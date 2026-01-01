Содержание:

Мартин Скорсезе – Фильмы

- Мартин Скорсезе – «Таксист»

- Мартин Скорсезе – «Молчание»

- «История американского кино от Мартина Скорсезе»

Мартин Скорсезе – Личная жизнь



Американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар» Мартин Чарльз Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Куинсе, Нью-Йорк, США. Родители Скорсезе были потомками итальянских эмигрантов. Отец – Чарльз Скорсезе и мать Кэтрин работали на заводе, производящем одежду. Мартин был младшим ребенком и рос в набожной католической семье. Его старший брат или родители частенько брали болезненного ребенка (у Мартина была астма) в кинотеатр. Постепенно мальчик приобщился к кинематографу. В юности Мартин Скорсезе хотел стать священником, но затем передумал и поступил в Нью-Йоркский колледж науки и искусства, который закончил в 1964 году. После прохождения военной службы поступил в Нью-Йоркский университет, где снял две первые короткометражные ленты.



Мартин Скорсезе – Фильмы

После завершения работы над короткометражной лентой «Конкретная стрижка» (1967), посвященной американо-вьетнамскому конфликту, режиссер приступил к съёмкам полнометражной картины «Кто стучится в мою дверь?» (1967) с Харви Кейтелем в главной роли.

В 1973 году вышла картина «Злые улицы» с Харви Кейтелем и Робертом Де Ниро. Фильм рассказывает о жизни италоамериканцев в большом городе. Лента была включена в национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.

В 1970-ые режиссер снял фильмы: «Алиса здесь больше не живет» (1974), «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Американский парень» (1978), «Последний вальс» (1978). Самыми значительными фильмами Скорсезе, снятыми в 1980-ые, стали «Бешеный бык» (1980), «Цвет денег» (1986) и «Последнее искушение Христа» (1988). В 1990-ые среди прочих вышли такие ленты как «Славные парни» (1990), «Казино» (1995), «Кундун» (1997). В 2000-ые режиссер выпустил картины «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Остров проклятых» (2010), «Волк с Уолл-Стрит» (2013).



Мартин Скорсезе – «Таксист»

Картина «Таксист» рассказывает историю ветерана Вьетнамской войны Трэвиса Бикла (Роберт Де Ниро), подрабатывающего таксистом в Нью-Йорке. Молодой человек, cтрадающий от бессонницы, постепенно сходит с ума. Трэвис Бикл пытается вразумить юную проститутку Айрис (Джоди Фостер), зависимую от сутенера (Харви Кейтель). Премьера картины состоялась в феврале 1976 года. Лента была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 1976 года, получила две премии BAFTA.



Мартин Скорсезе – «Молчание»

Экранизация романа Сюсаку Эндо, повествующая о двух монахах-иезуитах (Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер), прибывших в Японию в поисках своего наставника. Действие происходит в XVI веке. В то время японское правительство изгоняет японских христиан из страны. Герои картины задаются вопросом, отчего Бог посылает такие страдания его последователям. Картина вышла в прокат в конце 2016 года, критики положительно отозвались о фильме. Тем не менее, лента провалилась в прокате.



«История американского кино от Мартина Скорсезе»

Документальный фильм режиссера, посвященный режиссерам и фильмопроизводству раннего Голливуда. фильмам. Картина охватывает периоды от становления кинематографа США до начала 60-ых годов. Повествование не сохраняет хронологической последовательности. Скорсезе рассказывает о появлении и развитии типично американских жанров кинематографа, а также детально разбирает режиссерский стиль авторов классического Голливуда. Фильм состоит из трех частей, в нем использованы архивные видеоинтервью с режиссерами.



Мартин Скорсезе – Личная жизнь

Скорсезе был женат пять раз. От первого брака с Ларейн Мари Бреннан родилась дочь Кэтрин. Второй брак с писательницей Джулией Кэмерон продлился всего год. У супругов родилась дочь Доменика Кэмерон-Скорсезе, ставшая впоследствии актрисой – она снялась в фильме отца «Эпоха невинности». Третий брак режиссер заключил с актрисой Изабеллой Росселлини – супруги прожили вместе пять лет, после чего разошлись. В 1985 году Скорсезе оформил отношения с продюсером Барбарой де Фина, в 1991 году пара развелась. В 1999 году Скорсезе женился в пятый раз на Хелен Моррис. В браке родилась дочь Франческа: она снялась в фильмах отца «Отступники» и «Авиатор».