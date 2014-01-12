Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2014 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 12 января 2014

71-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2013 год состоялась 12 января 2014 года в отеле Беверли-Хилтон (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния). Номинанты были объявлены на пресс-конференции 12 декабря 2013 года.

Ведущими церемонии второй год подряд выступили комедийные актрисы Тина Фей и Эми Полер. Почётная награда имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была вручена режиссёру, сценаристу и актёру Вуди Аллену.

Лучшими фильмами года этим вечером были признаны работы Стива Маккуина и Дэвида О. Расселла — историческая драма «12 лет рабства» и криминальная трагикомедия «Афера по-американски» соответственно.

Статуэтки за лучшую режиссуру был удостоен мексиканец Альфонсо Куарон, поставивший нашумевший технотриллер «Гравитация». За выдающиеся мужские актёрские работы отмечены Мэттью Макконахи («Далласский клуб покупателей») и Леонардо ДиКаприо («Волк с Уолл-стрит»), женские — Кейт Бланшетт («Жасмин») и Эми Адамс («Афера по-американски»)

Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
12 лет рабства 7.7
12 лет рабства 12 Years a Slave
Победитель
Все номинанты
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Капитан Филлипс 7.6
Капитан Филлипс Captain Phillips
Гонка 8.0
Гонка Rush
Гравитация 7.6
Гравитация Gravity
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Афера по-американски 6.9
Афера по-американски American Hustle
Победитель
Все номинанты
Внутри Льюина Дэвиса 7.4
Внутри Льюина Дэвиса Inside Llewyn Davis
Она 7.6
Она Her
Волк с Уолл-стрит 8.0
Волк с Уолл-стрит The Wolf of Wall Street
Небраска 6.6
Небраска Nebraska
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон
Гравитация
Победитель
Все номинанты
Пол Гринграсс
Пол Гринграсс
Капитан Филлипс
Александр Пэйн
Александр Пэйн
Небраска
Дэвид О. Расселл
Дэвид О. Расселл
Афера по-американски
Стив МакКуин
Стив МакКуин
12 лет рабства
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Далласский клуб покупателей
Победитель
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Во все тяжкие
Победитель
Все номинанты
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Капитан Филлипс
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Черный список
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Не угаснет надежда
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Карточный домик
Майкл Шин
Майкл Шин
Мастера секса
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Долгая дорога к свободе
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Рэй Донован
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
12 лет рабства
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Бруклин 9-9
Победитель
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Волк с Уолл-стрит
Победитель
Все номинанты
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Небраска
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Афера по-американски
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Она
Дон Чидл
Дон Чидл
Обитель лжи
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Задержка в развитии
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Шоу Майкла Дж. Фокса
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Внутри Льюина Дэвиса
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Жасмин
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Джуди Денч
Филомена
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Спасти мистера Бэнкса
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Гравитация
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
День труда
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Эми Адамс
Эми Адамс
Афера по-американски
Победитель
Все номинанты
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Перед полуночью
Грета Гервиг
Грета Гервиг
Милая Фрэнсис
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Август: Графство Осейдж
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Довольно слов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Афера по-американски
Победитель
Все номинанты
Джун Скуиб
Джун Скуиб
Небраска
Лупита Нионго
Лупита Нионго
12 лет рабства
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Жасмин
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Август: Графство Осейдж
Золотой глобус / Лучший сценарий
Она 7.6
Она Her
Спайк Джонс
Победитель
Все номинанты
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стив Куган, Джефф Поуп
12 лет рабства 7.7
12 лет рабства 12 Years a Slave
Джон Ридли
Афера по-американски 6.9
Афера по-американски American Hustle
Дэвид О. Расселл, Eric Warren Singer
Небраска 6.6
Небраска Nebraska
Боб Нельсон
Афера по-американски 6.9
Афера по-американски American Hustle
Дэвид О. Расселл, Eric Warren Singer
Золотой глобус / Лучшая песня
Долгая дорога к свободе 7.1
Долгая дорога к свободе Mandela: Long Walk to Freedom
Боно, Адам Клэйтон, Ларри Маллен мл., Эдж, Danger Mouse Song: "Ordinary Love"
Победитель
Долгая дорога к свободе 7.1
Долгая дорога к свободе Mandela: Long Walk to Freedom
Боно, Адам Клэйтон, Ларри Маллен мл., Эдж, Danger Mouse Song: "Ordinary Love"
Победитель
Все номинанты
Внутри Льюина Дэвиса 7.4
Внутри Льюина Дэвиса Inside Llewyn Davis
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Джастин Тимберлейк, T Bone Burnett, George Cromarty, Ed Rush Song: "Please Mr. Kennedy"
Холодное сердце 8.0
Холодное сердце Frozen
Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес Song: "Let It Go"
Холодное сердце 8.0
Холодное сердце Frozen
Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес Song: "Let It Go"
Мечты сбываются! 6.9
Мечты сбываются! One Chance
Тэйлор Свифт, Jack Antonoff Song: "Sweeter than Fiction"
Голодные игры: И вспыхнет пламя 7.6
Голодные игры: И вспыхнет пламя The Hunger Games: Catching Fire
Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland, Will Champion Song: "Atlas"
Внутри Льюина Дэвиса 7.4
Внутри Льюина Дэвиса Inside Llewyn Davis
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Джастин Тимберлейк, T Bone Burnett, George Cromarty, Ed Rush Song: "Please Mr. Kennedy"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Не угаснет надежда 7.3
Не угаснет надежда All Is Lost
Алекс Эберт
Победитель
Все номинанты
Гравитация 7.6
Гравитация Gravity
Steven Price
Долгая дорога к свободе 7.1
Долгая дорога к свободе Mandela: Long Walk to Freedom
Alex Heffes
12 лет рабства 7.7
12 лет рабства 12 Years a Slave
Ханс Циммер
Воровка книг 7.7
Воровка книг The Book Thief
John Williams
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Великая красота 7.2
Великая красота La grande bellezza
Italy
Победитель
Все номинанты
Ветер крепчает 7.7
Ветер крепчает Kaze tachinu / The Wind Rises
Japan
Охота 8.1
Охота Jagten
Denmark
Прошлое 7.5
Прошлое Le passé
Iran
Жизнь Адель 7.5
Жизнь Адель La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color
France
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
Холодное сердце 8.0
Холодное сердце Frozen
Победитель
Все номинанты
Семейка Крудс 7.6
Семейка Крудс The Croods 3D
Гадкий я 2 7.6
Гадкий я 2 Despicable Me 2
Золотой глобус / Лучшая драма
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Победитель
Все номинанты
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Мастера секса 7.9
Мастера секса Masters of Sex
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Бруклин 9-9 8.3
Бруклин 9-9 Brooklyn Nine-Nine
Победитель
Все номинанты
Девочки 7.7
Девочки Girls
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Парки и зоны отдыха 7.8
Парки и зоны отдыха Parks and Recreation
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Робин Райт
Робин Райт
Карточный домик
Победитель
Все номинанты
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Скандал
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Хорошая жена
Тейлор Шиллинг
Тейлор Шиллинг
Оранжевый — хит сезона
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Темное дитя
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Эми Полер
Эми Полер
Парки и зоны отдыха
Победитель
Все номинанты
Лина Данэм
Лина Данэм
Девочки
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Новенькая
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
За канделябрами 7.5
За канделябрами Behind the Candelabra
Победитель
Все номинанты
Белая королева 8.0
Белая королева The White Queen
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Танцы на грани
Танцы на грани Dancing on the Edge
Вершина озера 6.9
Вершина озера Top of the Lake
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Вершина озера
Победитель
Все номинанты
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Фил Спектор
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Белая королева
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Американская история ужасов
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Бертон и Тэйлор
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джон Войт
Джон Войт
Рэй Донован
Победитель
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
За канделябрами
Победитель
Все номинанты
Роб Лоу
Роб Лоу
За канделябрами
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Лютер
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Танцы на грани
Аарон Пол
Аарон Пол
Во все тяжкие
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
За канделябрами
Джош Чарльз
Джош Чарльз
Хорошая жена
Кори Столл
Кори Столл
Карточный домик
Аль Пачино
Аль Пачино
Фил Спектор
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Все номинанты
Родители 6.7
Родители Parenthood
Моника Поттер
Нэшвилл 7.5
Нэшвилл Nashville
Хейден Панеттьер
Нэшвилл 7.5
Нэшвилл Nashville
Хейден Панеттьер
Родители 6.7
Родители Parenthood
Моника Поттер
Белая королева 8.0
Белая королева The White Queen
Джанет МакТир
Белая королева 8.0
Белая королева The White Queen
Джанет МакТир
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
София Вергара
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
София Вергара
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Джаред Лето
Джаред Лето
Далласский клуб покупателей
Победитель
Все номинанты
Баркхад Абди
Баркхад Абди
Капитан Филлипс
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
12 лет рабства
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Гонка
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Афера по-американски
Премия Сесиля Б. Де Милля
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Победитель
Miss Golden Globe
Сози Бэйкон
Сози Бэйкон
Победитель
Год проведения
Номинации

