Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1947

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1947 году

Место проведения Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 26 февраля 1947
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Фрэнк Капра
Эта замечательная жизнь
Победитель
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Клифтон Уэбб
The Razor's Edge
Победитель
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Энн Бэкстер
The Razor's Edge
Победитель
Золотой глобус / Best Actor
Грегори Пек
Грегори Пек
Олененок
Победитель
Золотой глобус / Best Actress
Розалинд Расселл
Sister Kenny
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
The Last Chance Die letzte Chance
Switzerland.
Победитель
Золотой глобус / Best Picture
Лучшие годы нашей жизни 8.1
Лучшие годы нашей жизни The Best Years of Our Lives
Победитель
Смотреть трейлер
Special Award
Лучшие годы нашей жизни 8.1
Лучшие годы нашей жизни The Best Years of Our Lives
Гарольд Рассел For best non-professional acting.
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

