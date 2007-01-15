Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 2007

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2007 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 15 января 2007
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Как малые дети 7.6
Как малые дети Little Children
Смотреть трейлер
Бобби 7.3
Бобби Bobby
Отступники 8.3
Отступники The Departed
Смотреть трейлер
Королева 7.1
Королева The Queen
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Девушки мечты 7.1
Девушки мечты Dreamgirls
Победитель
Все номинанты
Здесь курят 7.1
Здесь курят Thank you for smoking
Дьявол носит Prada 7.4
Дьявол носит Prada Devil Wears Prada
Маленькая мисс Счастье 7.4
Маленькая мисс Счастье Little Miss Sunshine
Борат 7.4
Борат Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Отступники
Победитель
Все номинанты
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
Королева
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Письма с Иводзимы
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Флаги наших отцов
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Вавилон
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус
Победитель
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Последний король Шотландии
Победитель
Все номинанты
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Кровавый алмаз
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Большая любовь
Уилл Смит
Уилл Смит
В погоне за счастьем
Питер О’Брайэн
Венера
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Анатомия страсти
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Отступники
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Борат
Победитель
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Здесь курят
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Персонаж
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Чумовые боты
Джонни Депп
Джонни Депп
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Меня зовут Эрл
Зак Брафф
Зак Брафф
Клиника
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Королева
Победитель
Все номинанты
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Как малые дети
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Sherrybaby
Джуди Денч
Джуди Денч
Скандальный дневник
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Возвращение
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Дьявол носит Prada
Победитель
Все номинанты
Бейонсе Ноулз
Бейонсе Ноулз
Девушки мечты
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
На острой грани
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Мисс Поттер
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Маленькая мисс Счастье
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон
Девушки мечты
Победитель
Все номинанты
Адриана Барраса
Адриана Барраса
Вавилон
Ринко Кикути
Ринко Кикути
Вавилон
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Скандальный дневник
Эмили Блант
Эмили Блант
Дьявол носит Prada
Золотой глобус / Лучший сценарий
Королева 7.1
Королева The Queen
Peter Morgan
Победитель
Все номинанты
Как малые дети 7.6
Как малые дети Little Children
Тодд Филд, Том Перротта
Смотреть трейлер
Отступники 8.3
Отступники The Departed
Уильям Монахэн
Смотреть трейлер
Скандальный дневник 7.2
Скандальный дневник Notes on a Scandal
Патрик Марбер
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Гильермо Арриага
Смотреть трейлер
Как малые дети 7.6
Как малые дети Little Children
Тодд Филд, Том Перротта
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая песня
Делай ноги 6.9
Делай ноги Happy Feet
Принс Song: "The Song of the Heart"
Победитель
Все номинанты
В погоне за счастьем 8.2
В погоне за счастьем The Pursuit of Happyness
Seal, Christopher Bruce Song: "A Father's Way"
Смотреть трейлер
В погоне за счастьем 8.2
В погоне за счастьем The Pursuit of Happyness
Seal, Christopher Bruce Song: "A Father's Way"
Смотреть трейлер
Home of the Brave Home of the Brave
Шерил Кроу Song: "Try Not to Remember"
Бобби 7.3
Бобби Bobby
Брайан Адамс, Andrea Remanda, Eliot Kennedy Song: "Never Gonna Break My Faith"
Девушки мечты 7.1
Девушки мечты Dreamgirls
Бейонсе Ноулз, Henry Krieger, Scott Cutler, Anne Preven Song: "Listen"
Бобби 7.3
Бобби Bobby
Брайан Адамс, Andrea Remanda, Eliot Kennedy Song: "Never Gonna Break My Faith"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Разрисованная вуаль 7.5
Разрисованная вуаль The Painted Veil
Alexandre Desplat
Победитель
Все номинанты
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Gustavo Santaolalla
Смотреть трейлер
Кочевник 6.4
Кочевник Nomad
Carlo Siliotto
Код да Винчи 6.9
Код да Винчи The Da Vinci Code
Ханс Циммер
Фонтан 7.2
Фонтан The Fountain
Clint Mansell
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Письма с Иводзимы 7.4
Письма с Иводзимы Letters from Iwo Jima
Победитель
Все номинанты
Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Смотреть трейлер
Апокалипсис 8.0
Апокалипсис Apocalypto
Смотреть трейлер
Жизнь других 7.8
Жизнь других Das Leben der Anderen
Смотреть трейлер
Возвращение 7.1
Возвращение Volver
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
Тачки 7.4
Тачки Cars
Победитель
Все номинанты
Дом-монстр 7.1
Дом-монстр Monster House
Делай ноги 6.9
Делай ноги Happy Feet
Золотой глобус / Лучшая драма
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Победитель
Все номинанты
Герои 6.8
Герои Heroes
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
24 часа
24 часа 24
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Победитель
Все номинанты
Офис 8.8
Офис The Office
Красавцы
Красавцы Entourage
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка
Победитель
Все номинанты
Эванджелин Лилли
Эванджелин Лилли
Остаться в живых
Эллен Помпео
Эллен Помпео
Анатомия страсти
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Медиум
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Америка Феррера
Америка Феррера
Дурнушка Бетти
Победитель
Все номинанты
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
The New Adventures of Old Christine
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки
Марсия Кросс
Марсия Кросс
Отчаянные домохозяйки
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Победитель
Все номинанты
Mrs. Harris Mrs. Harris
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Broken Trail Broken Trail
Холодный дом 8.4
Холодный дом Bleak House
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Билл Найи
Билл Найи
Gideon's Daughter
Победитель
Все номинанты
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Цунами
Мэттью Перри
Мэттью Перри
The Ron Clark Story
Майкл Или
Майкл Или
Sleeper Cell
Андре Брауэр
Андре Брауэр
Thief
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Broken Trail
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Mrs. Harris
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Елизавета I
Победитель
Все номинанты
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Холодный дом
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Цунами
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Mrs. Harris
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Prime Suspect 7: The Final Act
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Елизавета I
Победитель
Все номинанты
Джастин Кирк
Джастин Кирк
Дурман
Маси Ока
Маси Ока
Герои
Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
Broken Trail
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Gideon's Daughter Gideon's Daughter
Эмили Блант
Победитель
Gideon's Daughter Gideon's Daughter
Эмили Блант
Победитель
Все номинанты
Цунами
Цунами Tsunami: The Aftermath
Тони Коллетт
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Элизабет Перкинс
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Кэтрин Хейгл
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Элизабет Перкинс
Студия 60 на Сансет Стрип 7.9
Студия 60 на Сансет Стрип Studio 60 on the Sunset Strip
Сара Полсон
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Кэтрин Хейгл
Студия 60 на Сансет Стрип 7.9
Студия 60 на Сансет Стрип Studio 60 on the Sunset Strip
Сара Полсон
Цунами
Цунами Tsunami: The Aftermath
Тони Коллетт
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Девушки мечты
Победитель
Все номинанты
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Отступники
Джек Николсон
Джек Николсон
Отступники
Брэд Питт
Брэд Питт
Вавилон
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Голливудленд
Премия Сесиля Б. Де Милля
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Победитель
Miss Golden Globe
Лоррэйн Николсон
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше