spencer
Аэропорт 6.6
Аэропорт Airport
Альфред Ньюман
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Пассажир дождя 6.8
Пассажир дождя Le passager de la pluie
France
Победитель
Все номинанты
The Customer of the Off Season Ore'ach B'Onah Metah
France/Israel
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений 8.2
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Italy
Признание 7.8
Признание L'aveu
France
Борсалино 7.1
Борсалино Borsalino
France/Italy
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Победитель
Все номинанты
The Glen Campbell Goodtime Hour The Glen Campbell Goodtime Hour
Семейное дело
Семейное дело
The Courtship of Eddie's Father The Courtship of Eddie's Father
The Partridge Family The Partridge Family
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Питер Грейвз
Mission: Impossible
Победитель
Все номинанты
Chad Everett
Medical Center
Майк Коннорс
Mannix
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Dan August
Robert Young
Marcus Welby, M.D.
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Флип Уилсон
Flip
Победитель
Все номинанты
Merv Griffin
The Merv Griffin Show
Danny Thomas
Make Room for Granddaddy
David Frost
The David Frost Show
Хершел Бернарди
Arnie
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Пегги Липтон
Пегги Липтон
Mod Squad
Победитель
Все номинанты
Ивет Мимо
The Most Deadly Game
Денис Николас
Room 222
Amanda Blake
Gunsmoke
Линда Кристал
The High Chaparral
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show
Победитель
Все номинанты
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Джульет Миллз
Джульет Миллз
Nanny and the Professor
Ширли Джонс
Ширли Джонс
The Partridge Family
Elizabeth Montgomery
Bewitched
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Marcus Welby, M.D.
Победитель
Все номинанты
Tige Andrews
Mod Squad
Генри Гибсон
Rowan & Martin's Laugh-In
Залман Кинг
The Young Lawyers
Майкл Константин
Room 222
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Gail Fisher
Mannix
Победитель
Все номинанты
Karen Valentine
Room 222
Лесли Энн Уоррен
Mission: Impossible
Sue Ane Langdon
Arnie
Miyoshi Umeki
The Courtship of Eddie's Father
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
UK
Победитель
Все номинанты
The Hero Bloomfield
UK/Israel
Aru heishi no kake Aru heishi no kake
Japan
The Virgin and the Gypsy The Virgin and the Gypsy
UK
Act of the Heart Act of the Heart
Canada
Золотой глобус / Лучшая драма
Medical Center Medical Center
Победитель
Все номинанты
The Young Lawyers The Young Lawyers
Marcus Welby, M.D. Marcus Welby, M.D.
Mod Squad The Mod Squad
The Bold Ones: The Senator The Bold Ones: The Senator
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Diary of a Mad Housewife Diary of a Mad Housewife
Кэрри Снодгресс
Победитель
Все номинанты
Jenny Jenny
Марло Томас
The Great White Hope The Great White Hope
Джейн Александр
Освобождение Лорда Байрона Джонса 6.8
Освобождение Лорда Байрона Джонса The Liberation of L.B. Jones
Лола Фалана
I Love My Wife I Love My Wife
Angel Tompkins
Pussycat, Pussycat, I Love You Pussycat, Pussycat, I Love You
Анна Колдер-Маршалл
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
The Great White Hope The Great White Hope
Джеймс Эрл Джонс
Победитель
Все номинанты
Promise at Dawn Promise at Dawn
Аси Даян
The Boys in the Band The Boys in the Band
Кеннет Нельсон
Norwood Norwood
Joe Namath
Diary of a Mad Housewife Diary of a Mad Housewife
Фрэнк Ланджелла
Премия Сесиля Б. Де Милля
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Победитель
Miss Golden Globe
Энн Арчер
Энн Арчер
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Победитель
Все номинанты
Софи Лорен
Софи Лорен
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Победитель
Все номинанты
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
