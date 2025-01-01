Меню
Золотой глобус 1969
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1969 году
Место проведения
Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
24 февраля 1969
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.7
Лев зимой
The Lion in Winter
Победитель
Все номинанты
Charly
Charly
The Shoes of the Fisherman
The Shoes of the Fisherman
The Fixer
The Fixer
The Heart Is a Lonely Hunter
The Heart Is a Lonely Hunter
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.2
Оливер!
Oliver!
Победитель
Все номинанты
6.1
Радуга Финиана
Finian's Rainbow
Yours, Mine and Ours
Yours, Mine and Ours
7.4
Смешная девчонка
Funny Girl
7.6
Странная парочка
The Odd Couple
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Пол Ньюман
Rachel, Rachel
Победитель
Все номинанты
Франко Дзеффирелли
Ромео и Джульетта
Уильям Уайлер
Смешная девчонка
Энтони Харви
Лев зимой
Кэрол Рид
Оливер!
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Питер О’Брайэн
Лев зимой
Победитель
Все номинанты
Клифф Робертсон
Charly
Тони Кертис
Бостонский душитель
Алан Аркин
The Heart Is a Lonely Hunter
Алан Бэйтс
The Fixer
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Рон Муди
Оливер!
Победитель
Все номинанты
Уолтер Мэттау
Странная парочка
Джек Леммон
Странная парочка
Зеро Мостел
The Producers
Фред Астер
Радуга Финиана
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джоэнн Вудворд
Rachel, Rachel
Победитель
Все номинанты
Миа Фэрроу
Ребенок Розмари
Beryl Reid
The Killing of Sister George
Кэтрин Хепберн
Лев зимой
Ванесса Редгрейв
Isadora
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Барбра Стрейзанд
Смешная девчонка
Победитель
Все номинанты
Петюла Кларк
Радуга Финиана
Джина Лоллобриджида
Buona Sera, Mrs. Campbell
Джули Эндрюс
Star!
Люсиль Болл
Yours, Mine and Ours
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Дэниэл Мэсси
Star!
Победитель
Все номинанты
Осси Дэвис
Охотники за скальпами
Хью Гриффит
Оливер!
Хью Гриффит
The Fixer
Мартин Шин
The Subject Was Roses
Бо Бриджес
For Love of Ivy
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Рут Гордон
Ребенок Розмари
Победитель
Все номинанты
Сондра Лок
The Heart Is a Lonely Hunter
Jane Merrow
Лев зимой
Abbey Lincoln
For Love of Ivy
Барбара Хэнкок
Радуга Финиана
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
Charly
Charly
Stirling Silliphant
Победитель
Все номинанты
The Producers
The Producers
Мэл Брукс
8.0
Ребенок Розмари
Rosemary's Baby
Роман Полански
7.7
Лев зимой
The Lion in Winter
James Goldman
The Fixer
The Fixer
Dalton Trumbo
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.9
Афера Томаса Крауна
The Thomas Crown Affair
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman
Song: "The Windmills of Your Mind"
Победитель
Все номинанты
Buona Sera, Mrs. Campbell
Buona Sera, Mrs. Campbell
Riz Ortolani, Мелвин Фрэнк
Song: "Buona Sera, Mrs. Campbell"
7.4
Смешная девчонка
Funny Girl
Jule Styne, Bob Merrill
Song: "Funny Girl"
Star!
Star!
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen
Song: "Star"
Star!
Star!
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen
Song: "Star"
6.9
Пиф-паф ой-ой-ой
Chitty Chitty Bang Bang
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Song: "Chitty Chitty Bang Bang"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
The Shoes of the Fisherman
The Shoes of the Fisherman
Alex North
Победитель
Все номинанты
7.5
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
Nino Rota
7.7
Лев зимой
The Lion in Winter
John Barry
6.9
Пиф-паф ой-ой-ой
Chitty Chitty Bang Bang
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
6.9
Афера Томаса Крауна
The Thomas Crown Affair
Мишель Легран
8.0
Ребенок Розмари
Rosemary's Baby
Krzysztof Komeda
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
8.1
Война и мир
Voyna i mir
Russia. HPFA record do not mention which version, but probably the dubbed US release is meant.
Победитель
Все номинанты
7.8
Скупщики перьев
Skupljaci perja
Yugoslavia
7.2
Невеста была в черном
La mariée était en noir
France
6.7
Украденные поцелуи
Stolen Kisses
France
8.1
Стыд
Skammen
Sweden
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
7.5
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
UK/Italy
Победитель
Все номинанты
Buona Sera, Mrs. Campbell
Buona Sera, Mrs. Campbell
UK
Joanna
Joanna
UK
6.8
Бедняжка
Poor Cow
UK
6.6
Бенжамен, или Дневник девственника
Benjamin ou Les mémoires d'un puceau
France
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best TV Show
Rowan & Martin's Laugh-In
Laugh-In
Победитель
Все номинанты
Julia
Julia
The Name of the Game
The Name of the Game
The Doris Day Show
The Doris Day Show
The Carol Burnett Show
The Carol Burnett Show
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best TV Star - Female
Julia
Julia
Дайэнн Кэррол
Победитель
Все номинанты
The Doris Day Show
The Doris Day Show
Дорис Дэй
The Ghost & Mrs. Muir
The Ghost & Mrs. Muir
Хоуп Лэнг
Bewitched
Bewitched
Elizabeth Montgomery
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best TV Star - Male
Judd for the Defense
Judd for the Defense
Carl Betz
Победитель
Все номинанты
The Dean Martin Show
The Dean Martin Show
Дин Мартин
Ironside
Ironside
Рэймонд Берр
Mission: Impossible
Mission: Impossible
Питер Грейвз
The F.B.I.
The F.B.I.
Ефрем Цимбалист мл.
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
7.5
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
Оливия Хасси
Победитель
Все номинанты
5.2
Сладкоежка
Candy
Ева Аулин
The Sweet Ride
The Sweet Ride
Жаклин Биссет
6.1
Радуга Финиана
Finian's Rainbow
Барбара Хэнкок
I Love You, Alice B. Toklas!
I Love You, Alice B. Toklas!
Ли Тейлор-Янг
The Heart Is a Lonely Hunter
The Heart Is a Lonely Hunter
Сондра Лок
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
7.5
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
Леонард Уайтинг
Победитель
Все номинанты
Star!
Star!
Дэниэл Мэсси
The Sweet Ride
The Sweet Ride
Майкл Саразин
Paper Lion
Paper Lion
Алан Алда
7.2
Оливер!
Oliver!
Jack Wild
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Грегори Пек
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Софи Лорен
Победитель
Все номинанты
Элизабет Тейлор
Джули Эндрюс
Показать всех номинантов
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Сидни Пуатье
Победитель
Все номинанты
Ричард Бёртон
Шон Коннери
Показать всех номинантов
