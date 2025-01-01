Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1957

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1957 году

Место проведения Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 28 февраля 1957
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Вокруг Света за 80 дней 6.8
Вокруг Света за 80 дней Around the World in Eighty Days
Победитель
Все номинанты
Гигант 7.6
Гигант Giant
Война и мир 7.0
Война и мир War and Peace
Жажда жизни 7.4
Жажда жизни Lust for Life
Продавец дождя 6.9
Продавец дождя The Rainmaker
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Король и я 7.6
Король и я The King and I
Победитель
Все номинанты
The Opposite Sex The Opposite Sex
Автобусная остановка 6.1
Автобусная остановка Bus Stop
The Solid Gold Cadillac The Solid Gold Cadillac
Чайная церемония 6.7
Чайная церемония The Teahouse of the August Moon
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Элиа Казан
Элиа Казан
Куколка
Победитель
Все номинанты
Джордж Стивенс
Гигант
Винсент Миннелли
Винсент Миннелли
Жажда жизни
Майкл Андерсон
Майкл Андерсон
Вокруг Света за 80 дней
Кинг Видор
Война и мир
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Жажда жизни
Победитель
Все номинанты
Чарлтон Хестон
The Ten Commandments
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Продавец дождя
Карл Молден
Куколка
Гэри Купер
Гэри Купер
Friendly Persuasion
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Кантинфлас
Вокруг Света за 80 дней
Победитель
Все номинанты
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Чайная церемония
Гленн Форд
Гленн Форд
Чайная церемония
Юл Бриннер
Юл Бриннер
Король и я
Danny Kaye
The Court Jester
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Анастасия
Победитель
Все номинанты
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Война и мир
Хелен Хэйс
Анастасия
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Продавец дождя
Кэррол Бейкер
Куколка
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Дебора Керр
Дебора Керр
Король и я
Победитель
Все номинанты
Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс
Bundle of Joy
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Автобусная остановка
Джуди Холлидэй
The Solid Gold Cadillac
Матико Кё
Чайная церемония
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Эрл Холлиман
Продавец дождя
Победитель
Все номинанты
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Жажда жизни
Илай Уоллак
Куколка
Эдди Альберт
Чайная церемония
Оскар Хомолка
Война и мир
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Айлин Хекарт
The Bad Seed
Победитель
Все номинанты
Марджори Мэйн
Friendly Persuasion
Дороти Мэлоун
Дороти Мэлоун
Слова, написанные на ветру
Патришиа МакКормак
The Bad Seed
Милдред Даннок
Куколка
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
The Rose on His Arm Taiyô to bara
Japan. Together with Valkoinen peura (1952), Vor Sonnenuntergang (1956), To koritsi me ta mavra (1956) and War and Peace (1956).
Победитель
Война и мир 7.0
Война и мир War and Peace
Italy. Together with Valkoinen peura (1952), Vor Sonnenuntergang (1956), To koritsi me ta mavra (1956) and Taiyô to bara (1956).
Победитель
Before Sundown Vor Sonnenuntergang
Germany. Together with Valkoinen peura (1952), To koritsi me ta mavra (1956), Taiyô to bara (1956) and War and Peace (1956).
Победитель
A Girl in Black To koritsi me ta mavra
Greece. Together with Valkoinen peura (1952), Vor Sonnenuntergang (1956), Taiyô to bara (1956) and War and Peace (1956).
Победитель
Белая олениха 6.9
Белая олениха Valkoinen peura
Finland. Together with Vor Sonnenuntergang (1956), To koritsi me ta mavra (1956), Taiyô to bara (1956) and War and Peace (1956).
Победитель
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Ричард III 7.1
Ричард III Richard III
UK
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
Battle Hymn Battle Hymn
Победитель
Все номинанты
Friendly Persuasion Friendly Persuasion
Король и я 7.6
Король и я The King and I
Храбрец 6.6
Храбрец The Brave One
Чайная церемония 6.7
Чайная церемония The Teahouse of the August Moon
Золотой глобус / Foreign Newcomer - Female
Тайна Элг
Finland
Победитель
Золотой глобус / Foreign Newcomer - Male
Jacques Bergerac
France
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
The Girl Can't Help It The Girl Can't Help It
Jayne Mansfield
Победитель
Бунтарь без причины 7.1
Бунтарь без причины Rebel Without a Cause
Натали Вуд
Победитель
Куколка 7.3
Куколка Baby Doll
Кэррол Бейкер
Победитель
Гигант 7.6
Гигант Giant
Кэррол Бейкер
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
Серебряная чаша 4.6
Серебряная чаша The Silver Chalice
Пол Ньюман
Победитель
Friendly Persuasion Friendly Persuasion
Энтони Перкинс
Победитель
Tea and Sympathy Tea and Sympathy
Джон Керр
Победитель
Золотой глобус / Телевизионные достижения
Playhouse 90 Playhouse 90
Together with The Mickey Mouse Club (1955), Cheyenne (1955), Matinee Theater (1955) and This Is Your Life (1950).
Победитель
Cheyenne Cheyenne
Together with The Mickey Mouse Club (1955), Playhouse 90 (1956), Matinee Theater (1955) and This Is Your Life (1950).
Победитель
Matinee Theatre Matinee Theater
Together with The Mickey Mouse Club (1955), Cheyenne (1955), Playhouse 90 (1956) and This Is Your Life (1950).
Победитель
The Mickey Mouse Club The Mickey Mouse Club
Together with Cheyenne (1955), Playhouse 90 (1956), Matinee Theater (1955) and This Is Your Life (1950).
Победитель
This Is Your Life This Is Your Life
Together with The Mickey Mouse Club (1955), Cheyenne (1955), Playhouse 90 (1956) and Matinee Theater (1955).
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Мервин ЛеРой
Победитель
Special Award
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Ким Новак
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Джеймс Дин
Джеймс Дин
Posthumously.
Победитель
Hollywood Citizenship Award
Рональд Рейган
Победитель
