Золотой глобус 2007
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2007 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
15 января 2007
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.6
Вавилон
Babel
Победитель

Все номинанты
7.6
Как малые дети
Little Children

7.3
Бобби
Bobby
8.3
Отступники
The Departed

7.1
Королева
The Queen
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.1
Девушки мечты
Dreamgirls
Победитель
Все номинанты
7.1
Здесь курят
Thank you for smoking
7.4
Дьявол носит Prada
Devil Wears Prada
7.4
Маленькая мисс Счастье
Little Miss Sunshine
7.4
Борат
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan

Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Мартин Скорсезе
Отступники
Победитель
Все номинанты
Стивен Фрирз
Королева
Клинт Иствуд
Письма с Иводзимы
Клинт Иствуд
Флаги наших отцов
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Вавилон
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Хью Лори
Доктор Хаус
Победитель
Форест Уитакер
Последний король Шотландии
Победитель
Все номинанты
Леонардо ДиКаприо
Кровавый алмаз
Билл Пэкстон
Большая любовь
Уилл Смит
В погоне за счастьем
Питер О’Брайэн
Венера
Майкл С. Холл
Декстер
Кифер Сазерленд
24 часа
Патрик Демпси
Анатомия страсти
Леонардо ДиКаприо
Отступники
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Саша Барон Коэн
Борат
Победитель
Алек Болдуин
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Аарон Экхарт
Здесь курят
Уилл Феррелл
Персонаж
Стив Карелл
Офис
Чиветел Эджиофор
Чумовые боты
Джонни Депп
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Джейсон Ли
Меня зовут Эрл
Зак Брафф
Клиника
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Хелен Миррен
Королева
Победитель
Все номинанты
Кейт Уинслет
Как малые дети
Мэгги Джилленхол
Sherrybaby
Джуди Денч
Скандальный дневник
Пенелопа Крус
Возвращение
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Мэрил Стрип
Дьявол носит Prada
Победитель
Все номинанты
Бейонсе Ноулз
Девушки мечты
Аннетт Бенинг
На острой грани
Рене Зеллвегер
Мисс Поттер
Тони Коллетт
Маленькая мисс Счастье
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Дженнифер Хадсон
Девушки мечты
Победитель
Все номинанты
Адриана Барраса
Вавилон
Ринко Кикути
Вавилон
Кейт Бланшетт
Скандальный дневник
Эмили Блант
Дьявол носит Prada
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.1
Королева
The Queen
Peter Morgan
Победитель
Все номинанты
7.6
Как малые дети
Little Children
Тодд Филд, Том Перротта

8.3
Отступники
The Departed
Уильям Монахэн

7.2
Скандальный дневник
Notes on a Scandal
Патрик Марбер
7.6
Вавилон
Babel
Гильермо Арриага

7.6
Как малые дети
Little Children
Тодд Филд, Том Перротта

Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.9
Делай ноги
Happy Feet
Принс
Song: "The Song of the Heart"
Победитель
Все номинанты
8.2
В погоне за счастьем
The Pursuit of Happyness
Seal, Christopher Bruce
Song: "A Father's Way"

8.2
В погоне за счастьем
The Pursuit of Happyness
Seal, Christopher Bruce
Song: "A Father's Way"

Home of the Brave
Home of the Brave
Шерил Кроу
Song: "Try Not to Remember"
7.3
Бобби
Bobby
Брайан Адамс, Andrea Remanda, Eliot Kennedy
Song: "Never Gonna Break My Faith"
7.1
Девушки мечты
Dreamgirls
Бейонсе Ноулз, Henry Krieger, Scott Cutler, Anne Preven
Song: "Listen"
7.3
Бобби
Bobby
Брайан Адамс, Andrea Remanda, Eliot Kennedy
Song: "Never Gonna Break My Faith"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.5
Разрисованная вуаль
The Painted Veil
Alexandre Desplat
Победитель
Все номинанты
7.6
Вавилон
Babel
Gustavo Santaolalla

6.4
Кочевник
Nomad
Carlo Siliotto
6.9
Код да Винчи
The Da Vinci Code
Ханс Циммер
7.2
Фонтан
The Fountain
Clint Mansell
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.4
Письма с Иводзимы
Letters from Iwo Jima
Победитель
Все номинанты
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El

8.0
Апокалипсис
Apocalypto

7.8
Жизнь других
Das Leben der Anderen

7.1
Возвращение
Volver
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
7.4
Тачки
Cars
Победитель
Все номинанты
7.1
Дом-монстр
Monster House
6.9
Делай ноги
Happy Feet
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
8.2
Анатомия страсти
Grey's Anatomy
Победитель
Все номинанты
6.8
Герои
Heroes
7.0
Остаться в живых
Lost
24 часа
24
Большая любовь
Big Love
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
7.9
Дурнушка Бетти
Ugly Betty
Победитель
Все номинанты
8.8
Офис
The Office
Красавцы
Entourage
8.3
Отчаянные домохозяйки
Desperate Housewives
8.6
Дурман
Weeds
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Кира Седжвик
Ищейка
Победитель
Все номинанты
Эванджелин Лилли
Остаться в живых
Эллен Помпео
Анатомия страсти
Иди Фалько
Сопрано
Патрисия Аркетт
Медиум
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Америка Феррера
Дурнушка Бетти
Победитель
Все номинанты
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Джулия Луис-Дрейфус
The New Adventures of Old Christine
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки
Марсия Кросс
Отчаянные домохозяйки
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Елизавета I
Elizabeth I
Победитель
Все номинанты
Mrs. Harris
Mrs. Harris
Prime Suspect 7: The Final Act
Prime Suspect: The Final Act
Broken Trail
Broken Trail
8.4
Холодный дом
Bleak House
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Билл Найи
Gideon's Daughter
Победитель
Все номинанты
Чиветел Эджиофор
Цунами
Мэттью Перри
The Ron Clark Story
Майкл Или
Sleeper Cell
Андре Брауэр
Thief
Роберт Дювалл
Broken Trail
Бен Кингсли
Mrs. Harris
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Хелен Миррен
Елизавета I
Победитель
Все номинанты
Джиллиан Андерсон
Холодный дом
Софи Оконедо
Цунами
Аннетт Бенинг
Mrs. Harris
Хелен Миррен
Prime Suspect 7: The Final Act
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джереми Айронс
Елизавета I
Победитель
Все номинанты
Джастин Кирк
Дурман
Маси Ока
Герои
Томас Хейден Черч
Broken Trail
Джереми Пивен
Красавцы
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Gideon's Daughter
Gideon's Daughter
Эмили Блант
Победитель
Gideon's Daughter
Gideon's Daughter
Эмили Блант
Победитель
Все номинанты
Цунами
Tsunami: The Aftermath
Тони Коллетт
8.6
Дурман
Weeds
Элизабет Перкинс
8.2
Анатомия страсти
Grey's Anatomy
Кэтрин Хейгл
8.6
Дурман
Weeds
Элизабет Перкинс
7.9
Студия 60 на Сансет Стрип
Studio 60 on the Sunset Strip
Сара Полсон
8.2
Анатомия страсти
Grey's Anatomy
Кэтрин Хейгл
7.9
Студия 60 на Сансет Стрип
Studio 60 on the Sunset Strip
Сара Полсон
Цунами
Tsunami: The Aftermath
Тони Коллетт
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Эдди Мерфи
Девушки мечты
Победитель
Все номинанты
Марк Уолберг
Отступники
Джек Николсон
Отступники
Брэд Питт
Вавилон
Бен Аффлек
Голливудленд
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Уоррен Битти
Победитель
Miss Golden Globe
Лоррэйн Николсон
Победитель
Год проведения
Золотой глобус 2025
Золотой глобус 2024
Золотой глобус 2023
Золотой глобус 2022
Золотой глобус 2021
Золотой глобус 2020
Показать все
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2018
Золотой глобус 2017
Золотой глобус 2016
Золотой глобус 2015
Золотой глобус 2014
Золотой глобус 2013
Золотой глобус 2012
Золотой глобус 2011
Золотой глобус 2010
Золотой глобус 2009
Золотой глобус 2008
Золотой глобус 2007
Золотой глобус 2006
Золотой глобус 2005
Золотой глобус 2004
Золотой глобус 2003
Золотой глобус 2002
Золотой глобус 2001
Золотой глобус 2000
Золотой глобус 1999
Золотой глобус 1998
Золотой глобус 1997
Золотой глобус 1996
Золотой глобус 1995
Золотой глобус 1994
Золотой глобус 1993
Золотой глобус 1992
Золотой глобус 1991
Золотой глобус 1990
Золотой глобус 1989
Золотой глобус 1988
Золотой глобус 1987
Золотой глобус 1986
Золотой глобус 1985
Золотой глобус 1984
Золотой глобус 1983
Золотой глобус 1982
Золотой глобус 1981
Золотой глобус 1980
Золотой глобус 1979
Золотой глобус 1978
Золотой глобус 1977
Золотой глобус 1976
Золотой глобус 1975
Золотой глобус 1974
Золотой глобус 1973
Золотой глобус 1972
Золотой глобус 1971
Золотой глобус 1970
Золотой глобус 1969
Золотой глобус 1968
Золотой глобус 1967
Золотой глобус 1966
Золотой глобус 1965
Золотой глобус 1964
Золотой глобус 1963
Золотой глобус 1962
Золотой глобус 1961
Золотой глобус 1960
Золотой глобус 1959
Золотой глобус 1958
Золотой глобус 1957
Золотой глобус 1956
Золотой глобус 1955
Золотой глобус 1954
Золотой глобус 1953
Золотой глобус 1952
Золотой глобус 1951
Золотой глобус 1950
Золотой глобус 1949
Золотой глобус 1948
Золотой глобус 1947
Золотой глобус 1946
Золотой глобус 1945
Золотой глобус 1944
Номинации
Best Director, Motion Picture
Best Motion Picture, Animated
Best Motion Picture, Drama
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Best Motion Picture, Non-English Language
Best Original Score, Motion Picture
Показать все
Best Original Song, Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Best Screenplay, Motion Picture
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Best Television Series, Drama
Best Television Series, Musical or Comedy
Cinematic and Box Office Achievement
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая песня
Лучшая музыка к фильму
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия/мюзикл
Лучший актёр сериала (драма)
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Cinematography - Black and White
Best Cinematography - Color
Best Documentary
Best Documentary Film
Best Documentary of Historical Interest
Best English-Language Foreign Film
Best Film Promoting International Understanding
Best International News Coverage
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Best Outdoor Drama
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Best Picture
Best TV Producer/Director
Best TV Program
Best TV Show
Best TV Show - Variety
Best TV Special
Best TV Star - Female
Best TV Star - Male
Best Television Special - Variety or Musical
Best World Entertainment Through Musical Films
Foreign Newcomer - Female
Foreign Newcomer - Male
Most Promising Newcomer
Most Promising Newcomer - Female
Most Promising Newcomer - Male
New Star of the Year in a Motion Picture
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Honor Award
Special Merit Award
Silver Globe / Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Special Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
