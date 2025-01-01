Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1969

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1969 году

Место проведения Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 24 февраля 1969
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Лев зимой 7.7
Лев зимой The Lion in Winter
Победитель
Все номинанты
Charly Charly
The Shoes of the Fisherman The Shoes of the Fisherman
The Fixer The Fixer
The Heart Is a Lonely Hunter The Heart Is a Lonely Hunter
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Оливер! 7.2
Оливер! Oliver!
Победитель
Все номинанты
Радуга Финиана 6.1
Радуга Финиана Finian's Rainbow
Yours, Mine and Ours Yours, Mine and Ours
Смешная девчонка 7.4
Смешная девчонка Funny Girl
Странная парочка 7.6
Странная парочка The Odd Couple
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Rachel, Rachel
Победитель
Все номинанты
Франко Дзеффирелли
Франко Дзеффирелли
Ромео и Джульетта
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
Смешная девчонка
Энтони Харви
Лев зимой
Кэрол Рид
Оливер!
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Питер О’Брайэн
Лев зимой
Победитель
Все номинанты
Клифф Робертсон
Charly
Тони Кертис
Тони Кертис
Бостонский душитель
Алан Аркин
Алан Аркин
The Heart Is a Lonely Hunter
Алан Бэйтс
The Fixer
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Рон Муди
Оливер!
Победитель
Все номинанты
Уолтер Мэттау
Странная парочка
Джек Леммон
Джек Леммон
Странная парочка
Зеро Мостел
The Producers
Фред Астер
Фред Астер
Радуга Финиана
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Rachel, Rachel
Победитель
Все номинанты
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Ребенок Розмари
Beryl Reid
The Killing of Sister George
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Лев зимой
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Isadora
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Смешная девчонка
Победитель
Все номинанты
Петюла Кларк
Радуга Финиана
Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида
Buona Sera, Mrs. Campbell
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Star!
Люсиль Болл
Yours, Mine and Ours
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Дэниэл Мэсси
Star!
Победитель
Все номинанты
Осси Дэвис
Охотники за скальпами
Хью Гриффит
Оливер!
Хью Гриффит
The Fixer
Мартин Шин
Мартин Шин
The Subject Was Roses
Бо Бриджес
Бо Бриджес
For Love of Ivy
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Рут Гордон
Ребенок Розмари
Победитель
Все номинанты
Сондра Лок
The Heart Is a Lonely Hunter
Jane Merrow
Лев зимой
Abbey Lincoln
For Love of Ivy
Барбара Хэнкок
Радуга Финиана
Золотой глобус / Лучший сценарий
Charly Charly
Stirling Silliphant
Победитель
Все номинанты
The Producers The Producers
Мэл Брукс
Ребенок Розмари 8.0
Ребенок Розмари Rosemary's Baby
Роман Полански
Лев зимой 7.7
Лев зимой The Lion in Winter
James Goldman
The Fixer The Fixer
Dalton Trumbo
Золотой глобус / Лучшая песня
Афера Томаса Крауна 6.9
Афера Томаса Крауна The Thomas Crown Affair
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman Song: "The Windmills of Your Mind"
Победитель
Все номинанты
Buona Sera, Mrs. Campbell Buona Sera, Mrs. Campbell
Riz Ortolani, Мелвин Фрэнк Song: "Buona Sera, Mrs. Campbell"
Смешная девчонка 7.4
Смешная девчонка Funny Girl
Jule Styne, Bob Merrill Song: "Funny Girl"
Star! Star!
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen Song: "Star"
Star! Star!
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen Song: "Star"
Пиф-паф ой-ой-ой 6.9
Пиф-паф ой-ой-ой Chitty Chitty Bang Bang
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman Song: "Chitty Chitty Bang Bang"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
The Shoes of the Fisherman The Shoes of the Fisherman
Alex North
Победитель
Все номинанты
Ромео и Джульетта 7.5
Ромео и Джульетта Romeo and Juliet
Nino Rota
Лев зимой 7.7
Лев зимой The Lion in Winter
John Barry
Пиф-паф ой-ой-ой 6.9
Пиф-паф ой-ой-ой Chitty Chitty Bang Bang
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Афера Томаса Крауна 6.9
Афера Томаса Крауна The Thomas Crown Affair
Мишель Легран
Ребенок Розмари 8.0
Ребенок Розмари Rosemary's Baby
Krzysztof Komeda
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Война и мир 8.1
Война и мир Voyna i mir
Russia. HPFA record do not mention which version, but probably the dubbed US release is meant.
Победитель
Все номинанты
7.8
Скупщики перьев Skupljaci perja
Yugoslavia
Невеста была в черном 7.2
Невеста была в черном La mariée était en noir
France
Украденные поцелуи 6.7
Украденные поцелуи Stolen Kisses
France
Стыд 8.1
Стыд Skammen
Sweden
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Ромео и Джульетта 7.5
Ромео и Джульетта Romeo and Juliet
UK/Italy
Победитель
Все номинанты
Buona Sera, Mrs. Campbell Buona Sera, Mrs. Campbell
UK
Joanna Joanna
UK
Бедняжка 6.8
Бедняжка Poor Cow
UK
Бенжамен, или Дневник девственника 6.6
Бенжамен, или Дневник девственника Benjamin ou Les mémoires d'un puceau
France
Золотой глобус / Best TV Show
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Победитель
Все номинанты
Julia Julia
The Name of the Game The Name of the Game
The Doris Day Show The Doris Day Show
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Золотой глобус / Best TV Star - Female
Julia Julia
Дайэнн Кэррол
Победитель
Все номинанты
The Doris Day Show The Doris Day Show
Дорис Дэй
The Ghost & Mrs. Muir The Ghost & Mrs. Muir
Хоуп Лэнг
Bewitched Bewitched
Elizabeth Montgomery
Золотой глобус / Best TV Star - Male
Judd for the Defense Judd for the Defense
Carl Betz
Победитель
Все номинанты
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Дин Мартин
Ironside Ironside
Рэймонд Берр
Mission: Impossible Mission: Impossible
Питер Грейвз
The F.B.I. The F.B.I.
Ефрем Цимбалист мл.
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Ромео и Джульетта 7.5
Ромео и Джульетта Romeo and Juliet
Оливия Хасси
Победитель
Все номинанты
Сладкоежка 5.2
Сладкоежка Candy
Ева Аулин
The Sweet Ride The Sweet Ride
Жаклин Биссет
Радуга Финиана 6.1
Радуга Финиана Finian's Rainbow
Барбара Хэнкок
I Love You, Alice B. Toklas! I Love You, Alice B. Toklas!
Ли Тейлор-Янг
The Heart Is a Lonely Hunter The Heart Is a Lonely Hunter
Сондра Лок
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
Ромео и Джульетта 7.5
Ромео и Джульетта Romeo and Juliet
Леонард Уайтинг
Победитель
Все номинанты
Star! Star!
Дэниэл Мэсси
The Sweet Ride The Sweet Ride
Майкл Саразин
Paper Lion Paper Lion
Алан Алда
Оливер! 7.2
Оливер! Oliver!
Jack Wild
Премия Сесиля Б. Де Милля
Грегори Пек
Грегори Пек
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Софи Лорен
Софи Лорен
Победитель
Все номинанты
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Победитель
Все номинанты
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Шон Коннери
Шон Коннери
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше