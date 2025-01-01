Меню
Золотой глобус 1971
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1971 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
5 февраля 1971
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
6.9
История любви
Love Story
Победитель
7.9
Паттон
Patton
6.6
Аэропорт
Airport
I Never Sang for My Father
I Never Sang for My Father
7.4
Пять легких пьес
Five Easy Pieces
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.4
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
M.A.S.H.
Победитель
Lovers and Other Strangers
Lovers and Other Strangers
Diary of a Mad Housewife
Diary of a Mad Housewife
Scrooge
Scrooge
Darling Lili
Darling Lili
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Артур Хиллер
История любви
Победитель
Кен Расселл
Влюбленные женщины
Роберт Олтмен
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Боб Рейфелсон
Пять легких пьес
Франклин Дж. Шаффнер
Паттон
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джордж К. Скотт
Паттон
Победитель
Джеймс Эрл Джонс
The Great White Hope
Мелвин Дуглас
I Never Sang for My Father
Райан О’Нил
История любви
Джек Николсон
Пять легких пьес
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Альберт Финни
Scrooge
Победитель
Джек Леммон
The Out of Towners
Дональд Сазерленд
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Ричард Бенджамин
Diary of a Mad Housewife
Эллиотт Гулд
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Эли МакГроу
История любви
Победитель
Мелина Меркури
Promise at Dawn
Гленда Джексон
Влюбленные женщины
Сара Майлз
Дочь Райана
Фэй Данауэй
Puzzle of a Downfall Child
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Кэрри Снодгресс
Diary of a Mad Housewife
Победитель
Сэнди Деннис
The Out of Towners
Джули Эндрюс
Darling Lili
Барбра Стрейзанд
Филин и кошечка
Анджела Лэнсбери
Something for Everyone
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джон Миллз
Дочь Райана
Победитель
Джон Марли
История любви
Тревор Ховард
Дочь Райана
Джордж Кеннеди
Аэропорт
Вождь Дэн Джордж
Маленький большой человек
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Морин Стейплтон
Аэропорт
Tied with Karen Black for Five Easy Pieces (1970).
Победитель
Карен Блэк
Пять легких пьес
Tied with Maureen Stapleton for Airport (1970).
Победитель
Tina Chen
The Hawaiians
Сэлли Келлермэн
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Ли Грант
Землевладелец
Золотой глобус / Лучший сценарий
6.9
История любви
Love Story
Erich Segal
Победитель
7.4
Пять легких пьес
Five Easy Pieces
Carole Eastman, Боб Рейфелсон
7.4
Пять легких пьес
Five Easy Pieces
Carole Eastman, Боб Рейфелсон
7.4
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
M.A.S.H.
Ring Lardner Jr.
Scrooge
Scrooge
Лесли Брикасс
7.2
Мужья
Husbands
Джон Кассаветис
Золотой глобус / Лучшая песня
Darling Lili
Darling Lili
Henry Mancini, Johnny Mercer
Song: "Whistling Away the Dark"
Победитель
Madron
Madron
Riz Ortolani, Arthur Hamilton
Song: "Till Love Touches Your Life"
Scrooge
Scrooge
Лесли Брикасс
Song: "Thank You Very Much"
5.9
Малыш Фаусс и Большой Хэлси
Little Fauss and Big Halsy
Song: "Ballad of Little Fauss and Big Halsey"
Pieces of Dreams
Pieces of Dreams
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman
Song: "Pieces of Dreams"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
6.9
История любви
Love Story
Francis Lai
Победитель
6.7
Грозовой перевал
Wuthering Heights
Мишель Легран
7.1
Кромвель
Cromwell
Фрэнк Корделл
Scrooge
Scrooge
Лесли Брикасс, Ian Fraser, Herbert W. Spencer
Scrooge
Scrooge
Лесли Брикасс, Ian Fraser, Herbert W. Spencer
6.6
Аэропорт
Airport
Альфред Ньюман
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
6.8
Пассажир дождя
Le passager de la pluie
France
Победитель
The Customer of the Off Season
Ore'ach B'Onah Metah
France/Israel
8.2
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Italy
7.8
Признание
L'aveu
France
7.1
Борсалино
Borsalino
France/Italy
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
The Carol Burnett Show
The Carol Burnett Show
Победитель
The Glen Campbell Goodtime Hour
The Glen Campbell Goodtime Hour
Семейное дело
The Courtship of Eddie's Father
The Courtship of Eddie's Father
The Partridge Family
The Partridge Family
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Питер Грейвз
Mission: Impossible
Победитель
Chad Everett
Medical Center
Майк Коннорс
Mannix
Берт Рейнольдс
Dan August
Robert Young
Marcus Welby, M.D.
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Флип Уилсон
Flip
Победитель
Merv Griffin
The Merv Griffin Show
Danny Thomas
Make Room for Granddaddy
David Frost
The David Frost Show
Хершел Бернарди
Arnie
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Пегги Липтон
Mod Squad
Победитель
Ивет Мимо
The Most Deadly Game
Денис Николас
Room 222
Amanda Blake
Gunsmoke
Линда Кристал
The High Chaparral
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show
Победитель
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Джульет Миллз
Nanny and the Professor
Ширли Джонс
The Partridge Family
Elizabeth Montgomery
Bewitched
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джеймс Бролин
Marcus Welby, M.D.
Победитель
Tige Andrews
Mod Squad
Генри Гибсон
Rowan & Martin's Laugh-In
Залман Кинг
The Young Lawyers
Майкл Константин
Room 222
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Gail Fisher
Mannix
Победитель
Karen Valentine
Room 222
Лесли Энн Уоррен
Mission: Impossible
Sue Ane Langdon
Arnie
Miyoshi Umeki
The Courtship of Eddie's Father
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
UK
Победитель
The Hero
Bloomfield
UK/Israel
Aru heishi no kake
Aru heishi no kake
Japan
The Virgin and the Gypsy
The Virgin and the Gypsy
UK
Act of the Heart
Act of the Heart
Canada
Золотой глобус / Лучшая драма
Medical Center
Medical Center
Победитель
The Young Lawyers
The Young Lawyers
Marcus Welby, M.D.
Marcus Welby, M.D.
Mod Squad
The Mod Squad
The Bold Ones: The Senator
The Bold Ones: The Senator
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Diary of a Mad Housewife
Diary of a Mad Housewife
Кэрри Снодгресс
Победитель
Jenny
Jenny
Марло Томас
The Great White Hope
The Great White Hope
Джейн Александр
6.8
Освобождение Лорда Байрона Джонса
The Liberation of L.B. Jones
Лола Фалана
I Love My Wife
I Love My Wife
Angel Tompkins
Pussycat, Pussycat, I Love You
Pussycat, Pussycat, I Love You
Анна Колдер-Маршалл
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
The Great White Hope
The Great White Hope
Джеймс Эрл Джонс
Победитель
Promise at Dawn
Promise at Dawn
Аси Даян
The Boys in the Band
The Boys in the Band
Кеннет Нельсон
Norwood
Norwood
Joe Namath
Diary of a Mad Housewife
Diary of a Mad Housewife
Фрэнк Ланджелла
Премия Сесиля Б. Де Милля
Фрэнк Синатра
Победитель
Miss Golden Globe
Энн Арчер
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Барбра Стрейзанд
Победитель
Софи Лорен
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Клинт Иствуд
Победитель
Сидни Пуатье
