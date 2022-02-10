Кортни Кокс – американская актриса, родилась 15 июня 1964 года в Бирмингеме, штат Алабама, в семье бизнесмена Ричарда Л. Кокса и домохозяйки Кортни Басс. Кортни – младший ребенок в семье, у нее есть старшие сестры Вирджиния и Дотти и брат Ричард. В 1974 году родители актрисы развелись, после чего отец уехал во Флориду, а мать вышла второй раз замуж за бизнесмена Хантера Коупланда.

Модельная карьера Кортни Кокс

После того как девушка окончила школу, она переехала в Вашингтон, где училась в колледже Маунт Вернон на курсе архитектуры и дизайна интерьеров. Во время учебы Кортни состояла в команде чирлидеров, играла в теннис и занималась плаванием. На последнем курсе ей поступило предложение о работе в модельном агентстве, и она решила бросить учебу ради модельной карьеры. Кокс переехала в Нью-Йорк и подписала контракт со знаменитым агентством Ford. Девушка стала мелькать на обложках молодежных журналов, ее также можно было увидеть в рекламных роликах компаний Maybeline, Noxema и Tampax. Режиссеры заметили Кортни после выхода на телеэкраны видеоклипа Брюса Спрингстина «Танцы в темноте» (1984), где она просто танцевала. Благодаря клипу девушка получила место телеведущей в программе «Музыка недели» и стала снимать в кино. В том же году она дебютировала на телевидении в эпизоде сериала «Как вращается мир». Спустя год Кортни переехала в Лос-Анджелес для съемок в сериале «Мученики науки» (1985-1986). С 1987 по 1989 год Кокс играла одного из главных персонажей популярном ситкоме «Семейные узы». В 1994 году вместе с Джимом Керри актриса появилась в успешной комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».

Кортни Кокс - «Друзья»

Мировая слава пришла к Кортни Кокс в 1994 году, когда она начала играть Монику Геллер в ситкоме «Друзья». На кастинге сериала актриса изначально пробовалась на роль Рэйчел Грин. Проект оказался очень успешным и выходил на телевизионные экраны 10 лет (1994-2004). Кортни и ее коллеги по сериалу были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые высокооплачиваемые актеры на телевидении. В последних двух сезонах проекта гонорар актрисы за 1 эпизод составлял миллион долларов. При этом она была единственной главной актрисой сериала, которая не получила номинаций на премию «Эмми».

В 1996 году Кортни исполнила одну из главных ролей в фильме ужасов «Крик». Проект оказался настолько успешным в прокате, что следом вышли еще три части: в 1997, 2000 и 2011. В 1999 Кокс досталась главная женская роль в криминальной драме «Бешеные деньги». В 2001 году с Куртом Расселом и Кевином Костнером она сыграла в картине «3000 миль до Грейслэнда», которую номинировали на «Золотую малину». Также актрису можно увидеть в таких фильмах, как «Все или ничего» (2005), «Альфа Дог» (2006) и «Сказки на ночь» (2008). В том же году Кокс появилась в трех эпизодах ситкома «Клиника».Она также сыграла главную роль в сериале «Желтая пресса»/ Dirt, однако сериал закрыли после двух сезонов.

Кортни Кокс - «Город хищниц»

В 2009 году на телеканале ABC вышел сериал «Город хищниц», с Кортни в главной роли. Сериал рассказывает о жизни 40-летней Джулс Кобб, которая пытается снова вступить в романтические отношения после развода. За эту роль актриса получила номинацию на «Золотой глобус» как лучшая актриса комедийного сериала.

Личная жизнь Кортни Кокс

С 1989 по 1995 год у Кортни был роман с актером Майклом Китоном. С 1999 по 2013 года она была замужем за актером Дэвидом Аркеттом, партнером по съемочной площадке фильма «Крик». После свадьбы актриса взяла двойную фамилию – Кокс-Аркетт. В этом браке родилась дочь Коко Райли Аркетт, крестной матерью которой является коллега актрисы по сериалу «Друзья» и лучшая подруга, Дженнифер Энистон. Развод был предположительно вызван неудачными попытками супругов завести еще одного ребенка. В 2014 стало известно о помолвке Кортни с фронтменом группы Snow Patrol Джонни МакДэйдом, с которым они встречались с 2013 года, однако через 2 года Джонни разорвал отношения, сославшись на тяжелый характер актрисы. После этого в СМИ поползли слухи о возможных отношениях между Кортни и Мэттью Перри, коллегой по сериалу «Друзья», игравшим ее друга и возлюбленного, однако актеры опровергли эту информацию.В 2016 Кортни возобновила отношения и помолвку с МакДэйдом.