Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1949 году

Место проведения Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 16 марта 1949
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Джон Хьюстон
Сокровища Сьерра Мадре
Победитель
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Уолтер Хьюстон
Сокровища Сьерра Мадре
Победитель
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Эллен Корби
I Remember Mama
Победитель
Золотой глобус / Лучший сценарий
Поиск 7.8
Поиск The Search
Richard Schweizer
Победитель
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Красные башмачки 8.1
Красные башмачки The Red Shoes
Победитель
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Гамлет 7.9
Гамлет Hamlet
England
Победитель
Золотой глобус / Best Actor
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Гамлет
Победитель
Золотой глобус / Best Actress
Джейн Уайман
Johnny Belinda
Победитель
Золотой глобус / Best Cinematography
The Pearl La perla
Gabriel Figueroa
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
Поиск 7.8
Поиск The Search
Победитель
Золотой глобус / Best Picture
Johnny Belinda Johnny Belinda
Tied with The Treasure of the Sierra Madre (1948).
Победитель
Сокровища Сьерра Мадре 8.3
Сокровища Сьерра Мадре The Treasure of the Sierra Madre
Tied with Johnny Belinda (1948).
Победитель
Special Award
Поиск 7.8
Поиск The Search
Иван Джендл For the best juvenile actor.
Победитель
