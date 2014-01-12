71-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2013 год состоялась 12 января 2014 года в отеле Беверли-Хилтон (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния). Номинанты были объявлены на пресс-конференции 12 декабря 2013 года.

Ведущими церемонии второй год подряд выступили комедийные актрисы Тина Фей и Эми Полер. Почётная награда имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была вручена режиссёру, сценаристу и актёру Вуди Аллену.

Лучшими фильмами года этим вечером были признаны работы Стива Маккуина и Дэвида О. Расселла — историческая драма «12 лет рабства» и криминальная трагикомедия «Афера по-американски» соответственно.

Статуэтки за лучшую режиссуру был удостоен мексиканец Альфонсо Куарон, поставивший нашумевший технотриллер «Гравитация». За выдающиеся мужские актёрские работы отмечены Мэттью Макконахи («Далласский клуб покупателей») и Леонардо ДиКаприо («Волк с Уолл-стрит»), женские — Кейт Бланшетт («Жасмин») и Эми Адамс («Афера по-американски»)