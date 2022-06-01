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Мартин Скорсезе

Martin Scorsese
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе Martin Scorsese
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Дата рождения
17 ноября 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Личные связи
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Муж и жена
Биография Мартина Скорсезе

Содержание:
Мартин Скорсезе – Фильмы
  - Мартин Скорсезе – «Таксист»
  - Мартин Скорсезе – «Молчание»
  - «История американского кино от Мартина Скорсезе»
Мартин Скорсезе – Личная жизнь

Американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар» Мартин Чарльз Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Куинсе, Нью-Йорк, США. Родители Скорсезе были потомками итальянских эмигрантов. Отец – Чарльз Скорсезе и мать Кэтрин работали на заводе, производящем одежду. Мартин был младшим ребенком и рос в набожной католической семье. Его старший брат или родители частенько брали болезненного ребенка (у Мартина была астма) в кинотеатр. Постепенно мальчик приобщился к кинематографу. В юности Мартин Скорсезе хотел стать священником, но затем передумал и поступил в Нью-Йоркский колледж науки и искусства, который закончил в 1964 году. После прохождения военной службы поступил в Нью-Йоркский университет, где снял две первые короткометражные ленты.


Мартин Скорсезе – Фильмы

После завершения работы над короткометражной лентой «Конкретная стрижка» (1967), посвященной американо-вьетнамскому конфликту, режиссер приступил к съёмкам полнометражной картины «Кто стучится в мою дверь?» (1967) с Харви Кейтелем в главной роли.

В 1973 году вышла картина «Злые улицы» с Харви Кейтелем и Робертом Де Ниро. Фильм рассказывает о жизни италоамериканцев в большом городе. Лента была включена в национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.

В 1970-ые режиссер снял фильмы: «Алиса здесь больше не живет» (1974), «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Американский парень» (1978), «Последний вальс» (1978). Самыми значительными фильмами Скорсезе, снятыми в 1980-ые, стали «Бешеный бык» (1980), «Цвет денег» (1986) и «Последнее искушение Христа» (1988). В 1990-ые среди прочих вышли такие ленты как «Славные парни» (1990), «Казино» (1995),  «Кундун» (1997). В 2000-ые режиссер выпустил картины «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Остров проклятых» (2010), «Волк с Уолл-Стрит» (2013).


Мартин Скорсезе – «Таксист»

Картина «Таксист» рассказывает историю ветерана Вьетнамской войны Трэвиса Бикла (Роберт Де Ниро), подрабатывающего таксистом  в Нью-Йорке. Молодой человек, cтрадающий от бессонницы, постепенно сходит с ума. Трэвис Бикл пытается вразумить юную проститутку Айрис (Джоди Фостер), зависимую от сутенера (Харви Кейтель). Премьера картины состоялась в феврале 1976 года. Лента была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 1976 года, получила две премии BAFTA.


Мартин Скорсезе – «Молчание»

Экранизация романа Сюсаку Эндо, повествующая о двух монахах-иезуитах (Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер), прибывших в Японию в поисках своего наставника. Действие происходит в XVI веке. В то время японское правительство изгоняет японских христиан из страны. Герои картины задаются вопросом, отчего Бог посылает такие страдания его последователям. Картина вышла в прокат в конце 2016 года, критики положительно отозвались о фильме. Тем не менее, лента провалилась  в прокате.


«История американского кино от Мартина Скорсезе»
Документальный фильм режиссера, посвященный  режиссерам и фильмопроизводству раннего Голливуда. фильмам. Картина охватывает периоды от становления кинематографа США до начала 60-ых годов. Повествование не сохраняет хронологической последовательности. Скорсезе рассказывает о появлении и развитии типично американских жанров кинематографа, а также детально разбирает режиссерский стиль авторов классического Голливуда. Фильм состоит из трех частей, в нем использованы архивные видеоинтервью с режиссерами.


Мартин Скорсезе – Личная жизнь

Скорсезе был женат пять раз. От первого брака с Ларейн Мари Бреннан родилась дочь Кэтрин. Второй брак с писательницей Джулией Кэмерон продлился всего год. У супругов родилась дочь Доменика Кэмерон-Скорсезе, ставшая впоследствии актрисой – она снялась в фильме отца «Эпоха невинности». Третий брак режиссер заключил с актрисой Изабеллой Росселлини – супруги прожили вместе пять лет, после чего разошлись. В 1985 году Скорсезе оформил отношения с продюсером Барбарой де Фина, в 1991 году пара развелась. В 1999 году Скорсезе женился в пятый раз на Хелен Моррис. В браке родилась дочь Франческа: она снялась в фильмах отца «Отступники» и «Авиатор».

Интересные факты о Мартине Скорсезе

Мартин Скорсезе боится числа 11 и всячески старается избегать его: к примеру, никогда не селится на 11 этаже.

Режиссер очень тяжело переживает провал своих фильмов в прокате.

Мартин Скорсезе не различает где право, а где лево.

Режиссер давал эпизодические роли в кино своим родителям, а также дочке. Кроме того, Скорсезе сам снимался в фильмах – играл Винсента Ван Гога в «Снах Акиры Куросавы», обманутого мужа в «Таксисте», оперного менеджера театров La Scala и Metropolitan Гатти-Кассаза в советском фильме «Анна Павлова».

Фильмография Мартина Скорсезе
Убийцы цветочной луны
Убийцы цветочной луны
триллер, драма 2022, США
0.0
Ирландец
Ирландец
криминал, драма, биография 2019, США
8.0
Рузвельт
биография 2018, США
0.0
Люмьеры!
Люмьеры!
документальный 2017, Франция
8.0
Молчание
Молчание
драма, исторический 2016, США
7.0
The New York Review of Books: Спор длиною в полвека
The New York Review of Books: Спор длиною в полвека
документальный 2014, США
6.0
Сама жизнь
Сама жизнь
биография 2014, США
7.0
Соблазненные и брошенные
Соблазненные и брошенные
документальный 2013, США
6.0
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Фотографии Мартина Скорсезе Все фотографии
Мартин Скорсезе на съемках с Робертом де Ниро Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе в юности
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Изабелла Росселлини Isabella Rossellini
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