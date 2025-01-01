Меню
Золотой глобус 1957
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1957 году
Место проведения
Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
28 февраля 1957
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
6.8
Вокруг Света за 80 дней
Around the World in Eighty Days
Победитель
Все номинанты
7.6
Гигант
Giant
7.0
Война и мир
War and Peace
7.4
Жажда жизни
Lust for Life
6.9
Продавец дождя
The Rainmaker
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.6
Король и я
The King and I
Победитель
Все номинанты
The Opposite Sex
The Opposite Sex
6.1
Автобусная остановка
Bus Stop
The Solid Gold Cadillac
The Solid Gold Cadillac
6.7
Чайная церемония
The Teahouse of the August Moon
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Элиа Казан
Куколка
Победитель
Все номинанты
Джордж Стивенс
Гигант
Винсент Миннелли
Жажда жизни
Майкл Андерсон
Вокруг Света за 80 дней
Кинг Видор
Война и мир
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Кирк Дуглас
Жажда жизни
Победитель
Все номинанты
Чарлтон Хестон
The Ten Commandments
Берт Ланкастер
Продавец дождя
Карл Молден
Куколка
Гэри Купер
Friendly Persuasion
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Кантинфлас
Вокруг Света за 80 дней
Победитель
Все номинанты
Марлон Брандо
Чайная церемония
Гленн Форд
Чайная церемония
Юл Бриннер
Король и я
Danny Kaye
The Court Jester
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Ингрид Бергман
Анастасия
Победитель
Все номинанты
Одри Хепберн
Война и мир
Хелен Хэйс
Анастасия
Кэтрин Хепберн
Продавец дождя
Кэррол Бейкер
Куколка
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Дебора Керр
Король и я
Победитель
Все номинанты
Дебби Рейнолдс
Bundle of Joy
Мэрилин Монро
Автобусная остановка
Джуди Холлидэй
The Solid Gold Cadillac
Матико Кё
Чайная церемония
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Эрл Холлиман
Продавец дождя
Победитель
Все номинанты
Энтони Куинн
Жажда жизни
Илай Уоллак
Куколка
Эдди Альберт
Чайная церемония
Оскар Хомолка
Война и мир
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Айлин Хекарт
The Bad Seed
Победитель
Все номинанты
Марджори Мэйн
Friendly Persuasion
Дороти Мэлоун
Слова, написанные на ветру
Патришиа МакКормак
The Bad Seed
Милдред Даннок
Куколка
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
The Rose on His Arm
Taiyô to bara
Japan. Together with Valkoinen peura (1952), Vor Sonnenuntergang (1956), To koritsi me ta mavra (1956) and War and Peace (1956).
Победитель
7.0
Война и мир
War and Peace
Italy. Together with Valkoinen peura (1952), Vor Sonnenuntergang (1956), To koritsi me ta mavra (1956) and Taiyô to bara (1956).
Победитель
Before Sundown
Vor Sonnenuntergang
Germany. Together with Valkoinen peura (1952), To koritsi me ta mavra (1956), Taiyô to bara (1956) and War and Peace (1956).
Победитель
A Girl in Black
To koritsi me ta mavra
Greece. Together with Valkoinen peura (1952), Vor Sonnenuntergang (1956), Taiyô to bara (1956) and War and Peace (1956).
Победитель
6.9
Белая олениха
Valkoinen peura
Finland. Together with Vor Sonnenuntergang (1956), To koritsi me ta mavra (1956), Taiyô to bara (1956) and War and Peace (1956).
Победитель
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
7.1
Ричард III
Richard III
UK
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
Battle Hymn
Battle Hymn
Победитель
Все номинанты
Friendly Persuasion
Friendly Persuasion
7.6
Король и я
The King and I
6.6
Храбрец
The Brave One
6.7
Чайная церемония
The Teahouse of the August Moon
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Foreign Newcomer - Female
Тайна Элг
Finland
Победитель
Золотой глобус / Foreign Newcomer - Male
Jacques Bergerac
France
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
The Girl Can't Help It
The Girl Can't Help It
Jayne Mansfield
Победитель
7.1
Бунтарь без причины
Rebel Without a Cause
Натали Вуд
Победитель
7.3
Куколка
Baby Doll
Кэррол Бейкер
Победитель
7.6
Гигант
Giant
Кэррол Бейкер
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
4.6
Серебряная чаша
The Silver Chalice
Пол Ньюман
Победитель
Friendly Persuasion
Friendly Persuasion
Энтони Перкинс
Победитель
Tea and Sympathy
Tea and Sympathy
Джон Керр
Победитель
Золотой глобус / Телевизионные достижения
Playhouse 90
Playhouse 90
Together with The Mickey Mouse Club (1955), Cheyenne (1955), Matinee Theater (1955) and This Is Your Life (1950).
Победитель
Cheyenne
Cheyenne
Together with The Mickey Mouse Club (1955), Playhouse 90 (1956), Matinee Theater (1955) and This Is Your Life (1950).
Победитель
Matinee Theatre
Matinee Theater
Together with The Mickey Mouse Club (1955), Cheyenne (1955), Playhouse 90 (1956) and This Is Your Life (1950).
Победитель
The Mickey Mouse Club
The Mickey Mouse Club
Together with Cheyenne (1955), Playhouse 90 (1956), Matinee Theater (1955) and This Is Your Life (1950).
Победитель
This Is Your Life
This Is Your Life
Together with The Mickey Mouse Club (1955), Cheyenne (1955), Playhouse 90 (1956) and Matinee Theater (1955).
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Мервин ЛеРой
Победитель
Special Award
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Ким Новак
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Джеймс Дин
Posthumously.
Победитель
Hollywood Citizenship Award
Рональд Рейган
Победитель
