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Кортни Кокс

Courteney Cox
Кортни Кокс
Кортни Кокс Courteney Cox
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Дата рождения
15 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Бирмингем, Алабама, США
Рост
165 см
Личные связи
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
лучшая подруга Майкл Китон
Майкл Китон
были в отношениях с 1989 по 1995 Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
были в браке с 1999 по 2013
Биография Кортни Кокс

Кортни Кокс – американская актриса, родилась  15 июня 1964 года в Бирмингеме, штат Алабама, в семье бизнесмена Ричарда Л. Кокса и домохозяйки Кортни Басс. Кортни – младший ребенок в семье, у нее есть старшие сестры Вирджиния и Дотти и брат Ричард. В 1974 году родители актрисы развелись, после чего отец уехал во Флориду, а мать вышла второй раз замуж за бизнесмена Хантера Коупланда.

Модельная карьера Кортни Кокс

После того как девушка окончила школу, она переехала в Вашингтон, где училась в колледже Маунт Вернон на курсе архитектуры и дизайна интерьеров. Во время учебы Кортни состояла в команде чирлидеров, играла в теннис и занималась плаванием. На последнем курсе ей поступило предложение о работе в модельном агентстве, и она решила бросить учебу ради модельной карьеры. Кокс переехала в Нью-Йорк и подписала контракт со знаменитым агентством Ford. Девушка стала мелькать на обложках молодежных журналов, ее также можно было увидеть в рекламных роликах компаний Maybeline, Noxema и Tampax. Режиссеры заметили Кортни после выхода на телеэкраны видеоклипа Брюса Спрингстина «Танцы в темноте» (1984), где она просто танцевала. Благодаря клипу девушка получила место телеведущей в программе «Музыка недели» и стала снимать в кино. В том же году она дебютировала на телевидении в эпизоде сериала «Как вращается мир». Спустя год Кортни переехала в Лос-Анджелес для съемок в сериале «Мученики науки» (1985-1986). С 1987 по 1989 год Кокс играла одного из главных персонажей популярном ситкоме «Семейные узы». В 1994 году вместе с Джимом Керри актриса появилась в успешной комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».

Кортни Кокс - «Друзья»

Мировая слава пришла к Кортни Кокс в 1994 году, когда она начала играть Монику Геллер в ситкоме «Друзья». На кастинге сериала актриса изначально пробовалась на роль Рэйчел Грин. Проект оказался очень успешным и выходил на телевизионные экраны 10 лет (1994-2004). Кортни и ее коллеги по сериалу были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые высокооплачиваемые актеры на телевидении. В последних двух сезонах проекта гонорар актрисы за 1 эпизод составлял миллион долларов. При этом она была единственной главной актрисой сериала, которая не получила номинаций на премию «Эмми».

В 1996 году Кортни исполнила одну из главных ролей в фильме ужасов «Крик». Проект оказался настолько успешным в прокате, что следом вышли еще три части: в 1997, 2000 и 2011. В 1999 Кокс досталась главная женская роль в криминальной драме «Бешеные деньги». В 2001 году с Куртом Расселом и Кевином Костнером она сыграла в картине «3000 миль до Грейслэнда», которую номинировали на «Золотую малину». Также актрису можно увидеть в таких фильмах, как «Все или ничего» (2005), «Альфа Дог» (2006) и «Сказки на ночь» (2008). В том же году Кокс появилась в трех эпизодах ситкома «Клиника».Она также сыграла главную роль в сериале «Желтая пресса»/ Dirt, однако сериал закрыли после двух сезонов.

Кортни Кокс - «Город хищниц»

В 2009 году на телеканале ABC вышел сериал «Город хищниц», с Кортни в главной роли. Сериал рассказывает о жизни 40-летней Джулс Кобб, которая пытается снова вступить в романтические отношения после развода. За эту роль актриса получила номинацию на «Золотой глобус» как лучшая актриса комедийного сериала.

Личная жизнь Кортни Кокс

С 1989 по 1995 год у Кортни был роман с актером Майклом Китоном. С 1999 по 2013 года она была замужем за актером Дэвидом Аркеттом, партнером по съемочной площадке фильма «Крик». После свадьбы актриса взяла двойную фамилию – Кокс-Аркетт. В этом браке родилась дочь Коко Райли Аркетт, крестной матерью которой является коллега актрисы по сериалу «Друзья» и лучшая подруга, Дженнифер Энистон. Развод был предположительно вызван неудачными попытками супругов завести еще одного ребенка. В 2014 стало известно о помолвке Кортни с фронтменом группы Snow Patrol Джонни МакДэйдом, с которым они встречались с 2013 года, однако через 2 года Джонни разорвал отношения, сославшись на тяжелый характер актрисы. После этого в СМИ поползли слухи о возможных отношениях между Кортни и Мэттью Перри, коллегой по сериалу «Друзья», игравшим ее друга и возлюбленного, однако актеры опровергли эту информацию.В 2016 Кортни возобновила отношения и помолвку с МакДэйдом.

Интересные факты о Кортни Кокс

- В промежутке между пятым и шестым сезоном, когда Кокс вышла замуж за Дэвида Аркетта, и сменила фамилию на двойную, создатели сериала решили отразить это событие в титрах, и в «Эпизоде после Вегаса» в начальных титрах все актеры получили добавление «-Аркетт» к своим фамилиям.

- В 2012 году Кортни сняла фильм «ТалхотБлонд» о мужчине, который ведет двойную жизнь.

- Актриса играет на пианино и ударных и имеет коричневый пояс по карате.

- Кокс стала первой девушкой в мире, котороая произнесла слово "месячные" в рекламе

Фильмография Кортни Кокс
Крик
Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.0
Друзья: Воссоединение
Друзья: Воссоединение
комедия, мелодрама 2021, США
9.0
Вам не убить Дэвида Аркетта
Вам не убить Дэвида Аркетта
документальный, спорт 2020,
7.0
День матери
День матери
драма 2016, США
5.0
Прежде чем я уйду
Прежде чем я уйду
драма, комедия 2014, США
6.0
Крик 4
Крик 4
ужасы, триллер 2011, США
7.0
В поисках Теда Демми
В поисках Теда Демми
документальный 2010, США
6.0
Сказки на ночь
Сказки на ночь
фэнтези, комедия 2008, США
7.0
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Фотографии Кортни Кокс Все фотографии
Кортни Кокс Кортни Кокс Кортни Кокс Кортни Кокс Кортни Кокс и Джонни МакДэйд Кортни Кокс и Джонни МакДэйд Кортни Кокс Кортни Кокс и Дэвид Аркетт
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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон Jennifer Aniston
лучшая подруга Майкл Китон
Майкл Китон Michael Keaton
были в отношениях с 1989 по 1995 Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт David Arquette
были в браке с 1999 по 2013
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